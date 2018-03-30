知識篇：為什麼我在絶無可能的地方看到人臉

圖片版權 Asaf Peer and Tony Belpaeme Image caption 吃驚的輪船，開心的刨牀

那座房子怎麼越看越像希特勒？狗耳朵裏出了特朗普？果凍豆上驚現凱特玉照？這些都是真報道，不信你去網上搜一搜。

人人皆知的面孔，突然在意想不到、絶對不可能的地方冒出來。這是怎麼一回事？

心理學家把這個現象稱作"空想性錯視"（幻想性錯覺）。因為，我們的大腦總是在工作，從隨機數據中找出熟悉的定式。

圖片版權 Ceri Edwards Image caption 快樂的雙肩包

圖片版權 Paul Kennedy Image caption 悲哀的馬桶

看到人臉，是最普遍的「空想性錯視」之一。心理學家說，我們擅長"偵察"人臉，從進化的角度來看很合理。

英國約克大學心理學家詹金斯（Rob Jenkins）認為，我們已經被"編了程"、去識別面孔。"如果附近有臉，就說明附近有生靈。而那個生靈既可能給你帶來很多好處，也可能給你造成嚴重傷害。所以，不用多少視覺證據，我們就會驚呼：看到臉了！"

"三五塊和背景不同的顏色，大約散落在相當於眼和嘴的位置，足以抓住我們的注意力。「

圖片版權 Adam Rutherford Image caption 特朗普，這是你嗎？

圖片版權 Brian Perkins Image caption 狂喜的萬用表

識別人臉的能力我們可能從一生下來就具備。詹金斯說，"嬰兒出生九分鐘後好像就更喜歡看人臉。"

小試驗：給新生兒看用點與線畫的兩張畫。如果圖案是兩點下面一橫線，接近於人眼和嘴—很像表情符號，寶寶看的時間就更長；如果圖案不像人臉，比如兩點一線安排成點、線、點的樣子，那麼寶寶就不愛看。

這樣看來，說不定我們降生之前就對"臉"這個概念有粗略的了解，成長歲月中不停地"微調"、進步。

那麼，人真的就很特別？識別人臉是人獨有的能力嗎？

厲害了我的羊

Image caption 厲害了我的羊

答案：不是。許多其它動物都可以識別人臉。就在幾個月前，劍橋的一項研究發現，羊也能認人！

我們總是以為羊又呆又萌，除了吃草好像什麼也不做。劍橋大學的研究人員訓練了八隻威爾士山地綿羊，可以認出包括美國總統奧巴馬、BBC女主播、著名女演員在內的名人。

項目負責人之一、劍橋大學神經學家諾爾（Franziska Knolle）說，綿羊在受了四天的訓練就認識奧巴馬了。不過，這些羊都是精心挑選出來的，"聰明、好學"，也許只是"更貪婪、想得到好吃的"。

羊能認人臉，但是你和我卻認不出羊臉？

圖片版權 PA Image caption 1966年的一起「認錯人」推動了英國司法的變革

儘管我們天生就有偵查、識別人臉的能力，但是，我們也可能犯非常嚴重的錯誤。

一個例子：英國城市布里斯托爾，1969。警察追捕偷了停車收費儀硬幣的毛賊，毛賊掏出槍，擊中警察臂部......一個月後的列隊辨認中，包括五名警察在內的目擊者一致挑出了韋拉格（Laszlo Virag）。韋拉格被判入獄10年，儘管他有不在場證據、也拒不認罪。兩年後另一起調查中，警察搜查了佩恩（Georges Payen）家，結果不僅發現他的指紋和偷停車費的毛賊相符，還找到了射傷警察的槍。韋拉格獲釋、獲得賠償。這起案件推動英國警方修改了庭審取證程序。

韋拉格和佩恩兩人容貌有相似之處，但是差異也非常明顯。我們為什麼會犯這麼嚴重的錯誤？

曾專門研究人臉識別的心理學家詹金斯說，熟臉和生臉之間有巨大區別，"我們辨認熟人的臉本領非常棒，朋友、家人、同事，哪怕圖像質量很糟糕都沒問題。至於陌生人的臉，我們的能力或許比自己想像的要糟糕得多。"

小試驗：給人看兩張照片，然後問他們上面是不是同一個人，結果：錯誤率在20%左右。

詹金斯說，面對生臉，哪怕非常微小的區別，比如光線、表情、化妝、髮型等，都有可能嚴重削弱我們的識別能力。

人有生熟之分，機器卻沒有。那麼，我們比得過機器嗎？

BBC科技事務記者羅里·瑟蘭-瓊斯（Rory Cellan-Jones）說，人臉識別軟件雖然已經存在好長時間，但迄今為止並沒達到預期值。

但是，有些人臉識別軟件不是宣稱凖確率超過99,96%、遠遠勝過人類？

瑟蘭-瓊斯說，需要補充一點，得出那個99.96%的凖確率時電腦處理的數據庫相對比較小，大約只有5000張圖像。讓電腦處理的影像越多，凖確率就越低。試試五百萬，機器的凖確率就下來了。

好了，如果就在這一刻，你去和電腦對決，誰會贏呢？

詹金斯說，那要取決於怎麼比。"如果辨別對象是熟人，那麼，回回都要押寶人贏。如果是生人，現在可能機器會略勝一籌。"

科技飛速發展，也許用不了多長時間，機器就全面超過人類了。