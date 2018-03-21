快樂是能力幸福有秘訣 反正不可一味追求

圖片版權 Getty Images Image caption 快樂不是天上掉下來的，是要付出努力去爭取的，要有感受快樂的能力才能找到快樂。

幸福和痛苦、快樂和悲哀、開心和沮喪，人們一般都本能地傾向於前者，未必始終能夠如願，但追求快樂、幸福，讓自己開心，似乎是毋庸置疑的人類默認設置。

幸福快樂可虛可實，可大可小，人性喜快樂惡痛苦；祝他人幸福快樂，助他人追求或找回幸福快樂，在世界各地都再平常不過。但對快樂幸福的看法，則因人而異，而且可能天差地別。

兩位對快樂和幸福態度截然不同的人，與BBC分享了他們的看法：一位英國鋼琴師，認為執意追求快樂反而令人沮喪，另一位是耶魯心理學教授，認為感受或追尋快樂是一種能力，需要也可以訓練培養。

羅茲：適得其反

無論開心、快樂還是幸福，都只是人七情六慾的一種，是主觀感受，而追逐快樂、追求幸福這件事本身，卻可能讓本來無所謂開不開心的人感受到壓力，引起不開心，甚或憂慮，終致抑鬱。

英國鋼琴師羅茲（James Rhodes）就這麼認為。 他從小受精神疾患困擾，經常思考開心、快樂、幸福這件事。

在他看來，人這一輩子本來就不可能一直快樂，人生的不同時期其實都處於持續不斷的"精神疾病"過程中不同的階段，所以我們應該禮讚、擁抱各自內心的"亂糟糟"。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國鋼琴演奏師羅茲（James Rhodes）認為，要是追尋永恆的快樂，結果只能是使自己痛苦糾結。

羅茲有這樣幾點體會跟讀者分享：

我們不可能永遠快樂幸福，任何時候都開心。追求快樂幸福，聽上去很高大上，但其實它有一個根本性的缺陷。

跟哀傷或憤怒、希望或愛相比，快樂或幸福並不是人們應該更努力追尋的心態。

快樂幸福也不過是心境的一種，是流動變化的狀態，有時轉瞬即逝，有時無處尋覓，或者遙不可及。

這也是為什麼那些心理自助式書籍除了給我們本已脆弱的心靈增加負擔之外別無所長。

我們生活在一個節奏之快前所未見的時代；我們的"永遠在線"心態營造了一種根本行不通而且難以持續的環境。

我們的麻煩可不小呢。

Instagram上那些修飾完美的自拍，無法企及的完美形態，媒體上鋪天蓋地，PS修圖至死方休……還有那無數讓我們痛快地匿名吐槽的社交網站空間。那些都於事無補，沒用。

什麼是精神病？

"精神疾病"這個概念需要重新定義，重新構造。這事刻不容緩。

甚至於"精神疾病"這個詞匯本身都必須改掉。

現在已有的證據足以支持我們用一種"人類的狀態"來代替它。

在不同的時間節點，我們的心緒會處於不同狀態：焦慮、沮喪、平和、哀傷、滿足。

偶爾，我們有些人會在情緒狀態光譜上滑出去更遠一點，進入抑鬱、PTSD（創傷後應激障礙）、自殺意念的區域。

五彩繽紛 混亂糾結

俗話說，"生活恰如色彩斑斕的繡幃"。有人這麼說的時候，我確信他們要表達的就是這個意思：生活充滿了混亂、挑戰、糾結和艱難處境。

否認、抗拒這個現實，或者為之道歉、假裝這些不存在，都是與直覺本能相悖的，只會適得其反。

我們可以是不喜不悲；不是快樂的、開心的（not happy），未必就一定是不快樂、不開心（unhappy），更不一定是心緒晦暗、哀傷沮喪。

有時我會厭惡自己，鄙視自己。

我想自殘，想死。

有時我會覺得活在這世上很舒坦。

這些對我來說都很自然。也許我們可以把擁抱和禮讚自己內心的"亂糟糟"定為一個目標。這樣可以讓我們所有的人以一種更誠實的方式團結在一起。

圖片版權 Getty Images Image caption 桑托斯教授在耶魯大學開了門心理與美好生活的課，火爆至極。

幸福快樂是普天下人類共同的追求，無論羅茲和跟他有同感的人們是否喜歡。

聯合國為了追求幸福這個"基本人生目標"，在2012年將3月20日定為"國際幸福日"，肯定幸福和福祉事關全球百姓，需要在公共政策中體現，因此專設一天以幸福冠名，為追求幸福吶喊。

在快樂和尋求快樂問題上跟羅茲完全不同的是耶魯大學心理學教授勞瑞·桑托斯（Laurie Santos）。

她告訴BBC，科學研究表明，快樂和幸福不是天生的，需要付出努力，有意識地去爭取。

圖片版權 Getty Images Image caption 每天晚上保證睡夠8小時，堅持一周，看看會發生什麼。

缺乏這個能力的人， 快樂臨門也未必有感應。

桑托斯整理了五個練習，幫助學生們提高感受快樂的能力。

當然，師傅領進門，修行在各人。開心、快樂、幸福與否，更主要的還在於自己。

練習一：列一個感恩清單。為期一周，每天晚上入睡前寫下自己這一天裏有哪些值得感恩的人或事。桑托斯教授發現，經常這麼做的學生比其他人更快樂，幸福感更強。

練習二：增加高質量的睡眠時間。這個簡單的任務其實很困難。目標：每晚保證8小時睡眠，堅持一周。睡眠充足可以減少抑鬱的機率，令人心態更積極。

圖片版權 Getty Images Image caption 面對面還是比網絡或手機上的社交更有利於提升快樂能力和幸福感

練習三：打坐冥思 - 每天10分鐘，堅持一周。打坐冥思和其他助人集中精力的活動可以提高幸福感，令人感到更快樂。

練習四：花更多時間跟親友在一起。有科研數據證明，跟家人和朋友在一起度過"優質時間"令人愉悅、快樂，感到更加幸福。時間就是財富，幸福就是財富。

練習五：減少網絡社交，增加實際聯絡。社交媒體帶來的虛假快樂、幸福感保持警惕，不要被它蒙蔽、主宰。桑托斯說，最新研究顯示，最熱衷於使用Instagram的人幸福感通常低於其他人。