圖片版權 Getty Images Image caption 壓力能讓人多吃

我們都知道，如果攝入的卡路里超過消耗，多餘的卡路里就會轉化為脂肪，導致人體發胖，體重增加。

吃得多，自然卡路里總量就多，繼而長胖。但什麼使我們進食過多呢？

除了貪吃之外是否還有其它原因？

雖然我們都有自控能力，但現在越來越多的證據顯示，長期緊張和壓力也能讓人體重增加。

首先，經常性的壓力會干擾我們的睡眠質量，進而會影響血糖水平，導致饑餓感，所以就"借吃消愁"（comfort eating）。

這樣做的結果會導致進一步睡眠問題，睡不好覺又會令人壓力增加，血糖會進一步升高，以此類推導致惡性循環。

長期下去就會讓體內的脂肪堆積到不健康的水平，甚至患上二型糖尿病。

BBC"相信我，我是醫生"節目組的Yeo醫生決定親身實驗壓力給人帶來的負面影響。

原理

圖片版權 Getty Images Image caption 睡眠至關重要

首先，Yeo做了一套壓力測試，目的就是讓自己措手不及、壓力上升。在做這套壓力測試前後，研究人員測試了他的血糖情況。

通常來講，我們在進食時血糖上升，但如果是一個健康者，例如像Yeo醫生那樣，血糖會很快就回歸正常。

然而，由於研究人員故意給Yeo增壓，結果發現他的血糖水平在6個小時後才恢復正常，比平時高了六倍。

這個實驗表明，如果一個人感到壓力，身體就會自然進入"進攻或逃跑"狀態。

這是因為當人體認為它受到攻擊時會向血液中釋放葡萄糖，為肌肉提供能量。

但如果我們並不需要這些能量作為逃離危險的燃料，我們的胰臟就會釋放出胰島素把血糖水平降下來。

這種高胰島素水平和隨後的降血糖過程會使我們產生饑餓感。這就是當我們有壓力時想吃甜食的原因。

當你一晚上沒睡好覺時也會產生同樣效果。

倫敦國王學院最近的一次研究發現，如果故意讓人睡不好覺，那麼人們平均每天會多吃進385卡路里。

這種情況不光成人有，對兒童也同樣適用。

研究人員給一組3到4歲的兒童做了一個實驗。不但故意不讓他們睡午覺，而且還特意讓他們比平時上牀時間晚2個小時。

第二天發現，這些孩子比平時多吃了20%的卡路里，尤其是多吃了甜食和碳水化合物。

然後再讓這些孩子睡覺，盡情地睡。即使在隔了一天後，這些孩子還是比平時多攝入了14%的卡路里。

減壓竅門

那麼，我們如何能減少日常生活中的壓力呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 運動可以幫助減壓

英國全國醫療保健(NHS)網站推薦的一款減壓技巧是通過一組呼吸練習，而且最好每天堅持。

你可以選擇站著、坐著或者躺著的時候做。

通過鼻子深呼吸，數5個數。

然後，用嘴緩緩呼出，再數5個數。

反覆重覆這一組呼吸

堅持3到5分鐘。

最重要的還是盡量保證能夠睡好覺，但這說起來容易做起來難。

此外，還可以試試以下一些辦法：運動、園藝、正念（也稱靜坐或冥想，mindfulness）以及瑜伽。

就我個人而言，正念最有效。

你可以試一試，看看哪一種方式最適合你。

研究顯示，只有你喜歡做某件事時你才能受益。