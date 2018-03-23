知識篇：世界上最有營養的10種食材

Image caption 凖備好，開始飽餐一頓

試想一下，如果有一種食品，既包含我們身體需要的所有養分，吃下去又不會超過健康需要的一應標凖。當然了，最好還要很美味。

這種理想食材恐怕是不存在的。但是，我們可以有第二好的選擇。

關鍵是，要選擇吃那些富含營養的食品，爭取樣樣吃一點，既保持均衡，又不超過標凖。

科學家對1000多種食材進行分析、評估，打出了營養分。得分越高，說明這種食材（和其它食材一起吃時）越有可能滿足、但不超過你每日所需營養。

以下是營養排行榜上前10名的食材（注：熱量為每100克所含卡路里，後面的數字是營養分）。凖備好，飽餐一頓吧。看看有沒有讓你驚喜的？

10.鯛魚（Snapper）100卡路里，69分

海魚，最有名的是紅魚。很有營養，但可能攜帶毒素。

9.甜菜葉(Beet Greens) 22卡路里，70分

富含鈣、鐵、維生素K以及B族維生素、特別是核黃素。

8.肥豬肉（Pork Fat）632卡路里，73分

B族維生素和多種礦物質的來源，而且，肥豬肉更多為不飽和脂肪，比肥羊肉、肥牛肉更健康。

7.莙薘菜（Swiss Chard）19卡路里，78分

含有甜菜素、植物生化素為數不多的食材之一，據信有抗氧化等健康益處。

6.南瓜籽（Pumpkin Seeds）559卡路里, 84分

也包括其它種類的南瓜（Squash）。植物類中最富含鐵、錳的一種食材。

5. 奇亞籽（Chia Seeds）486卡路里， 85分

含有大量的纖維素、蛋白質、a亞麻酸、酚酸和維生素。

4. 比目魚（Flatfish）70卡路里，88分

一般不含汞，富含重要養分維生素B1。

3.海鱸魚（Ocean Perch）79卡路里，89分

大西洋魚種，深海海魚。富含蛋白質，飽和脂肪含量很低。

2.番荔枝（Cherimoya）75卡路里，96分

富含糖分、維生素A,C,B1,B2和鉀。

1.杏仁（Almonds）579卡路里，97分

富含單不飽和脂肪酸，有益心血管保健，或許有助於糖尿病。

圖片版權 Xinhua

顛覆三觀？

不得不說，這份清單上令不少華人大吃一驚（喜形於色）的是第八名。

中餐裏，不少著名菜餚選用肥瘦相間的豬肉製作，紅燒肉、東坡肉、梅菜扣肉……但是，這些菜餚許多人不敢多吃，一是擔心長胖，二是擔心肥肉對健康不好。

不過，肥豬肉入選最有營養食品清單，並不意味著我們就可以放開了吃。

一要均衡飲食，二要適可為止，第三呢，這裏，科學家指的是"原生態"食材，而不是超市裏經過加工後的各種肉製品。

吃貨福音

100種最有營養的食材當中，其它一些華人（中餐愛好者）經常選用的還有以下這些（括號中的數字分別為卡路里和營養分）：

柑橘（14，67），小葱（18，65），扇貝（21，64），蛤蜊（28，62）

芫荽（36，61），杏（39，60），中國白菜（41，60），鱸魚（42，59）

新鮮菠菜（45，59），核桃（46，58），鰻魚（56，56），紅西紅柿（61，56）

柚子（67，54），豆角（73，54），鯉魚（81，51），橘子（82，51）

石榴（84，51）。胡蘿蔔（88，51），甜瓜（91，50），菜花（93，50）

荸薺（92，50），西蘭花（94，50），南瓜（97，50），姜（98，49），紅薯（100，49）

注：食材選擇、排名的依據來自科學研究"揭開食品營養大觀"，報告發表於科技期刊PLoS One。

營養數字來自美國農業部、農業研究辦公室的國家營養標凖參考數據庫。

營養小知識取自"食品與健康百科全書"（2016）