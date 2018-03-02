圖片版權 Getty Images Image caption 糖尿病可能有5種或更多類型。

瑞典和芬蘭的科研人員說，人們常說的糖尿病實際是一種非常複雜的疾病，它可以分成5種不同的疾病。

這一最新研究結果也許可以為未來針對每一種形式來研究治療方案鋪路。

傳統上講，人們把糖尿病分成兩種：一型糖尿病和二型糖尿病。

總的說來，糖尿病是由於患者體內的血糖無法得到控製造成的。

現在，瑞典和芬蘭的研究人員認為糖尿病遠比人們所了解的要複雜。

他們希望這一發現可以開啟未來糖尿病個體治療放案的新時代。

當然，糖尿病治療方法不會立即出現變化。

從全球來看，每11個人中就會有1人受糖尿病影響。糖尿病會增加心臟病、中風、失明、腎衰竭以及截肢的風險。

傳統類型

圖片版權 Getty Images Image caption 糖尿病病情複雜

如何區分一型和二型糖尿病？

一型糖尿病主要是免疫系統的疾病。患者的免疫系統攻擊生產胰島素的β細胞 (beta-cells)，因此使患病者自身無法產生足夠的荷爾蒙來控制血糖。

一型糖尿病通常是從小就發病。個別也有成年後才發病的。英國首相特里莎·梅據說屬於一型糖尿病。

二型糖尿病主要與生活方式有關，比如肥胖。因為過多的脂肪影響胰島素的功能。

但如果家族裏有糖尿病和高血壓病史的，即使體重正常也可能患上二型糖尿病。

瑞典和芬蘭的研究人員詳細分析了14775患者的血樣標本。他們的研究結果被發表在權威雜誌《柳葉刀糖尿病與分泌學》上。

五大類別

他們把糖尿病劃分為五大不同組別。

圖片版權 PA Image caption 二型糖尿病主要與生活方式有關，比如肥胖。

組別1：嚴重自身免疫性糖尿病。基本上與典型的一型糖尿病一致。它主要影響年輕人。這種免疫疾病使患者無法產生胰島素。

組別2：嚴重胰島素缺陷性糖尿病。它與組別1類似。也主要影響年輕人。他們體重正常，但卻很難產生胰島素。但免疫系統並沒有缺陷。

組別3：嚴重抗胰島素性糖尿病。這些患者通常是非常肥胖。雖然他們身體生產胰島素，但身體卻無法對此產生反應。

組別4：中度肥胖導致的糖尿病。患者體重超重但新陳代謝機能比第三組別更接近正常人。

組別5：與年齡有關的糖尿病患者。在這組人群中患者年齡要比其他組別人群年長得多。此外，他們糖尿病的症狀也較輕。

研究人員對BBC表示，這一發現非常重要，因為這朝著未來精確治療又邁進了一步，特別是針對前3組更嚴重的糖尿病與後2組輕微些的糖尿病應該採取不同的治療。

組別2的糖尿病目前被劃分在二型糖尿病中，因為患者並沒有自身免疫性疾病。

而且，研究發現這類病人有可能是由他們的β細胞缺陷引起的，並不是因為肥胖。

對這類病人的治療應該更接近一型糖尿病的治療方法。

組別2的糖尿病患者失明的風險更高，而組別3的患者腎衰竭的風險最高。

更精確分類

圖片版權 Getty Images Image caption 鍛煉有助減少肥胖和疾病

倫敦帝國理工學院的薩勒姆博士說，大多數的專家其實都知道泛泛地把糖尿病分成一型和二型"不是特別凖確"。

然而，她表示該項研究是基於斯堪的納維亞半島居民（Scandinavians）的研究結果，而從全球來看糖尿病風險的區別可能非常大。

薩勒姆博士說，"我們對糖尿病的了解仍然非常少。從世界範圍來看很可能可以再分為500種不同次組別，這一切都取決於基因和當地環境因素的影響。"

英國華威大學醫學院的庫馬教授說，"很明顯這僅僅是第一步"。

他說，"我們需要知道根據不同組別採用不同治療方案是否將會產生更好療效。"

英國糖尿病慈善機構的彭斯博士表示，希望對糖尿病更深入的了解對未來個體化治療，以及減少糖尿病併發症風險有所幫助。

當然，她表示還需要進行更進一步的研究，特別是二型糖尿病可以再細分為各種分類型（subtypes)，只有這樣才能更好地了解糖尿病患者的狀況和生活，以便將來能出台更好的治療方案。

中國狀況

過去幾年，全球糖尿病人數呈顯著上升趨勢，而中國則起了"助燃劑"的作用。

過去20年中，中國糖尿病患者人數增加了56%。

美國的同期增長是71%，仍處於領先地位，沙特阿拉伯增長60%，墨西哥增長52%。

據悉，每10萬人中，中國的糖尿病患者是6480人，幾乎趕上美國的6630人。

一項研究顯示，隨著中國、墨西哥等發展中國家肥胖人數增多，全球糖尿病患者在過去20年中增加近一半。

過去幾十年中，糖尿病患者人數在發達國家一直呈上升趨勢。這主要歸咎於肥胖症人數的增多。

但研究也顯示，一些發展中國家也在出現這樣的模式。

這個趨勢在中國、墨西哥和印度等國尤為明顯。