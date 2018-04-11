多辣的辣椒 居然引發霹靂性頭痛

圖片版權 Spl Image caption 卡羅來納死神椒曾佔據世界辣椒界頭把交椅，但近來被龍之氣息和X辣椒壓下去，卻還是當今世界上最辣的三款劇辣辣椒之一。

辣椒界那幾款「核武級「辣椒，辣度只是其威懾力的一部分。醫生發現，它們會衝擊腦血管。

英國醫學雜誌網病例報告收錄了又一起辣椒害人案：一顆辣椒引發霹靂性頭痛，把美國壯年男送進了急診室。

患者是一名34歲的美國人，在紐約州參加吃辣椒比賽，吃了一個卡羅來納死神椒，當時只是出現幹嘔，數天后頭疼欲裂，不得不去醫院看急診。醫生診斷導致他的霹靂性頭痛的元兇就是幾天吃的那個辣椒。

因為辣椒引發霹靂性頭痛前所未聞，所以收入英國醫學雜誌案例報道（BMJ Case Reports）。經手此案的醫生希望嗜辣者以此為鑒，萬一突然頭痛欲裂，立刻去醫院就診。

卡羅來納死神椒（Carolina Reaper）是辣椒界的核武，也有人稱它們是辣椒界變態狂魔。

霹靂性頭痛由腦部供血動脈突然緊縮引起，醫學名詞是可逆性腦血管收縮症候群（RCSV）。

卡羅來納死神椒的受害者吃了這只辣椒後出現幹嘔症狀，幾天后出現脖子劇疼並頭痛欲裂，每次發作持續幾秒鐘。在醫院經排查未發現神經系統或其他病因，而掃描圖像顯示腦血管收縮變窄，所以診斷為RCVS。

他的症狀後來自行消失。五周後再次掃描發現他的腦血管恢復了常態。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡羅來納死神椒在美國南卡羅來納州培育

RCVS不一定有明顯的誘因，但有些藥物或非法毒品可能引起這種反應。辣椒引發RCVS則前所未聞。有記錄的辣椒致病案例包括吃了用來做紅椒粉的牛角椒導致冠狀動脈突然緊縮繼而引發心臟病。

卡羅來納死神椒害人案並不意味著這種椒從此就要禁止食用，但處理此病例的醫生希望大家對劇辣辣椒的潛在致病威力引起重視。

關於"核武級"辣椒 - 卡羅來納死神

卡羅來納死神椒平均辣度為156.93萬SHU（史高維爾單位），與民用辣椒噴霧的辣度相當（一般為200萬SHU），比平時餐桌上最辣的墨西哥辣椒（jalapeno pepper）要辣數百倍；後者的辣度介乎2500到8000SHU；

卡羅來納死神是2013年吉尼斯世界記錄中辣度最高的辣椒，是美國人埃德·卡瑞（Ed Currie）在南卡羅來納州花10年心血培育出來的品種。

卡瑞通過雜交技術培育辣椒，起因據信是得知辣椒素（又稱辣椒鹼，capsaicin）具有抗癌潛力。他的公司，Pucker Butt Pepper，收獲的半數辣椒都捐贈給癌症研究機構。

卡羅來納死神椒2016年開始在英國超市上架，還引起不小的轟動，媒體為此發表了不少科普辣椒和辣椒入食譜歷史的文字，探討辣椒這種植物對人類究竟是友是敵，是利是弊。

關於辣椒的種種益處、害處，包括它成為人類種植植物的歷史，都有大量文字記錄。

圍繞辣椒，各種說法紛呈，意見莫衷一是。

圖片版權 Mike Smith Image caption 龍之氣息是在英國培育出來的超級辣椒，據信辣度超過卡羅來納死神。

辣椒能吃？

辣椒入食譜，始於數千年前。

美國新墨西哥州立大學學者鮑斯蘭德（Paul Bosland）研究辣椒的前世今生。他認為，人類先祖偶然發現有一種野生植物會帶來痛楚，但西半球歷史上曾有五次種植辣椒的記載，因為人類發現它有用，很可能是它的藥物功能。

辣椒對人有益還是有害，歷來是世界各地科學家、醫生和營養師們爭論的一個焦點。

現代人的餐桌上，辣椒是常見調味品和蔬菜之一。許多研究顯示辣椒有防癌、冠心病和糖尿病的功效。

雖然辣椒的保健原理目前未徹底破解，但辣椒素來自辣椒籽，而辣味來自辣椒素，這是公認的。

辣的程度用史高維爾辣度單位（Scoville heat unit，SHU）衡量，SHU的定義是辣素用糖水稀釋多少倍後完全溶解，辣味消失。

辣椒會刺激嗓子、食道，讓人流淚，但提煉出來的辣椒素卻無色無嗅，可以在網上買到。不過，歐盟法律禁止把辣椒素作為食品添加劑。

圖片版權 Paul Bosland Image caption 所有辣椒，辣在那堆籽

圖片版權 Getty Images Image caption 1830年的植物畫，辣椒的一種

辣椒防身

現代人用辣椒噴霧器來防身。不過，辣椒素用於防務，可以追溯到幾個世紀前。

史料記載，瑪雅人把成堆的辣椒點火焚燒，形成刺鼻的煙幕來阻敵。

阿茲特克畫卷還顯示，當時的人把辣椒放在牙齒上止痛。

圖片版權 Getty Images Image caption 葡萄牙商船把原產美洲的辣椒帶到亞洲。泡菜成了韓式料理的主要調味料之一。

辣椒能殺菌，防止食物腐爛，這也是它在征服世界各地的過程中所向披靡的原因之一。

據史料記載，1493年哥倫布從新大陸美洲帶回辣椒種子後不久，葡萄牙商船就把辣椒帶到亞洲，辣椒逐漸成為一種調味料。

有人說吃辣椒讓人出汗，降溫，所以熱帶地區的人嗜辣。

但康奈爾大學研究人員遍覽全球食譜，發現靠近赤道的熱帶地區飲食偏辣。他們的研究報告1998年發表。

報告說，印度、泰國和中國餐飲中多辛辣很可能是因為辣椒素的殺菌功能。

Image caption 阿茲特克人的日常生活圖。這幅圖據考證是西班牙人征服墨西哥大約20年之後畫的，圖中大人在告誡孩子不要把辣椒揉到眼睛裏

健康食品？

辣椒富含維生素Ｃ和Ａ，具有抗氧化功能，能增強新陳代謝從而達到減肥效果。

不過，關於辛辣食品究竟是刺激還是抑制食慾，讓人開胃還是倒胃，中國飲食文化跟西方的部分研究結果完全對立。

辣椒素對心臟疾病和癌症有預防功效？確實有一些研究得出這樣的結論。

香港中文大學營養學家2012年發表的一份研究報告稱，辣椒素有助於分解"壞"膽固醇，降低動脈硬化風險，卻不破壞"好"膽固醇。

其他研究也發現辣椒素有助於抵御前列腺癌和肺癌等多種癌症。

圖片版權 Thinkstock

防癌還是致癌？

不過，這些都不是臨牀試驗結果。

而且，也有研究顯示辣椒對口腔和消化系統內膜的刺激作用，可能把它變成致癌物質。

2011年，《癌症研究》雜誌發表的一份報告指出，有試驗表明辣椒素導致實驗小鼠出現胃癌和肝癌症狀。人體實驗則出現更多不同的結果，有人吃紅辣椒後胃出血，而有人直接吞咽墨西哥辣椒粉之後胃部毫無異常反應。

圖片版權 chileseeds.co.uk Image caption 純辣椒素無色無嗅，但具有武器級威力，可用於生產民用辣椒噴霧器等防身用品和用作醫學科研。歐盟禁止用辣椒素做食品添加劑。

關於辣椒的止痛功效，只要看看藥店裏賣的辣椒素止疼藥膏和止疼膠貼就沒有疑問了。

古人早就知道辣椒可以止痛，但破解其止疼原理則是近２０年的事。辣椒素刺激疼痛感應神經元，但過度刺激後神經麻木，疼痛停止。

這個過程中會有一種叫安多芬的激素分泌，這種激素令人產生類似於鍛煉後的舒暢感。

有人因此認為辛辣食品會讓人上癮。