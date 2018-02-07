圖片版權 Getty Images Image caption 飲用水也可能受到塑料微粒的污染

近年來，塑料垃圾污染問題越來越引起人們的關注。有研究顯示，塑料微粒的污染已經滲入到我們生活的方方面面，從江河海洋到土壤食物以及我們的飲用水等。

根據美國一家名叫Ormedia的新調查媒體機構去年所發佈的一份報告稱，我們平常飲用的自來水中，含有肉眼看不見的塑料微粒。

據悉，該機構對全球各地14個國家的自來水進行了抽樣檢查，結果顯示，平均83%的自來水樣品中都含有塑料微粒。

如果這一調查凖確的話，那麼塑料污染真的讓人觸目驚心。

它意味著，處於食物鏈頂端的人類，我們每天都在慢慢地吞食受到污染的水和食物。因為人類的行為，已經使我們賴以生存的江河、海洋充斥了塑料垃圾。

海洋污染

海洋的塑料污染現象十分嚴重。科學家呼籲人類不要再污染海洋，威脅魚類的生存與健康。

然而，受到威脅的僅僅是海洋生物嗎？

雖然人類處於生物鏈的最頂端，但如果最底層的生物鏈受到影響，那麼其最終結果不言而喻。

圖片版權 SIMON PIERCE/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 墨西哥灣的鯨鯊

法國的科學家從被擱淺的鯨魚體內發現重達800公斤的塑料垃圾。

與此同時，人們在澳大利亞的一條鯨魚體內發現了6平方米的塑料布以及30個整塑料袋。

這些悲傷的故事屢屢發生，觸目驚心，足以引起人類注意。

塑料微粒與浮游生物

因此，科學家再次呼籲就海洋中塑料微粒及垃圾對海洋生物，特別是對鯨魚、鯊魚以及鰩魚等的衝擊和影響進行研究。

這些魚類受到塑料微粒的威脅最大。其中，鯨魚每天可能吞食數百甚至上千個塑料微粒和碎片。

塑料污染在進入海洋後經過分解或成為微小碎片和微粒，或附著在浮游生物上。

塑料微粒與海洋的浮游生物在體積和形狀上都非常相近。科學家發現，海水中的浮游生物吞食廢棄塑料的纖維，塑料由此已經進入海洋食物鏈。

已經有足夠的科學證據顯示，塑料微粒污染可能會進一步減少像鯨魚這樣海洋生物的數量。

圖片版權 ELITZA GERMANOV/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 印度尼西亞的鰩魚，周邊充斥著塑料垃圾

例如，鯨鯊已經被列為世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN）上。

鯨鯊雖然是海洋中體積最大的鯨魚，但它靠吃浮游生物、甲殼類動物以及小魚為生。

此外，塑料污染還可能使魚類無法吸收足夠的營養，對其消化系統帶來傷害等。

吞食塑料微粒及垃圾還讓這些海洋生物面臨慢性中毒的危險。

科研人員在鯨魚和鯊魚體中發現的化學物質直接與塑料有關。這些化學污染直接威脅這些海洋生物的健康，從生長荷爾蒙、到新陳代謝等方方面面。

圖片版權 ELITZA GERMANOV/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 海洋中的塑料垃圾無所不在

影響食物鏈

地球上每一個角落都有塑料污染，無論是墨西哥灣，還是地中海，孟加拉灣。塑料污染遍及五大洋。

甚至在我們地球最深的地方、瑪麗亞娜海溝都有塑料微粒。

專家表示，海洋塑料污染問題越來越嚴重，這種情況必須停止。

據聯合國估計，在全世界的海洋中大約有51萬億個塑料微粒，是銀河系中恆星數量的500倍。

專家說，即使我們現在就停止生產塑料，問題仍然會持續很久。

圖片版權 ELITZA GERMANOV/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 顯微鏡下的塑料微粒

因為塑料已經進入生物鏈底層，可能將影響其上的整條食物鏈。

科學家希望用這些受人喜愛的標誌性的海洋生物，能夠引起人們對海洋塑料污染的重視，並希望各國政府、政策制定者、管理者以及整個社區都能夠對此有所作為，或許才有希望。

圖片版權 FIDRA / CLARE MCINTYRE Image caption 塑料微粒

挽救地球

迄今為止，人類已經生產了83億噸塑料製品。

截至2015年，這些塑料製品共產生了約63億噸的塑料垃圾。其中9%被回收，12%被焚燒，另外的79%被掩埋或是流入到自然環境中，包括海洋。

如果按目前的生產和垃圾處理規模來計算，到2050年將會累積產生120億噸的塑料垃圾。

海洋塑料污染是一個世界性的問題，需要世界性的解決方法。

否則，處於生物鏈頂端的人類及其後代將最終成為污染的受害者。

所以，當你下次再想隨手丟棄一個塑料瓶或塑料袋時是否會手下留情，為子孫後代想一想，因為畢竟我們只擁有和共享一個地球。