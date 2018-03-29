警惕腸癌與林奇綜合症之間的關聯

圖片版權 SUTTON FAMILY Image caption 19歲的史蒂文攜帶LS，並於19歲患腸癌去世。

大多數人可能都聽說過腸癌，它是一種常見的癌症。在中國，大腸癌（統指結直腸癌）排在所有癌症的前三位。

但如果說林奇綜合症或是Lynch綜合症（Lynch syndrome，縮寫為LS）恐怕就不是所有人都知道了。

Lynch綜合症是一種遺傳性非息肉病性結直腸癌（也稱HNPCC），它是由基因突變(錯配修復)引起的，有家族遺傳性。

如果攜帶這種基因，會大大增加罹患腸癌以及其他癌症的風險。

在英國，80%的醫院都未能為腸癌病人測試他們是否攜帶這種基因，主要原因是沒有錢和人力資源。

據英國腸癌慈善機構估計，英國大約有166000人攜帶這種基因，但卻毫不知情。

朱莉效應

圖片版權 Getty Images Image caption 好萊塢明星安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）所攜帶的BRCA1（乳腺癌1號基因）增加乳腺癌風險。

由於名人效應，許多人現在都知道BRCA1和BRCA2基因會增加女性乳腺癌和卵巢癌的風險。

好萊塢明星安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie）所攜帶的這種基因叫做BRCA1（乳腺癌1號基因），攜帶這種基因的女性罹患乳腺癌的機率會大大增加。

如果人體內BRCA1和BRCA2基因發生突變的話，它會有損身體中DNA細胞的修復能力，大大增加患癌的風險。

Lynch綜合症

而患有Lynch綜合症的人，也非常類似。他們遺傳給孩子這種基因的可能性高達50%。

但人們對這種情況了解得相對比較少。

通常，LS沒有任何症狀。但是，如果攜帶該基因，那麼將使人一生中患腸癌的機率增加80%，同時還可能患上其它的一些癌症，包括卵巢癌、胃癌以及子宮癌。

因此，篩查LS非常重要，而攜帶LS的病人對化療藥物反應不佳。

如果你家族中有人在50歲之前就得了這些癌症，那很可能他們帶有這種引起LS的突變基因。

如果知道風險，並經常性篩查可以幫助預防某些癌症。同時，也可以幫助抓住癌症早期階段，這樣更有可能被治癒。

有些攜帶LS的人甚至像朱莉那樣，採取先發制人的手法，切除一段腸子或是切除子宮。

中國腸癌數據

圖片版權 Getty Images Image caption 腸癌在中國發病率很高，排在癌症的前3名。

根據中國媒體的數據，大腸癌位居中國癌症前三名。在廣州，根據去年的數據，已經佔到各種惡性腫瘤的第二位。

腸癌在中國發病的特點是，50歲以後發病率明顯上升。年齡最大風險越高。

此外，男性高於女性，城市高於農村。

除遺傳因素之外，高脂肪飲食和運動不足等生活方式是造成腸癌的主要因素之一。

好消息是，腸癌是最有可能預防的癌症之一。完全可以實現早診斷早治療。

英國實例

史蒂文有LS, 2014年年僅19歲的他得了腸癌，並病逝。他爸爸曾兩度患腸癌，當史蒂文有類似症狀時，卻被告知他太年輕了，不可能得癌。導致他的病情被耽誤了6個月。

英國一名電視主持人懷特有腸癌家族史。他父親死於腸癌，醫院告知他和他姊妹有一半可能性攜帶可能導致癌症的LS。

經檢查，懷特得知他很幸運沒有LS。 但是，他說，像他這種情況的家庭，有權知道自己是否屬於高風險人群，以便能採取預防手段。

Image caption 英國電視主持人懷特有腸癌家族史。

科學家警告：高度加工食品"可能致癌"

今年53歲的安妮卡就沒有這麼幸運，她有LS，並在49歲時被診斷出腸癌。

她說，最讓她感到難過的是她10歲的女兒將會有50%可能性有LS,在她女兒成年時將會做相應的檢查。

而且，她的侄子和侄女也將需要做檢查。

圖片版權 ANNIKA PERDOMO Image caption 安妮卡和10歲的女兒麗麗

但安妮卡表示，至少她的下一代從很早時候就會得到檢查和密切監視，不像她對此毫不知情。

像安妮卡一樣，她的3個兄弟姐妹也都帶有LS基因。

LS之所以可怕，是因為它可以讓腫瘤迅速生長。

為了防止未來罹患子宮內膜癌的可能性，她採取了預防手術措施，切除了子宮。

英國國家醫療與保健評價研究院（NICE）指南中建議給所有腸癌病人在確診時篩查LS。

但英國醫院卻抱怨沒有政府的資金資助，很難做到。

但有關慈善機構說，其實篩查費用要比治療腸癌便宜的多，目前篩查每位病人大約花費政府200鎊，但治療費用卻高達25000英鎊。