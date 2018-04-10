科學家告訴你：你身體裏過半組成不是人類

隨著科學衛生的進步，科學家對人體的認知越來越多。現在科學家稱，人體只有43%的細胞屬於人類，而其他的部分則是由非人類的微生物細胞群組成。

這一發現意義重大，因為它可能改變我們對許多疾病、過敏等一系列情況的認知。

同時，由此可能研發出對疾病變革性的新治療方法。

馬克斯-普朗克研究所（the Max Planck Institute）微生物組學的研究人員說，這些人體中的微生物對人體的健康至關重要。因為"你的身體其實不只是你自己"。

無論你每天自我清潔多麼徹底，你身體的犄角旮旯到處被微生物所覆蓋。

它們包括細菌、病毒、真菌和古菌等等。而人體中這種微生物聚集的主要場所當屬腸道，因為那裏是黑暗的角落，並且缺乏氧氣。

確切地說，你身體中微生物的成分比人體細胞的成分還要多。

雖然科學家之前對此也有所了解，但那時他們還是覺得人體細胞多於寄存和生長在人體中的微生物，顯然現在知道並不是這樣的。

加州大學聖迭戈分校的耐特教授說，如果把人體中所有細胞都算在內的話，估計只有43%與人類有關。

如果從基因上來看，我們更是處於下風。

Image caption 這些賴以人體生存的微生物群與人體有著互動並影響著人體

人類基因組大約由20000萬個基因組成，但人體中的微生物群的基因大約在2到2000萬個之間。

加州理工學院的一名微生物學家薩爾基斯更是認為，我們不僅僅有一個基因組，人體中的微生物群應該是我們身體中的第二個基因組。

他認為，我們每個人都是由自身的DNA再加上我們人體中微生物的DNA結合起來的。

而這些賴以人體生存的微生物群與人體有著互動並影響著人體。

現在的科學已經發現，微生物在人體中的角色。它們在幫助消化、調解人體免疫功能、保護人體免受疾病攻擊以及生產人體必須的維生素方面都扮演著重要角色。

耐特教授說："我們直到近期才發現這些微生物在影響人體健康方面所起的作用是我們之前從未想像過的。"

這會讓我們重新看待人體中的微生物，而不是像從前那樣主要把它們當敵人。

微生物戰場

過去，人類發明了抗生素和疫苗來對付天花、結核桿菌或是超級細菌MRSA等，挽救了無數生命。

然而研究人員擔心，在殺死壞細菌的同時，也對那些"有益細菌"造成了巨大的傷害。

雷教授對我說："過去50年，我們在消滅傳染病方面成績斐然，但是我們也看到了自身免疫性疾病以及過敏症的激增。"

他表示，雖然我們成功地控制了一些病原體，但是也催生了一系列新疾病和問題。

據信，微生物與帕金森症、炎症性腸病、甚至抑鬱症和自閉症都有關聯。

微生物與肥胖症

Image caption 你吃的漢堡和巧克力不但影響你的體重，還會影響你消化道中生長的微生物群。

此外，它可能還與肥胖症有關。當然，人的體重與生活方式、家族史有關係，但是腸道裏的微生物可能也對此有影響。

例如，你吃了漢堡和巧克力以後可能會影響你的體重，但是這些食物還會影響你消化道中生長的微生物群。

耐特教授用小老鼠做了這方面的試驗。

他說，試驗結果顯示，如果分別把瘦人和胖人的腸道糞便細菌輸入到老鼠腸道中，就可以讓老鼠長得更瘦或是更胖。

而這些用於做試驗的老鼠事先確保它們生存在無菌的環境。

同樣，如果把瘦人腸道細菌輸入給胖老鼠，還可以幫助老鼠減肥。

這一效果的確令人感到神奇，但問題是這能在人身上奏效嗎？

信息金礦

維康桑格研究所（the Wellcome Trust Sanger Institute）的勞利醫生所進行的試驗是分別培養健康人與有病人的微生物群。

他說，在那些病人體中可能缺乏某些細菌。他們的想法是重新找回那些消失了的有益細菌。

勞利醫生說，越來越多的證據顯示修復一個人的微生物"可以實際上緩解"一些諸如潰瘍性結腸炎的腸道疾病。

當然，微生物藥物還處於初級階段，但一些研究人員認為觀察自己的大便不久將成為家常便飯，因為它可以提供關於我們健康的信息金礦。

耐特教授表示，人們排洩的大便包含了你身體中微生物DNA的大量數據。

也就是說，"你每次排出的大便都蘊藏著你身體的數據，你把這些信息都沖走了。"

他說，希望在不太遙遠的將來，每次你衝大便時都能得到立刻的數據解讀，告訴你身體的好壞。

"我認為，這將成為真正的變革，"耐特教授說。

本文插圖：Katie Horwich