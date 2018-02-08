圖片版權 Getty Images Image caption 科研人員試圖揭開人腦如何從清醒狀態進入迷糊、夢鄉狀態的。

誰都知道睡眠的重要性，我們每天都需要睡覺。有人頭一粘枕頭就著，有人輾轉反側難以入夢。

現在劍橋大學的一組國際科研人員把注意力轉向了在清醒與入睡之間的這段時間到底發生了什麼樣的轉變。

他們試圖揭開人腦如何從清醒進入迷糊、夢鄉狀態的。

同時，科研人員還想知道這段時間是否更具創造性？

雖然神經學家對處於睡眠狀態下的大腦活動做過無數研究，但研究人員說人們對入睡前的片刻卻知之甚少。

科研人員把人腦從清醒轉入入睡之間的這段時間成為"過渡期"，它大約在5到20分鐘之間。

就連美國的比爾·蓋茨也參與贊助了這個研究項目的基金會。

正像前面所說的，有人可以輕鬆入睡，有人則剛要睡著又突然警醒，並經歷反反覆複的過程。

劍橋神經科學小組的負責人貝肯斯坦博士把清醒和睡眠之間的這段期間形容為"意識的迷霧"。因為在這段時間人的意識開始走神，走向迷茫。

事故高發期？

Image caption 揭開半夢半醒之間的秘密

印度的科研人員同時還研究了人在進入睡眠狀態前的迷糊狀態時是否與事故高發之間有任何關聯。

例如，那些貨車司機，或在上班時犯困的人們。

這種情況在貨車司機身上時有發生，長途單調旅行讓一些司機在開車時打盹，這時就有可能發生大問題，例如車禍等。

即使你不開車，如果你做的工作需要集中精力以及重要的決策也可能會產生問題。

劍橋的研究人員研究了人們在處於半夢半醒狀態下反應時間的變化。

據悉，習慣用右手的人在這種半清醒狀態下更容易發生事故，因此研究人員希望能夠找到問題的答案。

圖片版權 Getty Images Image caption 上班時犯困會影響集中力和發生事故

與此同時，研究人員希望通過對進入睡眠和蘇醒期間大腦活動的研究或許能幫助讓中風病人重新獲得肢體功能。

創造性

據說，處於半夢半醒之間似乎有助於提升人們的創造力和想像力。

研究人員說，人腦在這種狀態下所受的約束力較少，人們更願自由地表達，不太擔心出錯。

這特別適合藝術家、音樂家以及作家等，他們可能會從中受到啟發和得到靈感。

英語中有一個說法是 "sleep on it"，意思是指，先別急於做決定，晚上睡覺時再好好想想。

現在看來，這一說法還是有一定的道理的。

圖片版權 Getty Images Image caption 長途單調旅行讓一些司機在開車時打盹

科研人員還發現，人在入睡後雖然對聲音和說話沒有反應，但是如果叫一個人的名字，熟睡者更容易醒來。

時間概念

科研人員發現人的大腦並不是像一台機器，可以識別與己無關的噪音，它更有可能對跟自己有關的事務作出反應，比如名字等。即使是在睡夢中也一樣。

此外，研究還發現人就是在睡夢中其實也是有時間概念的。

例如，一個需要趕早班飛機的人，通常會在自己定的鬧表響的前幾分鐘內醒來。

這表明，人們對時間概念的判斷還是很精確的，人們似乎可以判斷到底過去了多長時間。

圖片版權 EPA Image caption 比爾·蓋茨也參與贊助了印度的人腦睡眠研究項目

不難理解，放鬆更容易入睡。現在研究人員用實驗更驗證了這一點。

實驗人員用現鈔做物質刺激讓參加試驗的學生盡快入睡，但越是這樣就越睡不著，效果完全適得其反。

隨著人們對人腦認知的增多，在關注人們睡眠質量的同時，可能還應該關注入睡的過程。

所以，下次，如果有人跟你說他/她昨晚睡得不好，除了問一問睡眠質量、睡了多長時間、中間是否醒來這樣的問題之外，還應該關注一下他們用了多長時間才睡著，因為它可能與許多問題都有關聯。