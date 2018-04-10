圖片版權 Getty Images Image caption 除了臉書外，還有許多網站和手機程式會紀錄用戶的資料。

社交媒體「臉書」（Facebook）用戶的資料被數據分析公司「劍橋分析」濫用，令外界再次關注社交網站如何處理我們上載到網路上的個人資料。但是，如果你認為不把這些資料上載，就能完全保障自己私隱的話，那就大錯特錯了。

一般網站、電子郵件、以至手機上的應用程式都用不同的方法監察和收集你的使用紀錄。這些追蹤系統的功能各異：大多都是為了讓網站的管理員統計流量，但有些網站這樣做，是為了紀錄瀏覽者的個人資料，讓商家能在網站顯示更迎合使用者喜好的廣告，甚至把這些資料賣給市場調公司或政府。

你當然可以關掉這些追蹤系統，但許多時候，它們監察你的方法，要比你想像中更無孔不入。

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌多年來，都會掃瞄旗下電郵服務Gmail用戶的訊息內容。它去年表示將停止這樣做。

要談無孔不入網絡監察的例子，必然要說谷歌。多年來，它都掃瞄旗下Gmail電郵服務用戶收發的訊息內容，讓它能向用戶顯示量身訂造的廣告。谷歌去年六月宣佈，將停止這種做法。

除了谷歌的電郵服務，許多其他網站都設有不同的追蹤程式，監察我們在網絡上的活動。美國《華爾街日報》2010年曾報道，當年最受歡迎的50個網站中，平均都裝有64個這種追蹤程式。其中一些追蹤程式更會記下用戶一段時間的活動，拼湊出一個更全面的紀錄。

功能越來越多的智能手機，也漸漸成為網絡公司監察用戶的工具。美國學者羅德里格斯（Narseo Vallina-Rodriguez）和孫達拉坦（Srikanth Sundaresan）去年發表研究，發現平均每十個智能手機程式中，有七個會與第三方公司分享資料。

另外，手機中許多程式都會透過定位服務，找出用戶的位置，計算出用戶經常造訪的地方。網絡保安專家會建議你把這個功能關掉，但美國新聞網站Quartz去年11月報道，即使安卓（Android）手機用戶把定位功能關掉，安卓的開發公司谷歌還是可以透過手機跟訊號塔之間的通訊，計算出用戶的位置。

谷歌承認有透過這方法來計算用戶的位置，但強調沒有儲存取得的資料。

圖片版權 Getty Images Image caption 在網絡上保護自己的私隱不是一件容易的事。

商業公司收集這種資料的目的，大多是要讓商家能在網站顯示更迎合我們喜好的廣告，但如果你還是不希望它們追蹤你的偏好，還是有方法的。

最簡單的方式，是利用軟件掃瞄一下你使用的瀏覽器，看看它有沒有追蹤你的使用紀錄。你也可以使用個別網站提供的功能，要它們不要紀錄你的資料。但是，這個方法能否湊效，視乎每個網站管理員的做法。

要在智能手機保護你的資料就比較複雜。很多時候，如果你拒絶跟軟件開發者分享資料，會影響程式的功能。例如，如果你關掉定位系統的話，地圖程式便不能凖確地告訴你，你在甚麼地方。

許多提供免費程式的公司都依靠廣告收入來賺錢。美國學者羅德里格斯和孫達拉坦發現，要付費才能下載的手機程式，平均比免費程式跟其他公司分享較少用戶的資料。

但是，我們其實不能完全防止網站和手機程式開發公司收集我們的資料。

美國科技新聞記者奧穆爾（Asli Omur）曾撰文教導讀者如何在網路上保護自己，他給那些對自己私隱最敏感的讀者建議如下：「不要用任何科技產品；回到那個只用紙、筆和打字機日子，也只親身跟其他人說話和分享相片。」