愛恨交織 人工智能「雙刃劍出鞘」

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人工智能（AI）真棒！你看，AI 的翻譯完美無暇；你跟手機對瞅一下就解鎖了，當然就別提阿爾法狗大戰世界圍棋大師的故事了。機器人當伺應生的餐館已經在某地開業，無人駕駛快遞飛機已經上崗。這種事將越來越多。

人工智能真可怕！你看，那個影星怎麼去拍色情視頻了？你在網上說了句話突然遭圍攻，你確定那些來勢洶洶的不是機器人、機器手？那架萌萌的無人飛機，帶著攝像頭，還裝了什麼？誰在控制它？年邁父母家裏那個打掃衛生的機器人，怎麼語音合成出一堆粗口謾罵的言詞？如果黑客侵入了心臟手術機器人的操作系統呢？

這種事估計也會增多，如果英國劍橋大學生存風險研究中心（CSER）新公布的一份報告裏那些令人毛骨悚然的可能性變成現實的話。

這份題為《邪惡的AI》（全名《對人工智能的惡意使用》，The Malicious Use of Artificial Intelligence）闡述人工智能這一項利器加入落在歹毒之手，可能被用來造什麼孽，做多少惡。

有人覺得人工智能比核武器更危險，今天看似可愛、無辜、有用的AI，很可能不久就會變成無法駕馭的大怪物。

最為驚悚的是 AI 強化學習領域，就是讓人工智能通過強化學習，在沒有人類範本或引導的情況下具備超人類的智能。

有些問題其實已經發生，比如用機器學習軟件篡改色情視頻人物頭像，用語音合成軟件製作假新聞節目。

圖片版權 Getty Creative Stock Image caption 人工智能可以為善，也可以為惡，因為它就是一個工具，一個威力可以無限的工具。

報告認為，對於AI的潛在威脅，人類再也不能視而不見。危險迫在眉睫。政府、科研和產業界面對「邪惡AI」，必須聯手協同作戰。

鑒於其雙刃劍特性，AI系統設計者應該更多著力於如何防範濫用、誤用和惡意使用，以及如何化解這種情況可能帶來的危害。

政府和立法機構也必須拿出新的法律，制定新的法律框架來規範人工智能領域的發展。

網媒《連線》（Wired） 作者湯姆·西蒙奈特（Tom Simonite）建議，AI 和機器學習研發人員在發佈新成果前多權衡利弊，三四而後行。他寫道，這跟AI領域近年來的開放精神有點出入，但做這個讓步是值得的。

圖片版權 Kazuhiro NOGIKAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images Image caption 智能機器小狗可愛，萌。可萬一中毒，就成狂犬了。

需要共識

AI 儼然已經融入當下人類社會和生活，而且正在以幾何級增長的速度擴展自己的存在，但圍繞人工智能的爭議非但不見減少，反而日漸高漲。

三、五年前，人們更多談論的是機器人能為人類分擔哪些勞作，而隨著人工智能越來越"聰明能幹"，人類似乎越來越焦慮不安，"威脅"、"危險"之類字眼更頻繁地與AI聯繫在一起。

如果說在不久的將來人類或淪為機器人的奴役，或被毀滅，那是誇張、科幻。但是，科學界已經就人工智能對人類社會可能構成的威脅形成了一定共識。

英國劍橋大學 CSER 中心最新發佈警告，說人工智能恰似一把利劍，落入壞人手中後果不堪，比如無人飛機變成了導彈、運用假視頻操縱輿論、黑客攻擊自動化，等等。

CSER最新發佈的《邪惡AI》 報告的內容來自一年前在牛津舉辦的一次研討會。來自學術、社團和業界的14個機構的26名專業人士參加了研討，涉及數碼、實體和政治這三個AI最可能被惡意使用的領域。

圖片版權 Getty Images Image caption 機器人新聞很快將成為新常態？

CSER中心本身可以說是人類中較早意識到AI潛在威脅的人做出的應對努力。中心於2012年成立，任務是針對可能導致人類滅絶的四大"惡魔"研究對策，確保人類不毀於自己製造的惡魔手中。

四大"惡魔"：人工智能（AI）、氣候變化、核戰爭、邪惡生物技術（rogue biotechnology）。

這個機構也被戲稱為"終結者研究中心"。

CSER的沙哈·埃文（Shahar Avin）強調，報告討論的風險僅限於已有的和五年內可能出現的AI技術產品，不包括對未來的展望。

圖片版權 Getty Creative Stock Image caption 人類智能和人工智能

雙刃劍

CSER執行總監 Seán Ó hÉigeartaigh博士指出，AI 將改變一切；《對人工智能的惡意使用》這份報告可以說是對今後5-10年的展望。

那麼，在可以預見的將來，落入邪惡之手的AI可能帶來怎樣的災難呢？《邪惡AI》歸納了一部分：

比如，谷歌開發的AI"阿爾法狗"（AlphaGo），就是戰勝國際圍棋大師李世石(Lee Se-dol)的那個，在黑客手裏就可以被用來歸納數據規律，搜索編碼中易於攻破的薄弱環節；

歹毒之人或有邪惡目的人可以買無人駕駛飛行器，用人臉識別軟件訓練它，使它能夠自行搜索、攻擊具體目標；

可以讓機器人自動化操作，製作和發佈假視頻來操縱輿論以達到某種政治目的；

黑客可以用語音合成技術來假冒襲擊目標，騙取關鍵信息

圖片版權 Shutterstock Image caption 機器人全線進攻人類職業疆域，新聞業也難免

末日警告

不斷發出AI威脅警告的知名人士包括英國科學家斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）。他認為AI會是"人類歷史上最重大的事件，不幸的是，也可能會是最後的重大事件"。

埃隆·馬斯克（Elon Musk）讓特斯拉自駕車上路、重型獵鷹可回收火箭上天，卻警告說人類可能毀於人工智能。馬斯克曾說，AI 之險尤甚於核武。

他們的擔心主要有兩點：一是具備人類決策能力的機器人沒有人類道德約束，將來是否能夠具備也是個疑問；二是人類創造了AI，AI又能創造更高級的超級智能，人類還沒來得及設置防範措施，就可能面臨機器失控的局面。

AI在軍事上的利用是最令人恐懼的情況之一。如果把 AI 的衝擊力跟核彈相提並論，那麼人類對核武的規範、控制或許可以為 AI 提供參照。

法律專家指出，人工智能軍備競賽已經開始；如果核武競賽有值得借鑒之處，那就是在允許AI機器人上戰場前，必須有某種公約加以約束。

圖片版權 Getty Images Image caption AI 的威脅真真切切，雙刃劍正在出鞘。

人類2.0版

《人民平台》(The People's Platform)一書作者阿斯特拉·泰勒(Astra Taylor)認為，人工智能對人類社會的影響主要在兩個方面，一個是數據的寡頭壟斷，一個是重新定義人類和人工智能的關係，屬於哲學層面的衝擊。

人工智能的進步會加速中心化的趨勢，未來很可能會出現少數幾個龐大的、多功能的、基於雲計算的商業智能寡頭。他們實際上壟斷了數據的收集和構建方式，以海量的信息構建一個框架，引領和影響眾人的決策。這種力量如果不加規範，沒有任何約束，後果堪虞，有史為鑒。

在哲學層面，人工智能將重新定義人類和機器的關係，尤其是雙方的主從關係和力量對比。簡而言之，一直以來都是

埃隆·馬斯克（Elon Musk）一直在警告人類對機器人切毋掉以輕心，以免淪為機器的奴役或滅絶。

他最經常跟PayPal、特斯拉電動車、重型獵鷹可回收火箭和火星移民計劃聯繫在一起。但較少人知道，他已經開始一項更令常人感到不可思議的事：用人工智能來「製造」增強版人類。

圖片版權 FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images Image caption 索非亞是人工智能機器人2017年在瑞士日內瓦「善用人工智能」峰會上亮相

圖片版權 FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

具體操作的是一家總部在舊金山的神經科技公司，Neuralink。這是馬斯克在2016年與其他八人共同創辦，2017年3月被媒體首次曝光。

2017年，馬斯克對媒體說，短期內，Neuralink 主要研發治療嚴重腦部疾病的儀器，但長遠目標是強化人類（human enhancement)。有報道稱這個公司在研製可以植入人腦的「腦機界面」（brain-computer interfaces, BCIs），人腦和電腦的零接觸交流互動。

嗯，就是說，一個智力平平的普通人，植入一個芯片，然後就瞬間成了功夫大師，輕鬆擊敗歹徒，好像科幻電影裏那樣？現在，對此表示「並非沒有可能」的人是越來越多了。

貧富分化

創新工場創辦人李開復2017年曾在《紐約時報》撰文談 AI 的衝擊。他認為，AI 對人類社會的真正威脅並不在於技術層面，因為它們跟人類並不存在智力競爭，只是工具。

AI對人類社會真正的威脅，在他看來，是對工作的含義、財富的創造和分配方式的打碎、重塑，由此"引發前所未有的經濟不平等，甚至改變全球力量均勢。"

這些他認為迫在眉睫的挑戰，包括大量工作被機器人取代，從製造業到服務業，各層面都可能有大量工作崗位消失。掌握AI技術的企業在這個過程中掙得缽滿盆滿。大規模失業的同時，財富迅速並大量集中到少數人手裏。

這些社會、民生和政治問題，必須在政策和立法層面給與及時、妥貼的應對。