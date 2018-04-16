談肝色變——警惕脂肪肝這個沉默殺手

圖片版權 PERSPECTUM DIAGNOSTICS Image caption 左右肝臟對比，左邊的病肝以及右側健康肝臟

肥胖可能引發各種疾病，包括高血壓、心臟病、糖尿病等等。現在，醫生警告說，由於肥胖所導致的脂肪肝病例（fatty liver disease）不斷增多，應該給人們敲起警鐘。

如果不提早發現和治療，它可以永久性地損傷肝臟， 導致肝硬化、肝功能衰竭以及死亡。

在英國的成年人中，八分之一可能有潛在的肝臟問題，主要是因為他們的體重嚴重超標。

英國生物樣本庫（the UK Biobank）在檢查了近3000名成年人的肝臟時發現，12%的人肝部有炎症以及脂肪肝。

英國肝臟基金會說，這一發現"令人警覺"，應該給人們"敲響警鐘"。

肝病學家說，脂肪肝這個沉默殺手正在悄然肆虐。

脂肪肝在中國

有人說中國是"肝炎大國"。特別是近些年，隨著人們生活方式的改變以及肥胖症和酒精濫用現象的日趨增多，中國脂肪肝患病率迅速增長。

脂肪肝正在成為中國越來越引發關注的慢性疾病。

根據中國去年對城市人口的幾項抽樣調查，中國成人脂肪肝患病率在12.5%到35.4%之間。

其中非酒精性脂肪肝患病率約為15%。也就是說這些脂肪肝患者的病因主要是由於肥胖而造成的，同飲酒的關係不大。

據中國醫學資料顯示，脂肪肝已取代病毒性肝炎成為中國居民第一大肝臟疾病。

令人擔憂

Image caption 弗朗西斯現在是健身教練，她成功減掉40多公斤。

脂肪肝之所以令人擔憂，是由於通常它沒有任何症狀，直到給肝臟造成永久性的破壞。

但好消息是，如果發現的早完全可以逆轉。

52歲的弗朗西斯7年前被告知有脂肪肝。當時她體型肥胖，重達116公斤。後來，她成功減掉44公斤。

弗朗西斯說，"當我得知我患脂肪肝時感到震驚。但我決定做出改變。我開始健康飲食，並結合運動。我很高興我的肝臟恢復了正常。"

不但如此，如今弗朗西斯還教授健身課，並成為營養師。

她說，過去自己無論走多遠都會氣喘吁吁，現在可以健步如飛地爬山。

Image caption 弗朗西斯的衣服尺碼從22號縮小到12號

她的核磁共振成像（MRI）顯示她的肝臟恢復了健康。

牛津大學的一個公司研製出的一種新型智能健康軟件叫LiverMultiScan,為肝臟提供了方便快捷的無創檢查（non-invasive），給患者帶來了福音。

該公司負責人Dr Rajarshi Banerjee表示，當然，肝部活檢仍然是肝病臨牀的重要組成部分，但是醫生需要更好的，非侵入式肝檢來幫助鑒定肝病的嚴重程度。

因為畢竟，針刺活檢可以診斷病人的肝病程度，然而它成本高、有創傷、給病人帶來痛苦而且具有一定的風險性。

這種軟件可以在任何核磁共振的機器上使用，但現在並沒有成為醫生例常檢查的一部分，大部分仍是用於醫學研究方面。

目前英國國民醫療服務體系（NHS）醫院中只有南開普頓醫院使用了這一新技術。

健康體重

圖片版權 PA Image caption 肥胖易患脂肪肝

專家認為這一技術可以減少由於需要活檢的成本。而且，該軟件可以為醫生提供整個肝部的成像，不像針刺活檢那樣只能提供某一區域的情況。

之前的研究顯示，大約二十分之一的成年人可能有潛在嚴重型的非酒精性脂肪性肝炎（NASH, non-alcoholic steatophepatitis）。

病人肝區內及周圍的細胞發炎，時間長了就可以導致這些纖維化的疤痕組織越積越多，最終導致肝硬化。

諾丁漢的肝病專家史蒂夫說，許多有嚴重肝病到醫院來就醫的患者是因為他們太胖了。

他說，如果及時治療的話，90%的肝病是可以逆轉的。

英國肝臟基金會負責人里斯說，大多數人都知道少喝酒對肝有好處。但是如果不想得脂肪肝的話，重要的是要保持正常的體重，並且要保持鍛煉、健身。

英國肝臟基金會設計了一個網上脂肪肝風險自測（英文），有時間你可以不妨一試。