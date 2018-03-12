新發現：有沒有同理心可能與基因有關

圖片版權 Alamy Image caption 同理心是連接人與人之間的重要紐帶之一。

眾所周知，一個人的長相與身材可能取決於遺傳，即與遺傳基因有關。但你可能有所不知，目前科學家發現基因不但控制著我們的身高和面貌這樣的外在因素，它還影響我們內在的情感成分。

同理心（Empathy）是連接人與人之間的重要紐帶之一，它可以幫助我們與人建立緊密的聯繫，並影響我們在一系列場合的言談舉止等。

現在，科學家發現其實同理心並不僅僅是在我們成長的環境和經歷中形成的，它還與遺傳基因有關，至少部分是這樣的。

根據一項對近50000人的研究，首次發現基因對人們是否具有同理心扮演著重要角色。

此外，研究還發現總的來說，女性比男性更具有同理心。

圖片版權 Getty Images Image caption 當我們知道有人悲傷難過，可能需要安慰。

"重要一步"

同理心在人與人的社會關係中發揮著重要角色。

它幫助我們相互溝通，理解他人的情感並做出恰當的反應。例如，當我們知道有人悲傷難過，可能需要安慰時。

之前，人們覺得同理心主要是人們在孩提時期以及生活經歷中形成的。

但是，在這篇發表在《轉化精神病學》（Translational Psychiatry）雜誌上的論文中，科學家研究了同理心與基因之間的關係。

研究人員讓參與者填寫問卷調查，並留下他們的唾液樣本以便做DNA測試。

這一測試是要檢測志願者的"同理商數"（Empathy Quotient）。

科研人員想從人們的基因中尋找差異，看看是否能從中找到為什麼有人更具同理心這個問題的答案。

科學家發現，一個人有沒有同理心至少10%是與基因有關。

同理心與自閉症

圖片版權 Getty Images Image caption 這是研究人員第一次研究同情心與基因之間的聯繫

領導這項研究的劍橋大學科學者說，這是了解基因在同理心中所起作用的一個重要步驟。

當然，科研人員說，別忘了基因的作用只佔10%。 因此也千萬不要忽視非遺傳性因素。

就兩性來說，也存在著不同。從實驗結果來看，女性似乎比男性更具同理心。

而這一不同，研究人員則很難從基因上找到答案。

研究人員發現，那些與遺傳有關的同理心低的人士患自閉症的風險更高些。

當然，像任何研究一樣，這項研究也存在著其局限性。

雖然科學家發現由於基因緣故使人們具有同理心程度不同，但是他們卻無法找到到底是哪些具體的"同理基因"在起作用。

如果未來能有更多的人參加這項實驗，可能更有利於找到影響到同理心的那些基因。

牛津大學從事統計遺傳學研究的McVean教授對BBC表示，雖然研究發現基因對一個人是否具有同理心有一定的影響，但跟後天的環境因素相比較仍佔較小的比例。

倫敦國王學院心理學副教授巴克說，這是此類研究中的首例。要想了解更多以及從中獲益，還需要做更大範圍的研究才行。