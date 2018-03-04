圖片版權 Getty Images Image caption 騎自行車出行、健身的人越來越多

騎自行車是一種很受歡迎的出行、鍛煉方式。在許多交通擁堵、共享單車風行的大城市，通勤族每天上下班可能都是腳踏風火輪。

但是，經常有人擔心，長期騎自行車會不會影響男性的性功能。經年累月，圍繞這一問題出現過五花八門的理論、傳聞。有人說， 沒錯，那一定會影響男人的生育力、性功能。

不過，最新一項研究結果卻將給自行車愛好者送去莫大安慰：騎行不會給男性性健康、泌尿系統功能帶來不良影響。

研究人員比較了騎行、跑步和游泳愛好者的調查數據，結果發現，三組人群的性功能、泌尿系統健康狀況具有"可比性"，也就是：不相上下。

他們還說，不能把男性的勃起障礙和騎自行車直接、排他地掛上鉤；騎自行車的好處"遠遠大於風險"。

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不相上下

參加調查的男性包括來自英國、美國、納納達、澳大利亞和新西蘭的2774名騎行愛好者，539名游泳愛好者和789名跑步愛好者。

研究人員設計了一系列問題，根據搜集的答案衡量受訪者的性健康和泌尿系統功能狀況。

他們發現，這三組男性的數據不相上下。不過，部分騎行愛好者患尿道狹窄的機率可能更高一些。

此外，騎自行車強度非常大的人（指每周三次以上、每天平均騎行超過25英里、堅持時間超過兩年的人）和偶爾騎著玩兒的人之間的數據也沒有顯著差別。

這次研究的結果發表在《泌尿學雜誌》上。

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好處巨大

研究人員同時指出，先前有研究顯示，騎自行車可能會給男性的勃起功能帶來不良影響。但是，這些研究缺乏對不同人群的比較，受訪人總數也有限。

他們還說，騎自行車對心血管健康有巨大好處，而且對關節的衝擊也更小。

研究小組的負責人之一、 加利福尼亞大學舊金山分部泌尿科的布雷爾（Benjiamin Breyer）說，安全騎行的人享受的健康益處遠遠超過健康風險。

他說，每天在沙發上偎著或者在電腦前坐八個小時，比騎自行車給性生活和整體健康帶來的害處肯定更大。

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麻木？

不過，調查確實發現，常騎自行車的人生殖器部位感覺麻木的機率可能更高。

但是，如果騎行中超過20%的時間是站著騎，這樣的風險就可以大大降低。

布雷爾說，自行車車座的設計不同，有些對生殖器部位的壓力更小。還有就是要注意，騎行期間注意變化姿勢，坐一段、站一段。

研究人員還表示，他們還會更仔細地調查那些說生殖器部位麻木的人，爭取搞明白這是否意味著著未來可能出問題。