本恩·金的故事：勃起障礙讓我想自殺

圖片版權 Rebecca Hendin / BBC Three

第一次發現我有勃起問題是在16歲的時候。我發現我在用手自慰的時候陰莖硬度不夠。

之後，我發現我陰莖早晨不再自動勃起，我意識到有什麼不對勁。在隨後的一年中，事情變得越來越糟。

自慰和性交越來越困難， 一旦我停止刺激，陰莖就會變軟。我知道我當時的女友一定注意到有問題，但覺得不好意思問。

我找不到可以傾訴的人。我成長的過程中沒有父親，又不能跟我的同學說這件事，怕他們取笑我。我假裝若無其事。

但這樣做使我內心壓力很大。我以為陽痿是年長男性的病。但根據最近一次研究，陽痿困擾著越來越多的年輕人。

據說，40歲以下的男性中，有四分之一的人出現勃起功能障礙。

我的醫生告訴我，十分之一男性在一生中都會經歷勃起功能障礙。然而，談論男性陽痿卻是一個不能說的問題。

偷吃偉哥

也許我年輕時看了太多的色情片子影響了我的性功能，讓平時生活中的刺激很難令我興奮。可能許多男性都遇到類似的情況。

我現在25歲，我曾就此看過一名醫生，但是效果非常糟糕。他並沒把我的病當回事，只是說我可能自慰次數太多了。這反而使我更加焦慮和不快。

我開始偷偷在網上購買偉哥（Viagra,也稱萬艾可）。 我在性交前偷偷溜到洗手間吃一粒偉哥，等上20分鐘再跟女友做愛。

大多數年輕人錢包裏常備的是保險套，而我身上必須要帶著偉哥。我不知道如何是好，只是覺得非常煩惱。

如果我斷藥了就會出現恐慌，想方設法避免做愛。即使服藥好使的時候，我也不能享受其快樂，因為我總是擔心會軟下來。

有一次，一位女友看到了我的藥，問我是什麼。我假裝沒聽見。由於總是偷偷摸摸使我們的關係陷入緊張，最終我們以分手告終。

回過頭來看，我真希望當時告訴她。但我覺得太沒面子了。

圖片版權 Rebecca Hendin / BBC Three Image caption 勃起障礙嚴重影響了我的戀愛關係。

全線崩潰

這樣過了幾年，我幾乎要崩潰自殺。它嚴重影響了我的戀愛關係。

我甚至破罐破摔，反正覺得我沒希望結婚、生小孩，過正常人一樣的生活。

我每天哭著上牀，以淚洗面。我開始吸毒，心想反正我身體也好不了了。

有一天，我徹底崩潰，終於向我媽媽說出了一切。當時我坐在廚房裏跟她說，如果到30歲時情況還沒有好轉，我就自殺。

媽媽完全震驚了。但她對我非常支持，她立即幫我預約了醫生。

治療

我看了一名泌尿科專家，他給了我一系列的治療，其中包括陰莖注射。據說，成人片男演員經常用此方法，好在拍攝時堅挺不倒。

但我只堅持了六周。雖然管用，但我實在受不了針頭扎進我陰莖的感覺，真不明白為什麼有人願意這樣做。

同時，我還看了心裏諮詢師，看看我的勃起障礙是不是跟過多的焦慮有關。

直到這時我才意識到，過去多年來不敢告訴任何人給我帶來多大的心理負擔，而且使情況變得越來越糟。

至少，我現在心裏上輕鬆些，有點如釋重負的感覺。

接下來，我做了各種測試，最後的診斷結果確診為靜脈漏（a venous leak），即靜脈漏性血管性陽萎。

它意味著，血流無法在陰莖周圍血管裏循環，但究竟是什麼原因造成這種現象則存在分歧。

它可能由血管疾病引起，也可能是性交受傷以及手淫過度導致陰莖軟組織受傷造成的。

這一身體上的疾病可以讓人患上焦慮和抑鬱症。

圖片版權 Rebecca Hendin / BBC Three Image caption 我每天哭著上牀，以淚洗面。

就我而言，可能沒有一勞永逸的治癒方法。我曾試過一種新藥，幾個月後就失效了。

最終，我的醫生建議用陰莖假體移植法（a penis implant）。我的陰莖中被植入兩個塑料桿，它們與我胃中的一個生理鹽水袋相連。我的睾丸中還植入一個小泵，在性交前，我用手擠壓睾丸大約10下。它會讓我陰莖的動脈膨脹，陰莖變硬。

這樣，我可以正常射精，只有在我按壓釋放「按鈕」時勃起才會變軟消失。

難以置信

我現任女友是在我手術3個月後認識的。她知道我的這個裝置。我跟她開玩笑說，我從"自動"變成了"手動"的。她非常理解。

我覺得，如果我早就認識她，我可能不會有太多的問題，也不會經歷如此多的痛苦和困擾。

現在，我的朋友們也知道了。我開玩笑說，我是"機器人"。好多朋友還特別想看看它到底是怎樣"工作的"。讓我感覺好像我在顯擺一個新玩藝一樣。

我的好朋友們特別支持我，讓我感到意外。因為這麼多年來我以為他們會拿我開涮。但實際上，他們因為我沒有早點告訴他們感到難過。

能夠享受性愛，又不用擔心勃起讓人難以置信。

但有時，我也自問我通過手術配備這個裝置是否是一個正確的選擇。因為一旦裝進去了，就無法再取出來了。萬一20年後可以找到治癒的方法，我就無法獲益了。

我的建議是，如果你有勃起功能障礙，在你接受治療之前一定要找到你能信賴的人，如實地聊一聊。

如有可能，盡量能找到一位你感覺舒服放心的伴侶的支持。 絶對不要像我過去一樣，偷偷摸摸地吃偉哥。

故事整理人：Serena Kutchinsky