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抗抑鬱藥究竟有沒有效？研究者說，一項最新研究的結果，平息了醫學界其中一個最大的爭議。

這項發表於醫學期刊《柳葉刀》的研究分析了522項臨牀試驗的數據，涉及116,477人，證實21種抗常見抑鬱藥，在緩解抑鬱發作症狀上較糖丸（dummy pill）更有效，但亦同時顯示出不同種類的藥物之間，藥效有極大差異。

2016年，全英共有6470萬次抗抑鬱藥處方，較2006年上升逾一倍，但坊間一直質疑抗抑鬱藥的效用，一些測試更稱它們不比安慰劑有效。

英國皇家精神科醫學院（The Royal College of Psychiatrists）指，這項研究「終於為圍繞抗抑鬱藥的爭論劃上句號」。

是次研究為綜合分析（meta-analysis），使用一些非公開數據，以及522次針對成人抑鬱發作的臨牀測試數據，證實這21種抗抑鬱藥全部比糖丸有效；不同抗抑鬱藥與糖丸相比有效的程度，由三成至超過兩倍不等。

領導是次研究的學者、牛津大學精神病學系副教授安德瑞·奇普裏亞尼（Andrea Cipriani）向BBC表示：「究竟抗抑鬱藥對治療抑鬱是否有效，是長久以來的爭議，今次研究是最後答案。」

「研究發現，最常見的處方抗抑鬱藥，對輕微至嚴重的抑鬱症狀有效，這對病患與醫生而言都是好消息。」

抗抑鬱藥是「不能說的秘密」？

英國著名脫口秀藝人基斯頓·塔爾博特（Christian Talbot）也有患上抑鬱症的經歷。三年半前，他發現言語治療不再有效，開始服用抗抑鬱藥物。

Image caption 塔爾博特醫生告訴他，其抑鬱病因是血清素不足，影響了他的心情、情緒及睡眠

塔爾博特說自己一開始對服用抗抑鬱藥很抗拒，因為他害怕服用後會令自己變得神智不清、敏感度降低，但開始服用後，他很快就感受到其良性效用。

「不是說會感覺到極大的變化，但我確實覺得肩上有什麼重擔卸了下來。我沒那麼不安了，感覺更加平和。」

塔爾博特認為，服用抗抑鬱藥似乎是大家有意迴避的話題。

「我不知道大家是害怕談論，還是覺得羞恥，但抗抑鬱藥跟一般的藥物沒有什麼區別，只是它治的是心理疾病而非生理疾病。」

「有力證據」

是次研究的參與者指，這項研究成果有助於醫生選擇最適合的抗抑鬱藥，但不代表所有病患均要轉用其他藥物。他們強調，研究成果得出的，是不同藥物的平均藥效，而不是藥物對特定性別、年齡層、症狀嚴重程度不同的病患的藥效如何。

研究者說，今次研究的數據大部份是用藥八星期的效果，因此這些數據未必適宜用作評估不同藥物長期服用的效果。

他們還補充指，這項研究的發現，不等於說抗抑鬱藥必然是治療抑鬱的第一選項：「除了藥物以外，醫生亦應同時考慮其他可行選項，如心理治療等。」奇普裏亞尼解釋。

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英國皇家精神科醫學院教授卡米尼··柏裏安蒂（Carmine Pariante）則說：「是次綜合分析，清晰顯示這些抗抑鬱藥能有效改善心情、協助人們抵抗抑鬱，終於為圍繞抗抑鬱藥的爭論劃上句號。」

「較為重要的是，這份報告分析了製藥企業的非公開數據，顯示這些企業對研究的資助，並不影響結果，證實抗抑鬱藥的臨牀實效，並不受藥業資助的宣傳影響。」

然而柏裏安蒂教授亦指出，這份研究對於如何治理難治性抑鬱症（Treatment-resistant depression），以及抑鬱病症無法以上述21種藥物治療的病患，沒有新的發現。

倫敦大學學院精神流行病學教授格林·劉易斯（Glyn Lewis）形容今次研究「非常好」，是抗抑鬱藥藥效的「有力證據」。

「抗抑鬱藥經常被傳媒質疑，但這項研究顯示，它們有助於控制抑鬱症患者的病況。」