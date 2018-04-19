早期鑒別癌症 「人工痣」或成為預警神器

圖片版權 ETH ZURICH Image caption 如果血液中的鈣水平升高就會出現小棕點。

科學家發明了一種相當於"人工痣"的皮下植入方法，他們說希望有一天它可能被用於幫助監測到一些最普通的癌症。

這種方法是通過看血液中的鈣水平是否有升高（高鈣血症，hypercalcaemia）因為它與某些癌症有關聯。

當鈣值升高到一定程度時，"人工痣"就會發生反應，形成一個棕色的痣點。

科學家說，這種技術最終有可能幫助醫生更早診斷出癌症。

但專家說，該研究還處於"初級階段"。這項研究被發表在《科學轉化醫學》雜誌上。

高鈣血症與4種最常見的癌症都有聯繫，其中包括乳腺癌、前列腺癌、肺癌、腸癌以及腎衰竭。

研究人員人工培植了一些人類細胞，這些細胞在遇到高鈣血症時會產生黑色素，變成棕色。

研究人員用兩組老鼠做了實驗，一組老鼠所患的癌症腫瘤不會引起高鈣血症，另一組患癌的老鼠確實可以引起高鈣血症。

在給兩組老鼠的皮下植入這種"人工痣"時發現，當它遇到高鈣血症與癌症有聯繫的那組老鼠時就會出現棕色痣點。

而那組本身癌症不會引起高鈣血症的老鼠就不會出現小棕點。

這種實驗在豬身上也獲得了成功。

健康潛力

圖片版權 Getty Images Image caption 研究人員用兩組老鼠做了實驗，取得了進展。

研究人員說，如果用在人身上的話，如果皮下植入變了顏色，出現棕點將意味著要進一步看醫生，做檢查。

這樣就有助於盡早得到診斷，增加治療癌症的成功率。

領導該項目的蘇黎世聯邦理工學院生物科學系教授佛斯埃格（Martin Fussenegger）說，早期診斷會大大增加患者的生存率。

他說，"現在，人們往往在腫瘤已經出現症狀時才去看醫生。不幸的是這時已經太晚了。"

研究人員說，他們還可以修改這種"人工痣"，讓它只在紅燈下顯現。

佛斯埃格教授說，這種技術還有用於其它健康問題的潛力，例如神經退行性疾病(neurodegenerative diseases)等。

當然，研究人員說要把它用於人身上還有很長一段路要走。

"尚屬早期"

英國癌症研究慈善組織（Cancer Research UK）的皮克沃茨博士（Dr Catherine Pickworth）說，這種"可穿戴技術"令人"興奮"，但該研究仍處於"初期階段"。

她表示，該研究在老鼠身上奏效，但我們需要知道它是否會在人體上也能成功。

因為，雖然高鈣血症可以顯示可能有某種癌症，但是身體中的許多其它情況也會造成鈣水平升高問題。

"早點發現癌症是改進生存率的最有效方式之一。因此，能夠找到監測高風險人群或緩解癌症的最佳方式是一個重要的挑戰。"