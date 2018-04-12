最新研究：夜貓子型真會增加早亡風險

圖片版權 Getty Images Image caption 早睡早起身體好？

中國有句古話說，"早睡早起身體好"。現在看來這句話真有幾分道理。

根據一份最新的研究發現，相對早睡早起者，那些喜歡晚睡晚起的夜貓子型（也稱貓頭鷹型，晚睡晚起型）更有可能死得早。

該研究調查跟蹤了433000人，歷時了六年半時間，最終發現夜貓子型的人比早起型的人早亡率高10%。

同時，夜貓子型人也更容易患一系列的心理和生理疾病。

參加調查的人員年齡在38到73歲之間。

研究人員讓他們填寫自己屬於或是更接近哪一種類型：絶對早起型；絶對夜貓子型；以及中等早起型和中等夜貓子型。

公共健康問題

研究人員在得出結論前還綜合考慮了年齡、性別、種族背景、吸煙、胖瘦以及社會經濟地位等因素。

他們發現早亡率最低的是絶對早起型，早亡率也隨著晚睡晚起的程度而遞增。

同絶對早起型相比，夜貓子型罹患心理疾病的可能性高出90%，患糖尿病的機率高30%。

同時，他們更容易出現腸胃問題，以及神經紊亂等。

圖片版權 Getty Images Image caption 夜貓子們應該盡量避免工作過晚，上牀太晚。

但研究人員沒有探究這其中的原因到底為什麼。他們說它可能與人體的生物鐘有關。

美國西北大學芬堡醫學院(Northwestern University Feinberg School of Medicine) 努森（Kristen Knutson）副教授說,"這可能與心理壓力、吃飯不准時、運動不足、睡眠不足、夜間醒來以及吸毒和酗酒都有關係。"

他說，如果一個人經常很晚睡覺就會養成一系列的不良習慣。

該研究項目的另一名作者，薩里大學時間生物學教授山茨（Malcolm von Schantz）說，夜貓子所面臨的健康問題不容忽視，它已經成為公共健康問題。

生物鐘

他說，如果有可能的話應該允許夜貓子型晚一點上班，晚一點下班。

同時，在這一方面還需要研究一下如何能夠幫助夜貓子型調整其生物鐘，與自然界日出日照時間保持一致。

不過科學家說，人的生物鐘大約有40%到70%是由遺傳基因決定的，另外的一部分則由環境和年齡決定。

也就是說，你只能控制你身體的一部分生物鐘，另外一部分受遺傳基因的影響。

並非沒救了

圖片版權 Getty Images Image caption 睡覺真的很重要

努森副教授表示，這並不意味著如果你是夜貓子型，你就沒救了。

之前也有研究說夜貓子型的人智商更高。

即使你是夜貓子型，也可以有一些辦法幫助你把你的生物鐘往前調一調。

以下是專家所給的一些建議和竅門：

確保你在早晨沐浴在陽光（自然光）之下。

盡量保持有規律上牀睡覺，不要很晚睡覺。

要嚴格遵循健康的生活方式，告訴你自己什麼時候上牀休息睡覺很重要。