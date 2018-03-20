機器人要搶人類飯碗，你凖備好了嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 未來的機器人將與真人搶飯碗？

我們經常聽到隨著機器人、人工智能（AI）的發達，越來越多的工作將被機器人所取代。數百萬人將面臨失業的威脅。

換句話說，未來的機器人將與真人搶飯碗。真的這麼可怕嗎？我們又能有何對策呢？

先來看看這個例子，19世紀末20世紀初斯紐英一家生活在利物浦。他們家世代做馬鞍生意。當時家裏的生意興隆，一片生機。

但後來發明了機動車，同樣做馬鞍生意的其他競爭對手看到了這一變化。他們紛紛轉行做足球、手袋以及箱包等，但斯紐英一家不願意轉變，繼續堅持做馬鞍。最終他們徹底關門結業了。

圖片版權 Getty Images Image caption 發明了機動車對馬鞍生意帶來巨大影響。

這個例子就是一個最好的縮影，面臨新生事物需要人們順應變化，適者才能生存。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬鞍製造商轉行做了其他生意，關鍵是要能適應。

今天我們所面臨的科技步伐是前所未有的。數據和信息決定一切。

逐漸普及

人工智能正在進入我們日常生活的方方面面。在呼叫中心，人工智能chatbots(聊天機器人)已經取代了普通的工作人員。

不久，飛機、汽車都將能自動駕駛，直接威脅專職司機或飛行員的職業生涯。

事實上，機器人已經被用於工廠車間幾十年了。現在，他們可以通過圖像識別技術快速給漢堡翻面、碼磚等一系列更複雜的工作。

3D打印機可以用人類幾分之一的時間就建造一座水泥房屋。

根據國際機器人聯合會的數據，2015年機器人在製造業中的使用率平均為每1萬人中66個，現在已經上升為74個。增長率最快的是在亞洲，特別是在中國。

毫無疑問，首當其衝受到威脅的是那些低技能的工種。

業界人士認為，在10年之內，人工智能語音機器人將取代所有呼叫中心的工作人員。

現在，機器人虛擬助理（a virtual assistant）可以處理60-80%的客戶服務，5年前這一數字還是25-30%。到2020年，這一比例將達到85%。

問題是，我們凖備好了嗎？

未來工作

圖片版權 Getty Images Image caption 機器人以後會成為人類的幫手嗎？

面臨未來機器人和人工智能的挑戰，人類未來工作機會也未必就是一片黑暗。

人工智能在改變我們工作方式的同時，也為我們創造了新機會。

根據諮詢顧問公司埃森哲（Consultancy Accenture）對公司高管的調查，81%高管認為兩年之內人工智能將與人類職員併肩工作。

麥肯錫全球研究所（the McKinsey Global Institute）最近一份報告得出結論說，到2030年全球60%的工作崗位中，至少有30%工作可以實現自動化。它意味著可能影響到8億個工作職位。

然而，麥肯錫說，人工智能新技術也"將會創造目前不存在的新職業，正像過去技術所帶來的變化一樣"。

例如，過去做馬鞍生意的怎麼能想到機動汽車、智能手機軟件程序研製者或是無人機遙控者這樣的工作？

圖片版權 DUNCAN1890 Image caption 過去歐洲一半人口從事與農業有關的工作。

再比如，英國17世紀末工業革命給諸多行業帶來的影響，特別是農業。過去歐洲一半人口從事與農業有關的工作，今天這一數字只有5%。

這種翻天覆地的變化無疑將為那些不能適應的人口帶來痛苦，但是最終新的工作類型也會應運而生。

再看看最近30年，人類正在經歷數字時代的轉變。互聯網的誕生和發展、全球化等等。

新機會

圖片版權 Getty Images Image caption 也有專家擔心機器人可能會失控。

與此同時，來自世界銀行的統計數據顯示，全球失業率從1991年的6.1%下降到2017年的5.8%，儘管全球人口在該階段從54億增長到了76億。

機器人流程自動化（Robotic process automation-RPA）將不再需要用人工來做一些簡單、重覆性的工作。有關專家認為，這是工作的自然演變。

RPA專家博金說，機器人流程自動化不必導致大批裁員，它可以讓人類如虎添翼，激發創造力。把人類從那些枯燥的生產中解放出來。

寶利通（Polycom）負責人瑪麗認為，有一天人工智能（AI）將為我們主持會議，並利用臉部識別技術來鑒別是誰在發言，同時在講到相關文件時會自動調檔或是數據來支持其論點。

圖片版權 Polycom Image caption 瑪麗認為新技術可以使人類更具生產力。

她說，有了AI的幫助，人類可以不用再擔心技術連接和故障等，完全把精力投入到工作本身上。無論是提供遠程醫療或是遠程教學服務等。

教育改革

當然，隨著技術含量低的工作消失，人們需要做出相應的調整，比如學習一些新技能等。

博金說，我們急需教育改革以適應局勢。人們應該學習設計思維、創造力、分析以及編程序等。

在過去3年，英國僱主對AI專家的需求量增長了3倍。

博金說，雖然技術能夠導致工作機會減少，但並非必須要這樣。它可能會成為一件大好事。

但關鍵是要順應潮流做出調整和改變，學習新技能和本領。

如果已經發明了機動車，你卻仍然做你的馬鞍子，那將終究被淘汰。