「陰道播種」真能讓嬰兒更健康嗎？

"陰道播種"（"Vaginal seeding"）的說法這幾年越來越流行。 所謂"陰道播種"是指為那些剖腹產出生的新生兒抹上他們母親陰道中的分泌物，以提升他們的免疫力，讓他們更健康。

雖然目前這種做法還沒有形成主流醫學，但是它正在變得越來越受歡迎。

這一做法的邏輯是剖腹產出生的嬰兒不像陰道自然分娩的嬰兒，在生產的過程中自然沾上來自母親陰道的黏液，因此缺少了母親陰道中的有益細菌。

其做法為用棉簽沾上母親陰道中的液體，之後抹到新生兒的皮膚和嘴上。希望借此來提升新生兒的免疫力， 以及未來長期的健康狀況，並減少免疫系統的問題和疾病。因為嬰兒剛出生的頭幾天特別關鍵。

一種理論是，當嬰兒在母親子宮內時是處於一種無菌的狀態下，出生後的頭幾分鐘是嬰兒與細菌接觸的無形紐帶，並建立人體與外部細菌的關係，這一刻至關重要。因為它關係到孩子一生的健康。

伯明翰大學的布羅克赫斯特（Peter Brocklehurst ）教授說，這也是嬰兒自身的免疫系統首次對外部世界的細菌做出反應，這對孩子一生的免疫系統非常重要。

Image caption 從陰道出生的新生兒與剖腹產出生的嬰兒，他們身上的微生物組有明顯不同。

明顯不同

據悉，從陰道出生的新生兒與剖腹產出生的嬰兒，他們身上的微生物組有明顯不同，這一情況一直持續到孩子出生的一年以後。

從陰道出生的孩子首先接觸到的微生物是來自母親陰道以及腸道的微生物。相比而言，剖腹產出生的新生兒如果幸運的話接觸到的是他們母親皮膚上的微生物。

Brocklehurst 教授正在做有關方面的實驗，看這兩組不同的微生物群是否能解釋剖腹產新生兒在一生中，為什麼患哮喘和過敏的機率更高。

由此可以看出， 嬰兒在剛出生後免疫系統最初與外界微生物的接觸有多麼重要。

很明顯， 我們的免疫系統攻擊那些危險的細菌，然而，從整體上來看人體免疫細胞與微生物的關係遠非只是攻擊與被攻擊的關係，它們之間的關係更加深遠和多樣。

倫敦大學學院醫學微生物學教授如克說，"微生物組是免疫系統的老師。免疫系統是一個學習系統，就像大腦一樣。免疫系統要不斷地適應，它需要新的數據，就像大腦需要數據一樣。"

而"數據"則來自微生物組及它們所產生的化學物質。它們可以引起免疫系統的反應，這種關係持續一生。

如克說，免疫系統最初的啟動就在嬰兒出生後的最初幾周或是幾個月。如克表示，科研人員對此已經認知。因為如果你在嬰兒出生後的頭幾個月使用抗生素的話，就會干擾那些微生物。

那麼，在成年時那些人就更可能出現免疫方面的問題，而且還更容易長胖。這也是為什麼有些父母對"陰道播種"感興趣的原因。

寵物影響

嬰兒還受家庭環境的影響，這些因素都將決定著孩子長期的健康狀況。

Image caption 因為狗比較髒。 它們可以把各種細菌帶回家。

研究顯示，家裏養狗的孩子患哮喘的機率較低。因為狗比較髒。 它們可以把各種細菌帶回家，而當孩子接觸到這些微生物時就會刺激他們的免疫系統。

加拿大阿爾伯塔大學兒科流行病學家考澤爾斯基（Anita Kozyrskyj）教授分析了加拿大3500個嬰兒家庭的數據發現， 相比而言那些家中有寵物的3個月大的嬰兒，他們身上的微生物組更廣泛和多樣化。

其中， 有兩種細菌特別普遍， 一種是Oscillospira，這種細菌與苗條有關。另外一種細菌Ruminococcus（瘤胃球菌屬）讓人得過敏性疾病的機率減少。

母乳還是配方奶粉

圖片版權 PA Image caption 母乳餵養可以把母親的微生物傳給嬰兒。

此外， 影響嬰兒微生物組的還有母乳還是配方奶粉餵養？，是否用抗生素以及孩子的出生方法等？

當然， 有關微生物和人體長期健康之間關聯的研究現在還很有限，無法得出確定的結論。

「嬰兒生物群落」（The Baby Biome）研究項目計劃收集80000個嬰兒大便的標本， 以便進一步了解有關知識。

當然，如果新生兒有生命危險，必須使用抗生素，即使可能會對該嬰兒長遠健康有影響，醫生和父母肯定也會選擇抗生素。

來自母親腸道的細菌為母乳提供營養。科學家希望從這項研究了解到人體最先和哪些微生物綁在一起？這對許多年以後的人體健康有什麼影響？

還有，即使與錯誤的細菌為伍，是否還有修復的機會？

英國劍橋維康信託桑格研究所（the Wellcome Sanger Institute in Cambridge）的勞利博士說，他目前最喜歡的微生物是Bifidobacterium（雙歧桿菌）。它是最早在人體中繁殖的微生物細菌。它們依賴於母乳中的糖。

為時過早

勞利說，這一生物進化相當複雜，微生物由母親傳給嬰兒。 母親為細菌提供營養，讓它們在嬰兒身上建立早期的微生物組。

勞利的研究還試圖找到在新生兒身上繁殖的每一種微生物，看它們對人後期生命的影響。研究結果將有可能改變剖腹產以及那些可以避免不用的抗生素政策。

還或許， "我們可能培養母親體內的微生物，然後有目的的讓它們在新生兒身上繁殖。讓這些微生物成熟和發展。"

換句話說，是一種科學控制的"陰道播種"。

伯明翰大學布羅克赫斯特教授說，現在有些父母認為這種假設足以能讓他們相信，他們可以自己動手把「陰道播種」傳給他們的孩子。

但布羅克赫斯特教授說，"這樣做可能會有真正的風險"。

一種擔憂是細菌可以通過這樣的手段來傳播，而據信接近四分之一的女性陰道裏都有B組鏈球菌，如果嬰兒接觸到這種細菌可能會致命。

因此， 布羅克赫斯特教授說，"直到我們徹底弄清楚這種機制是否可行，現在就開始用人工手段讓嬰兒暴露在「陰道播種」的細菌下還為時過早。