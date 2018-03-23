改變不良生活方式和習慣3成癌症可避免

圖片版權 Getty Images Image caption 吸煙與肥胖都是導致癌症的原因

一些不健康的生活方式，例如吸煙可能會增加患癌的風險已經被廣泛認可。現在，慈善組織"英國癌症研究"（Cancer Research UK）在經過大規模的調查和研究後發現，肥胖也會增加癌症的機率。

根據"英國癌症研究"，由於肥胖導致的癌症佔所有癌症病例的6.3%。

如果按順序排列，吸煙是引發癌症最主要的不良生活習慣；其次是體重超標或是肥胖症；第三則是受到太陽以及日光浴牀（sunbed）的紫外線輻射。

而這些都是與生活方式有關的癌症。通過改變這些不良的生活習慣就可以降低或減少患癌的機會。

圖片版權 CANCER RESEARCH UK Image caption 醫生告訴她，她身體過重可能是導致得癌的原因。

肥胖

51歲的珍妮特患子宮癌，她當時體重為127公斤（254斤）。醫生在後續的檢查中告訴她，她身體過重可能是導致她患癌的原因。

這讓她感到有點自責，在那之後珍妮特決心減肥，並成功地減掉了近45公斤。

"英國癌症研究"發現，過度紫外線輻射可以導致皮膚癌，特別是黑色素瘤。

如果防止過度暴露在紫外線下，英國一年可以防止13600個黑色素瘤癌症病例。

另外一些與生活方式有關的癌症包括喝酒以及不良飲食習慣，例如攝入的纖維過少。

研究發現如果把可以避免的、所有與生活方式有關的癌症都加起來，可以減少37.7%的癌症病例，相當於每年在英國可以減少135507個癌症病人。

如果歸納一下，可避免的癌症原因包括（括號外：可減少的百分比數據；括號內：相應的人數），以下都是基於英國的數字：

吸煙：-15.1%（54271人）

體重超重或肥胖：-6.3%（22761人）

紫外線輻射：-3.8%（13604人）

職業病：-3.8% （13558）

各種感染：3.6%（13086人）

飲酒：-3.3%（11894人）

飲食纖維不足：-3.3%（11693人）

輻射：-1.9%（6954人）

吃加工肉食：-1.5%（5352人）

空氣污染：-1% （3591人）

活動量太少：-0.5%（1917人）

"英國癌症研究"說，由於吸煙而引起的癌症已經從2011年的19.4%減少到現在的15.1%。

圖片版權 Getty Images Image caption 吸煙是導致癌症的最大風險，因此也是可以避免的最有效的辦法。

但隨著肥胖人口越來越多，在這方面仍有許多工作可做。

英國有關專家表示，目前肥胖是困擾英國國民健康的一個嚴重問題，如果不解決這個問題情況可能會變得更糟糕。

專家說，英國政府必須汲取減少吸煙的成功經驗，阻止那些與肥胖有關的癌症。

比如，在晚上21點前禁止有關垃圾食品的廣告。

當然，專家表示僅僅肥胖本身以及攝入過少的纖維引發癌症這一說法可能"過於簡單了"，這方面還需要做進一步的研究。

但是，如果肥胖率下降，與肥胖有關的癌症也會大大減少。

蘇格蘭

"英國癌症研究"的調查還發現，蘇格蘭可以從通過改變不良習慣來減少癌症發病率中獲益最大（可以減少41.5%的癌症發病率）。

根據2015年的數據，僅吸煙一項就可以避免許多癌症病例。

吸煙導致的癌症佔男性各種癌症病例的21%；女性則為16%。

圖片版權 PA Image caption 蘇格蘭7%的癌症是由於肥胖造成的

與此同時，蘇格蘭7%的癌症是由於肥胖造成的，相當於一天6個癌症病例跟肥胖有關。

肥胖可能引發13種不同類型的疾病，包括腸癌、乳腺癌、子宮癌和腎癌等。

如果能夠維持健康的體重，可以避免二十分之一的癌症。

"英國癌症研究"負責人庫馬說，"雖然健康生活方式無法確保一個人不得癌症，但至少增加你的優勢。

而且，這組數字表明，我們可以採取積極肯定的措施，幫助減少個人患病的可能性"。