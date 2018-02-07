你的器材不支持播放多媒體材料 「獵鷹重型」搭載了馬斯克的跑車

美國科技大亨埃隆.馬斯克（Elon Musk）的新火箭「獵鷹重型」（Falcon Heavy），在美國佛羅里達州的肯尼迪航天中心成功升空。

這支繼美國太空梭之後的最強火箭，在平台上順利發射，沒有出任何外，飛上大西洋上空。

此前，外界一直認為今​​次發射不無風險。

SpaceX總裁馬斯克曾稱，研發該新火箭遇上挑戰，首次試射的成功率只有一半。

「我腦海曾經出現過一些畫面，譬如在發射平台上出現爆炸、或有輪胎脫落滾開。但幸運地，這些都沒有發生。」馬斯克在發射成功後表示。

今次發射成功，意味著「獵鷹重型」有望成為現有火箭中載荷量最重的一枚。

「獵鷹重型」的設計目標，是要載荷64噸進入近地軌道（距地球表面數百公里），相當於將五架雙層巴士送上太空。

這樣的載荷能力，是此前全球最強火箭「三角洲四號」（Delta IV Heavy）的兩倍；但馬斯克說，獵鷹重型的成本只是它的三分之一。

在這次充滿不確定性的試射中，馬斯克為「獵鷹重型」選擇了較少、但更有趣的搭載物：他的鮮紅特斯拉開篷跑車，司機位坐著一個宇航服人偶，車上循環播放著大衛.寶兒的經典名作《Space Oddity》。

圖片版權 SPACEX Image caption SpaceX的目標是將特斯拉開篷跑車及一個宇航服人偶送上太空

如果升空的所有程序均告成功──這要等發射後六個半小時才會知道──這架跑車與它的「乘客」會被送入太空，沿橢圓軌道環繞太陽運行，軌道最遠將及火星。

「獵鷹重型」由三枚SpaceX「獵鷹九號」火箭綁定在一起而成。與此前的SpaceX發射一樣，在發射後，這三枚火箭底部的推進器將回到大氣層，嘗試在掌控之下降落地面。

圖片版權 Getty Images Image caption 兩個推進器凖備在佛羅里達降落

其中兩個推進器，成功在肯尼迪航天中心以南的劃定範圍內降落，而且兩者的著陸架幾乎是同時著地。

「這太厲害了，」馬斯克說：「可說是我見過最令人興奮的一幕。」

按原定計劃，第三個推進器應在離佛羅里達海岸數百公里的一架無人駕駛船上降落；然而，由於該推進器的推進劑不足，令其在下降時無法有效減速，最終未能在目標地點降落，以每小時500公里的速度在水面墜毀。

其時，「獵鷹重型」的上半部份，以及搭載的特斯拉跑車，正沿著以火星軌道為方向的彈道進發。

要成功進入軌道，「獵鷹重型」上半部的引擎需要三度噴發，最後一次是在長時間的航行之後。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @elonmusk Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 2018年2月7日

馬斯克此前曾表示，這段航行是他最擔心會出問題的。「獵鷹重型」上半部需要航越地球上空輻射集中的區域「範艾倫輻射帶」（Van Allen Belts），火箭的電子系統有可能會受到干擾。

研發出如此強大的火箭，將為馬斯克與SpaceX公司帶來更多新機會：

美國情報機關及軍方可以應用更大的衛星：目前可用的衛星，均受制於搭載火箭的負荷能力。

可以將體積更大、功能更齊全的機械人，送上火星表面，或更遠的木星、土星及其衛星。

搭載更大型的望遠鏡。目前，哈伯望遠鏡的「接班人」、詹姆斯.韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），明年升空時需要多重折疊才能搭載在火箭中。

但馬斯克認為「獵鷹重型」能夠改變當前太空行業的關鍵，除了它的載荷能力，還有其成本之低。

「對所有其他重型載荷火箭而言，勝負已分了。」馬斯克周一向傳媒表示。

「現在的情況，就像有一家飛機公司已經推出了可以多次飛行的飛機，但其他公司仍在推銷只能飛一次、到達後會直接墜毀、乘客要跳傘降落的飛機。聽起來很狂，但火箭這項生意就是如此。」