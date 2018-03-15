圖片版權 Getty Images Image caption 2006年6月，霍金在香港科技大學演講。

英國著名科學家霍金（Stephen Hawking）生前多次到訪中國，又多次與中國科學家和學生等交流，令這位甚有遠見的物理學家在中國很受歡迎。

許多中國讀者從小就閲讀霍金的著作《時間簡史：從大爆炸到黑洞》。該書中文版是眾多翻譯本中最暢銷的版本。他2006年到訪北京，在人民大會堂講課。官方《人民日報》英文版形容，他受中國年青人受歡迎的程度跟美國好萊塢巨星湯姆·克魯斯（Tom Cruise）差不多。

霍金在世界各地都有許多支持者，但他在中國受歡迎的程度頗為不同。他2016年在社交網站微博上開設帳號，很快便吸引上百萬的粉絲，目前的微博粉絲數為470萬，遠超微博粉絲數為105萬的英國首相。

他逝世的消息傳到中國後，中國民眾對消息感到震驚，許多學者、網友都紛紛對他表示哀悼。

你的器材不支持播放多媒體材料 肉體疾病的羈絆並未阻撓霍金教授改變世人對宇宙的觀念。

清華大學教授丘成桐認為，霍金行動不便，但這沒有阻礙他的創意和對研究的熱誠，令他十分受人敬佩。他跟BBC形容，霍金「十分友善，也十分願意向一般人解釋物理學理論」，他又說，霍金的微笑「吸引了眾人的目光」。

「他慷慨地到訪中國，中國人對此十分感激。」

中國正增加投放到科學研究的資源，而霍金剛好成為中國當局宣傳的模範。官方媒體在2006年曾形容霍金在中國的知名度「跟超級明星差不多，而中國政府向來都認為，科技研究對中國的未來十分重要」。

圖片版權 Weibo Image caption 有中國網友在微博上貼圖悼念霍金。

初到中國的時候，霍金沒有太多批評中國，也十分樂意跟出席他講座的觀眾開玩笑，這都幫助建立他在中國的知名度。他上一次到中國的時候曾說：「我喜歡中國文化、中國菜，而最喜歡中國女人，她們都十分漂亮。」他又稱讚中國人聰明、勤奮，在科學和技術發展也十分有成就。

他早前跟中國男子組合TF Boys成員王俊凱在網上交流，讓年青人喜出望外。王俊凱詢問霍金有關人類移民到其他星球的事，霍金稱讚王俊凱問了一個「優秀的問題」。回復王俊凱的時候，他又寄語中國年青人在追尋科學知識時，能保持他們的求知慾和信心。

霍金逝世的消息傳出後，王俊凱在微博上貼文緬懷霍金，又說將霍金的教誨「銘記在心」。

圖片版權 Weibo Image caption 霍金在微博上有超過460萬名粉絲。

霍金後來在中國受到一點批評，主要是圍繞他對人工智能的擔憂。他去年透露視訊通話，出席在北京舉行的流動通訊科技會議。他警告中國要小心人工智能的發展，確保人工智能的將來發展，會為人類和環境帶來好處。

中國是世界上最積極發展和使用人工智能的國家之一，應用範圍包括用人臉識辨捉拿罪犯，也用來監控公眾。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國的人臉識別監控系統有多厲害？

但霍金對中國還是有信心的，尤其是中國年青人，認為他們有能力改變世界。他有時候會在微博直接跟中國年青人對話，2016年中國高考前夕，他在微博上鼓勵考生，希望他們「勇往直前地」追逐夢想。

霍金的這種中國緣，也許能解釋為何他逝世後，中國的年青人顯得特別傷心。有網友貼文悼念：「塵歸塵， 土歸土，霍金歸還宇宙。」

又有網友寫道，希望霍金離開地球後，能好好在最愛的宇宙中探索。

BBC製片人李理對此文亦有貢獻。