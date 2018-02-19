科學家警告：高度加工食品「可能致癌」

Image caption 飲食與健康關係密切。肥胖是僅次於吸煙的第二大癌症誘因。

法國研究人員認為，經過高度加工的食品與癌症有關聯。

他們劃定的高度加工食品包括：蛋糕、炸雞肉塊、以及工業化大規模生產的麵包等。

這項有10萬多人參加的研究顯示，人們吃這類食品越多，癌症的風險越高。

儘管有很多人對這一研究結果表示懷疑，但專家們表示，無論如何每個人都最好堅持健康飲食。

加工食品

被法國科學家列為高度加工食品包括：

工業化大規模生產的各類麵包

土豆片等甜、鹹零食

巧克力棒和糖

汽水和加糖精的飲料

肉丸、雞肉塊和魚塊

速食面和速食湯

急凍或者冷藏的快餐盒裝食品

主要成分或全部成分是糖、油和脂肪的食品

圖片版權 Getty Images Image caption 有科學家認為「高度加工食品」這個名稱過於含糊。

過分加工？

飲食與癌症有直接關聯，這一點已經廣為人知。

癌症的第一大誘因是吸煙、第二大誘因則是肥胖。而這兩大誘因都是可以預防的。世界衛生組織表示，經過加工的肉類的確會小幅度提升患癌症的風險。

但是高度加工的食品會嗎？

法國巴黎第三大學（Universite Sorbonne Paris Cite）的研究人員對人們每天所吃的食品做了一項調查。

調查的對象，絶大部分是中年婦女，調查時間平均都有5年時間。

發表在《英國醫學雜誌）（British Medical Journal）的這項調查結果顯示，如果調查對象的飲食中，高度加工食品增加一成，被查證的癌症數量增加12%。

研究還發現：

被調查者的飲食中，經過高度加工的食品平均佔18%

每10000人中，平均每年有79例癌症

經過加工的食品增加10%，每10000人中的癌症增加9例

研究人員得出結論認為：「這些結果顯示，高度加工食品的消費迅速增加，可能在未來幾十年中增加癌症的負擔。」

不過，研究人員同時也表示，這些發現還需要「更多其他的大規模研究來加以確認」，以證明高度加工食品與癌症之間的確切關係。

預警信號

目前來看，這項研究還遠遠沒有確認高度加工食品與癌症之間有關聯。

也就是說，還不能肯定高度加工食品致癌。

另外，吃很多加工食品的人，或許還有其他一些可能致癌的行為。他們可能吸煙、不愛運動、吃喝過量，還可能服用了避孕藥。

雖然研究人員就這些因素對研究結果有所調整，但是他們表示，這些因素的影響「也不能完全排除」

英國慈善組織癌症研究（Cancer Research UK）的專家琳達·鮑爾德教授表示，「吃很多這樣的食品會導致體重增加，這是已經為人所知。而肥胖症可能增加癌症風險，因此要區別飲食和體重造成的影響很難。」

她認為，總的來說，這項研究是「預警信號，提醒我們必須健康飲食」，但是人們對偶爾吃少量加工食品也不必太擔心，只要同時也吃很多水果、蔬菜和高纖維食品，保持均衡飲食 。

食品健康研究所 Quadram Institute的伊恩·約翰遜博士表示，這項研究「確認了兩者之間某種微弱的關聯」。

但他批評「高度加工食品」這一用詞過於含糊不清。

圖片版權 Getty Images Image caption 不同的麵包會有不同的致癌風險嗎？

倫敦大學國王學院的湯姆·桑德斯教授認為，對高度加工食品的定義，讓人覺得奇怪。

他說，大規模工業生產的麵包被定為高度加工食品，但是自家做的麵包，或者麵包作坊烤的麵包卻不算。

他認為，這樣的定義過於簡單化。

刊登此研究報告的《英國醫學雜誌）也發了編者按，警告人們不可輕率得出結論。

墨西哥全國公共健康研究院的馬丁·拉傑斯和阿迪麗阿娜·曼吉也警告說，「要了解加工食品對健康造成的方方面面的影響還有很長的路要走。」

但是這一研究「算是開始了一個新的研究角度」。