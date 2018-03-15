48小時建成一間屋　3D廉價房有望上市

圖片版權 New Story Image caption 這間屋子只花了一萬美元、約48小時就建成。

在德克薩斯州一批豪華的富人住宅後面，藏著一所為窮人而設的房子。

每一個晚上，世界上都有超過十億人，無法找到安睡之所，不得不露宿。

但美國有兩間企業，正在透過科技研發，尋找解決這個問題的方法。這兩間企業相信，他們研發的快速3D打印一層房​​屋，不止是一個可供安睡的空間，而是真正可以生活在其中的房子。

本周正值德州奧斯汀「西南偏南」科技節（South by Southwest），我在這個「示範單位」中轉了一圈。建築公司Icon聯合致力為發展中國家解決住房問題的非牟利組織New Story，共同設計及建造了這座概念模型。

這個面積有650平方呎的單位，需要價值一萬美元的混凝土作為建材，花48小時便可「打印」而成。

這項設計的目標，是大幅降低房屋的建造成本，利用批量購入混凝土等規模生產方式節約開支。同時改善3D打印技術，令建造時間最終可縮短至12-24小時以內。

Image caption 照片中的是打印時使用的模具支架。

今年稍後時間，這項計劃將登陸薩爾瓦多，在當地試建一批房子，目標是在2019年展開工稱，建造出100間住房。

「如果成功，這將改變業內建房的方式。」New Story創辦人之一、現任總裁布萊特.哈格勒（Brett Hagler）表示。

「我們不去嘗試的話，是不負責任。」

用管子來建房

與規模較小的3D打印一樣，這個用以建房的3D打印系統，也是透過一層層鋪設物料來打印，但使用的原料是與混凝土非常類近的砂漿。

房子的高度及闊度，則用一個巨大的金屬制模具支架來劃定，以軌道移動，可根據指令自動移動位置。

「使用這套系統，最高可建造出11呎高的房子。」Icon總裁阿歷士.勒魯（Alex Le Roux）表示。

圖片版權 New Story Image caption 砂漿一層一層鋪成房子的牆。

「（金屬支架）利用軌道來移動，你可以建出很多間相鄰的小房子，也能建造出一間超長的房子。」

這套系統會根據電腦輔助設計（CAD）畫成的藍圖去建房，用戶可以自行設計出心儀的間格，或由系統設計庫中挑選既定的設計。

踏入「示範單位」裏面，可以看到這是一個細小、但宜居的空間。它當然比棚寮堅固，看起來可以抵御極端天氣。我參觀的時候，室內設計工作剛剛展開，一群建築工人正在架設木屋頂、窗戶等。只需再等幾個小時，這間房子就會裝修好，接通水電、擺好家具，可供入住。

房子內的混凝土痕跡仍然明顯，有些人或會覺得過份冰冷，但也會有人覺得是極簡主義風格。我傾向後者：這間房子，對世界各地大城市中正在支付昂貴租金的人們，會很有吸引力。

「尊重與尊嚴」

這些房子的對象，不是這些大城市租客，而是最急切需要房子的人。

Icon及New Story計劃利用一筆主要由矽谷商界人士捐出的款項，在薩爾瓦多建造100間3D打印房屋。

但這些房子並不是免費提供的。

圖片版權 New Story

「入住的家庭將要承擔一筆無利息、非牟利的按揭，分期十年還清。」哈格勒表示，月供費用為約30美元。根據薩爾瓦多的政府數據，該國農村地區人均月薪為360美元。

「那些錢不會回到我們手裏，而是由一個社區基金收集。」

這筆基金將會支付建造更多房屋，或支援已有房屋的維修費用。哈格勒說，按揭模式有助在社區內建立「尊重與尊嚴」的環境。

哈格勒承認，3D打印房屋，將會對當地的建築市場造成影響，波及建築工人的生計，但同時指出這樣的質疑沒有考慮大局。

Image caption 哈格勒今年內會將這項計劃帶到薩爾瓦多。

「根據我們對過往的觀察，你越快將人們安置在安全的居所，他們將越快可以找到有薪的工作，或獲得小額貸款展開自己的事業。」

「比起僅提供建築工人的工作崗位，盡快將無家者安置好，事實上能令他們更好地找到工作。」

哈格勒稱，這套打印系統將由當地建築工人來主導使用，並希望低廉的建造成本能帶動當地對房屋的需求，讓工人們有更多房子可以建造。

至於現時在奧斯汀展出的「示範單位」，哈格勒已經為它想好出路。

「我會放上AirBnb放租。」哈格勒說。