戀童癖無處可藏了！科學家看手就能找到人

圖片版權 Getty Image caption 靜脈紋可以幫助辨識犯罪嫌疑人的身份。

在兒童被性侵的視頻或照片中，犯罪嫌疑人經常隱藏在幕後，只有他們的手可見，這對世界各地的警察查出嫌疑人提出了挑戰。

過去，隱藏在屏幕外就可能會讓犯罪嫌疑人逍遙法外。但現在蘇格蘭鄧迪大學（University of Dundee）解剖和法醫人類學系的布萊克教授（Professor Sue Black）通過研究每個人的獨特手特徵，設計出了一種辨別罪犯的方法。

根據布萊克教授的說法："遺傳因素會決定你的手相」，"我們可以看看細節......你的右手和左手有相似之處，但也有不同。"

圖片版權 Professor Sue Black Image caption 蘇格蘭鄧迪大學解剖和法醫人類學系的布萊克教授（Professor Sue Black）通過研究每個人的獨特手特徵，設計出了一種辨別罪犯的方法。

布萊克教授最先看的是靜脈紋。她解釋說，當人的個體還是子宮裏的胎兒時，這是隨機產生的，因此它們是一次性的。沒有兩組靜脈結構是相同的，即使在同卵雙胞胎中也是如此。事實上，即使一個人的左右手也會有不同的靜脈紋。

例如胎記、痣和雀斑這些色素沉積的區域也可以彌補布萊克所謂的"個人條形碼"。

傷疤提供了額外的寶貴線索。根據布萊克教授的說法，非手術疤痕特別有價值，因為這些疤痕形狀和大小不規則，位置可變，並且因為疤痕癒合的方式不同，它們在皮膚上有各自不同的著色或紋理。例如指紋特徵。

皮膚在指關節上形成的特殊折痕圖案是另一種獨特的形態學特徵。他們每個手指都不一樣，沒有兩個人完全相似。

手部五特徵幫助確認身份 科學家主要看戀童癖嫌疑人雙手的： 1 靜脈紋路

2 雀斑和色素沉積區域

3 疤痕

4 指關節皮膚處的褶皺

5 半月牙（指甲根部的半月形白色斑塊） Getty

最後布萊克教授非常關注半月牙，即大多數人在指甲根部的半月形白色斑塊。她曾從犯罪嫌疑人拇指上的一個不規則的月牙形狀找出一名嫌犯，並將其定罪。

經過多年的研究，布萊克教授已經建立了相當大的數據庫來支持她的研究。

她認為，繼續研究解剖變異，加上生物識別技術的進步，可以進一步幫助開發這一領域，並會促成更加成熟和深遠的發現。