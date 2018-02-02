男性健康：警惕前列腺癌這個沉默殺手

圖片版權 Getty Images Image caption 前列腺癌細胞

世界癌症日在即。根據英國公布的最新數據，男性死於前列腺癌的人數首次超過女性死於乳腺癌的人數。

隨著人們壽命延長，越來越多的男性成為前列腺癌的受害者，並最終導致死亡。

在英國，前列腺癌已經成為繼肺癌和腸癌的第三大腫瘤殺手。

中國

中國的情況也不容樂觀。據中國有關專家透露，隨著城市化發展程度提高，大城市男性患前列腺癌的人數正在逐漸上升。

上海復旦大學附屬腫瘤醫院副院長、中國著名泌尿外科專家葉定偉教授表示，中國的前列腺癌出現城鄉明顯差距，越是大城市發病率就越高。

然而，中國在治療效果上卻遠遠落後於西方。

大城市居民前列腺癌發病率高可能與城市人均壽命提高，飲食習慣和生活方式逐漸西化有關。

高危人群

圖片版權 PROSTATE CANCER UK Image caption 英國男子格瑞在發病時只有43歲

誰是前列腺癌的高危人群呢？通常是50歲以上的男子，黑人男子，或是家族中有該病史的45歲以上的男子。

然而，英國男子格瑞在發病時只有43歲，5年前他在例常檢查時被診斷出前列腺癌。

其實，格瑞自己沒有感覺到任何症狀。只是驗血結果顯示前列腺特異抗原PSA超過正常值。

之後的一些列檢查確定格瑞患有前列腺癌，隨後他做了手術治療。

他說，許多男性不願意談論前列腺癌，覺得這是個"禁忌"話題。

但是，他認為一定要對此引起重視，提高防範意識。

女性乳腺癌之所以這幾年取得不錯成效，就是因為廣泛的重視以及資金投入。

目前，英國在前列腺癌研究和資金投入方面做得遠遠不夠。

英國前列腺癌慈善機構的負責人表示，當務之急是要找到一個更好的篩查測試，就像乳腺癌檢查那樣，在全國推廣。

圖片版權 Alamy Image caption 男性罹患以及死於前列腺癌人數增多的另外一個主要因素是跟人口增長以及人類壽命延長有關。

主要症狀

前列腺癌是一個發展非常緩慢的過程，患有前列腺癌的男性可以多年沒有任何症狀。

但前列腺癌早期還是有一些症狀可以提醒人們注意的。

這些症狀包括：

小便頻繁，特別是在夜間；小便急迫，恨不得跑著去廁所；小便一開始比較困難；小便尿流無力或是小便時間長；小便不徹底感。

英國癌症研究基金會負責人查普曼認為，男性罹患以及死於前列腺癌人數增多的另外一個主要因素是跟人口增長以及人類壽命延長有關。

最後，提醒男性同胞， 加強防範意識和重視早期症狀，及時看醫生才是最佳上策。