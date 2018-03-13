英國中餐外賣最受歡迎 含鹽過量應健康提示

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中餐和中餐外賣是許多英國人喜歡的菜餚之一，可能沒有多少人沒吃過中餐或點過中餐外賣。

但是，英國一個叫「減鹽行動」（Action on Salt）的健康公益組織最近在分析了150多份中餐菜餚之後發現，其含鹽量普遍偏高，有些菜或是主食，一份的鹽含量就高達一個成年人一天所需的鹽攝取量。

根據世界衛生組織（WHO）的推薦量，成年人每天攝入的鹽量不要超過6克，也就是一茶匙的量（one teaspoon）。

如果是高血壓或是糖尿病人，則應該再減，即每天控制在3克左右。

圖片版權 Getty Images Image caption 炒麵中的鹽量較高

據悉，英國成年人每天攝取的鹽量平均在10克或以上，遠遠超過6克。

根據「減鹽行動」組織的數據，中餐的豆鼓炒牛肉或雞肉（beef/chicken in black bean sauce）中的含鹽量較高。

在外賣中，炒飯和炒麵中含鹽量最高，最高可以達到11.5克，幾乎接近世衛組織推薦量的一倍。

「減鹽行動」組織的負責人格萊格說，中餐外賣中的含鹽量驚人，而且人們不可能只吃一份外賣，很可能會同時點幾個不同的菜，再加點醬油及其它調料，那麼攝入的鹽量可想而知。

圖片版權 Getty Images Image caption 春卷是外賣中受歡迎的中餐

含鹽量較低的是蝦片和素春卷，平均一份含鹽量在0.8到1.4克之間。

即時餐（ready meal）

而從超市中所購買的中餐即時餐含鹽量不等，其中排骨和香酥鴨的含鹽量相對較低，但是炒飯和炒麵類的含鹽量較高。

此外，別忘了中餐蘸醬（dipping sauces）中的鹽量，以醬油為醬汁的調料當然最鹹，然而那些甜酸汁中，例如甜辣椒醬以及梅子醬（sweet chilli sauce and plum sauce）中其實也含有大量的鹽。

圖片版權 Getty Images Image caption 別忘了各種調料醬中的鹽

然而，精通中國飲食的英國烹飪作家扶霞（Fuchsia Dunlop）接受BBC採訪時提醒人們，這一現象主要是指超市和外賣中的一些中餐。

扶霞解釋說，在英國生產的中餐即時餐主要是由西方人針對西方人的口味而生產的。

她認為吃中餐加醬油並不是平時中國人在家就餐的習慣。因為人們在家裏吃中餐時，如果炒菜中本身已經有鹽的話，你就不會再加醬油和吃蛋炒飯（高鹽）了。

扶霞說，中餐並不是像有關報道標題中描繪的那樣，就是高鹽，不健康。她說，即時餐並不能真正代表中餐文化和飲食。

圖片版權 Getty Images Image caption 中餐外賣中的每份菜很少有低於2克鹽的

其實，即時餐中高鹽、高糖、不健康是普遍現象，其中包括中餐，印度餐、西餐等。

讓食品生產商改變產品的含鹽量才是關鍵。這也正是近年來英格蘭公共衛生署（PHE）一直所倡導和努力的。

圖片版權 Getty Images Image caption 高鹽食品會導致血壓升高

高鹽的危害

為什麼高鹽飲食對人體健康有害呢？高鹽可以引起人體血壓升高，因此增加心臟病和中風的風險。

據統計，英國四分之一以上的成年人患有高血壓。

別忘了，我們每天所吃的麵包、糕點、奶酪、餅乾、薯片等食品中已經有鹽。

英格蘭公共健康說，現在的一條麵包中所含的鹽已經比過去少了40%。

當然，PHE營養專家艾利森博士說，還可以進一步降低食品中鹽的含量，因為許多食品中的含鹽量仍然過高，仍大有減鹽的潛力。