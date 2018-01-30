機器人都能寫新聞 記者們真要失業了嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 機器人新聞很快將成為新常態？

機器人跟記者併肩工作，寫新聞，已經是一些媒體機構的現實。有些體育消息，如果不加作者名字，幾乎可以"以假亂真"。

"機器人新聞"- 不是關於機器人的新聞，而是機器人做的新聞 - 在人類世界普及的速度超出了很多人的想像。

對於此刻正在電腦前寫稿的記者們來說，似乎飯碗受到威脅，形勢不太妙。

編輯室同事

美聯社的一套電腦系統已經能夠從大量數據中篩選出新聞線索，編成新聞文稿；其中一部分混在記者寫的稿件裏一同電郵給報刊客戶，而且不少還不加潤色就被報紙採用了。

中國的新華社正在重組，以便讓人工智能更深更廣地融入編輯室工作。

《洛杉磯時報》自2014年就開始發佈根據官方數據生成的地震預警消息。《華盛頓郵報》去年宣佈將派機器人報道美國高中生足球賽。

機器人進入新聞編輯室，正值全球紙媒面臨發行量下降和廣告向線上轉移的雙重衝擊。

圖片版權 Shutterstock Image caption Automated stories are becoming more prevalent, but at what cost?

在越來越多的行業，機器人都被視為人工勞動力的潛在替代，而且成本更低。一種預測說，到2030年，機器人將從人類手裏奪走8億個工作。但在新聞領域，它們能奪走的百分比有多少？

根據美聯社的試驗，目前階段機器基本上只負責在海量數據中搜索有用信息，但美國的線上線下媒體提供的內容，越來越多出自機器。

2017年，設在牛津大學的路透社新聞研究院做的一項研究發現，歐洲各地的媒體每月發表成千上萬篇機器自動生成的新聞，主要是迅速發佈公眾感興趣的數據，比如選舉結果和經濟數據。

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荷蘭一家通訊社在用機器更新寫給未成年人看的新聞稿，使用的語言較簡單。

迄今為止，已經上崗的機器人"頭腦"比較簡單。當然，在機器人世界，這種狀況不會持續很久。

中國的騰訊最近亮相的一套系統可以自動寫作一篇完整的演講稿。

新聞網站Quartz的執行總編扎克·塞沃德（Zach Seward）曾用類似的系統寫了一篇在大會發言稿，據說他對文稿很滿意。

圖片版權 Getty Images Image caption 機器人，或新聞軟件，將加入這些傳統的記者工具？

但核心本領奪不走

然而，寫稿只是記者工作的一部分。機器能就特定話題做電話採訪嗎？能寫出有文採、直抵人心的報道嗎？

技術上這是可能的，可以事先把問題擬好，讓機器打電話採訪。但編輯是否願意這麼安排則是另一個問題。

不過，更靠譜的判斷是，機器人或軟件將很快成為記者們手裏的一個工具，用來搜尋新聞線索或生成內容。

這枚硬幣的另一面，是工具被濫用。

在新聞和社交媒體行業，機器被用來生成和傳播假新聞，也已經跟"機器手點讚"、「殭屍粉絲團」之類傳統利用一樣，成為一個現實而緊迫的問題。

社交媒體上已經出現這種跡象。

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不過，機器有機器的特長

需要聲明，BBC目前還沒有採用機器生成的故事，但BBC的新聞實驗室正在研究讓機器承擔部分新聞採編和製作，包括聽寫採訪文稿、檢索公共數據找線索。

不過，記者的核心職責是從採集到的數據和信息中篩選、掂量、分析、權衡、組織，寫出有理有據、有血有肉、全面平衡的報道。

這是一門活技術，代代相傳到今天，經過百餘年的演化。如果說機器人最終也能掌握這門人性比重極大的技術，那也不大可能是現在。