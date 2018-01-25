飯後一支煙 真的賽過「活神仙」？

圖片版權 Getty Images Image caption 如果是男性煙民，每天抽一根煙會使冠心病危險增加48%；中風危險為25%。女性更糟。

中國有句俗話："飯後一支煙，賽過活神仙"。但是，根據《英國醫學雜誌》的研究，即使每天只抽一支煙，也會顯著增加心臟病和中風的危險。

具體來說，只要每天抽一支煙，就使患心臟病的機率增加50%，中風的危險上升30%。

同完全不吸煙的人相比，如果是男性煙民，每天抽一根煙會使冠心病風險增加48%；中風危險增加25%。

但如果是女性煙民的話，風險還要高。

圖片版權 Getty Images Image caption 只要吸煙就會危害健康，沒有所謂的"安全界限"。

徹底戒煙

研究指出，女性如果一天一根煙，會把患心臟病風險增加57%；中風機率上升31%。

因此，研究建議全球煙民們徹底戒煙，因為只有這樣才能大大降低患心臟病和中風的風險。

《英國醫學雜誌》就吸煙進問題行了研究後說，只要吸煙就會危害健康，且沒有所謂的"安全界限"。

專家說，吸煙所造成的危害是一生的，只要幾年的煙史就能造成損傷。但好消息是，一旦停止吸煙可以很快降低心臟病風險。

中國煙民

圖片版權 Getty Images Image caption 中國是世界最大煙民國家。

中國是煙民大國。在全球11億煙民中，中國煙民約佔3.5億。

近年來，隨著英美等西方國家煙民人口直線萎縮，中國煙民更是成為各大煙草公司的生力軍。

醫學期刊《柳葉刀》早先的研究報告指出，中國每3名年輕男性中，就有1人會因吸煙死亡。不過，如果煙民們戒煙的話，死亡數字則會下跌。

2013在北京召開的中國肺癌高峰論壇上，專家預測說，12年後中國很可能將成為全球第一肺癌大國，而吸煙是造成肺癌高發的主要原因之一。

根據世界衛生組織調查，在世界各地，煙草導致一半煙民死亡。據統計，全球逾500萬例死亡是直接因吸煙而導致的。

減量與全戒

圖片版權 Thinkstock Image caption 電子煙也有危害，但至少沒有焦油。

英國專家表示，煙民最好徹底戒煙，減少每天抽煙數量還不足夠。

但英國牛津大學的艾弗亞德教授也說，這些研究證實了之前流行病學家的看法：少吸煙也能大幅增加心腦血管疾病風險。

吸煙之所以上癮和有害主要有兩個原因：第一，煙草中的尼古丁讓人上癮；第二，香煙中的焦油可以對人體造成嚴重損傷。

相對而言，電子煙要好得多。但要想不受香煙的傷害，還是要徹底戒煙。

與此同時，鼓勵人們減少每天吸煙數量也並非完全沒用，因為能減量的煙民最終更有可能徹底戒煙。