神經毒劑：誰掌控著世界上最有毒的化學物質？

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針對前俄羅斯間諜及其女兒的中毒案，國際專家們已決定，在英國測試案中使用的神經毒劑樣本。專家如何追蹤這個世界上最有毒的化學物質呢？

在收集了用於謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他的女兒尤利婭（Yulia）身上的毒劑樣本後，禁止化學武器組織（OPCW）的一個團隊將對其進行試驗，預計至少需要兩周的時間。

英國政府表示，所用的物質是神經毒劑諾維喬克（Novichok），它被俄羅斯"大量存儲"，這對於此次襲擊"難辭其咎"。英國政府還駁斥了俄羅斯關於毒劑來自英國波頓當（Porton Down）的生產設施的說法。

禁止化學武器組織的工作是作為國際監管機制的一環，對於一種毒化物質是否被允許使用進行管理。

該組織基於《1997年禁止化學武器公約》（CWC）而創立，有192個國家簽署了該公約。迄今為止，只有朝鮮、以色列和埃及尚未批准，但它們仍受國際法下屬規定的制約。

《禁止化學武器公約》的執行部門是總部位於荷蘭海牙的禁止化學武器組織調查員。迄今為止，他們已經監督銷毀了全世界申報持有的近97％的化學武器儲備。

締約國同意永不製造，儲存或使用化學武器，也不會協助它國從事類似活動。此外，這些國家還需要申報它們擁有哪些化學武器，以及它們的生產設施。

這些申報將被禁止化學武器組織的調查員們用來監督和銷毀這些化學武器和生產設施。

大多數國家都遵守了這個最後期限，但繼承前蘇聯遺產的俄羅斯和美國並未遵守。其規模龐大的武器庫、軍備裁減技術方面的挑戰和成本導致了延誤。

幾個月前，俄羅斯宣佈其已經完成對近40,000噸申報毒劑的銷毀，這曾是世界上最大的儲備。這一過程是在禁止化學武器組織調查員的監督下進行，沒有任何異議。

美國目前已銷毀其申報的90%的儲備，並計劃在2021-2022年完成全部的銷毀工作。這一問題的挑戰在於需要說服一些當地族群，使其相信該工作可以在他們的社區內安全進行。

但是其他的化學品和諾維喬克呢？

被認為是用來對付斯克里帕爾的元兇諾維喬克，從未向禁止化學武器組織申報過。而這種化學物質也從未入過國際監管機制的法眼，一部分原因是因為它們化學結構的不確定性。

有一個具體的名字是至關重要的，因為化學武器公約允許各國在可以確認的情況下合法地擁有各種各樣的化學品。

根據公約，在和平的用途下，包括工業、農業、科學研究和醫藥等用途，各國可以儲存有毒化學品及該物質的前體。

對於被認證的或潛在的化學武器，以及可能涉及其製造過程的化學品，只能被保存有限的數量。

締約國被允許擁有一噸的物質和一座設施，通常是一個可以生產這些物質的實驗室。

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這些儲備可被用於開發防護服、防毒面具、解毒劑和研究識別化學武器的方法。

禁止化學武器組織對於這些儲備的審核低至毫克級。

對於其它被廣泛運用於工業生產，但依然有可能被用於生產化學武器的物質，儲存也會被嚴密地監控。

大批量製造、銷售、使用或處理這些物質的完整記錄必須由政府保存，並且每年都會被呈送給禁止化學武器組織。

該組織將對這些匯報進行審核，並且每年都要對全球範圍內的庫房執行近400次檢查。

儘管諾維喬克逃過了這些監管，也沒有任何國家向禁止化學武器組織申報，但它在上個世紀90年代被人知曉。

很可能是有一些政府的實驗室製造了微小的劑量。

圖片版權 Getty Images Image caption 位於荷蘭海牙的禁止化學武器組織總部

它們的特性將會被儲存在數據庫中，這樣如果在某人的血液中發現未知的毒物，他們的身份會在後續的步驟中被確認。

這是否發生在英國的防化實驗室還不得而知。

但重要的是，在那裏工作的科學家們可以盡快確認諾維喬克神經毒劑是否被用於向斯克里帕爾投毒。

識別毒劑對於即將接受治療的斯克里帕爾，以及在襲擊中受傷的警官尼克·貝利（Nick Bailey）至關重要。

本篇分析文章是由BBC委托機構外的相關領域專家撰寫的。

阿拉斯泰爾·海教授（Prof Alastair Hay）是利茲大學環境毒理學名譽教授。他還是禁止化學武器組織負責教育及外展的顧問委員會成員。他還因防止化武使用的傑出貢獻，與人聯合獲得2015年禁止化學武器組織 - 海牙獎。