英國男子染超級淋病 無藥可治怎麼辦？

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近日，英國一名男子染上了世界上"最厲害的"超級淋病病毒（super-gonorrhoea）。

據說，他是在年初與一位來自東南亞的女子發生性行為之後感染上超級淋病病毒的。

英格蘭公共衛生署（PHE）說，這也是第一次無法用首選抗生素治療淋病感染的病例。

與此同時，英國衛生官員試圖找到該名男子的其他性伴侶，希望能夠阻止淋病病毒的進一步擴散與傳播。

淋病病毒

圖片版權 CAVALLINI JAMES/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption 淋病病毒

通常，醫學上治療淋病主要是用阿奇霉素和頭孢曲松兩種抗生素雙管齊下。但是在該名男子身上，這兩種抗生素都不起作用。

英格蘭公共衛生署的休斯醫生說，這還是英國首例淋病病毒出現如此高的抗藥性。

英國在與世界衛生組織以及歐洲疾病控制中心探討後一致認為這應該算是世界上首例。

淋病之所以可怕就因為它的抗藥性極強。淋病病毒是由淋球菌（淋病奈瑟菌）引起的。

它可以通過未採取保護措施的陰道、口腔以及肛門性交感染和傳播。

症狀

圖片版權 Getty Images Image caption 未加保護的性行為可能會傳染性病

而感染了淋病病毒的人，十分之一的直男、四分之三以上的女性和同性戀男子沒有什麼容易辨證的症狀。

其主要表現包括性器官會有綠色及黃色粘稠分泌物，小便時疼痛，女子在月經之間會有出血。

如果感染後不及時治療還會引發不育症，盆腔炎。同時它還會在女性懷孕期間傳染給孩子。

目前，該男子正在接受治療。醫生已經拿出了最後一招，也許能奏效，但是結果怎樣還要等待幾個星期才知道。

該名男子在英國的固定性伴侶並沒有被檢查出病毒。

一直以來，醫生們都在警告總有一天會發生這樣的事。

2015年，英國曾發生過一起抗阿奇霉素的淋病病毒。

中國情況

淋病是一種古老而常見的性病。根據中國網站的資料，近年來其發病率佔中國性傳播疾病的首位。

中國60年代中期，淋病被基本控制。但隨著改革開放，80年代淋病又重新"流行"起來。

中國有關專家表示，淋病在中國"從未走遠"。

中國情況更令人擔憂，因為中國濫用抗生素的情況非常普遍。

雖然淋病可殃及生殖器、直腸和咽喉，但咽喉感染最令人擔憂。

因為，當人們吞服抗生素治療咽喉感染時，喉嚨裏的淋病病菌就會逐漸產生抗藥性，產生超級淋病病菌。

形式嚴峻

人們擔心，淋病病毒最終可能會變得無藥可治。

英國性病及艾滋病協會的負責人威廉姆斯醫生表示，這組抗藥性極強的新菌株非常令人擔憂。特別是在英國公共醫療嚴重資金不足而受到裁減，許多性病服務診所面臨關閉之際。

世界衛生組織則說，為預防淋病，還需要研發淋病預防疫苗。

倫敦衛生與熱帶醫學院的理查德•斯特布勒（Richard Stabler）教授說："淋病病菌已經對所有抗生素產生了抗藥性。

世衛組織的特奧多拉·威（Teodora Wi）博士說："淋病病菌很聰明，每當人類啟用一種新的抗生素來治療淋病，它很快就產生抗藥性。"

斯特布勒教授表示，近年來，淋病的抗藥性在全世界不斷加強。

他說："現在，我們已經在使用最後一線藥物治療淋病。但令人擔憂的是，已經出現新的抗藥病菌使治療無效的病例。"

世衛組織警告，現在感染淋病的人比以往更難醫治，有的病例甚至根本無法醫治。

一方面，淋病對抗生素的抗藥性正在迅速加強。另一方面，專家說，處於研發中的淋病藥物很少，情況相當嚴峻。