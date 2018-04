為什麼糞菌移植可以挽救你的性命

你聽說過糞菌移植(faecal microbiota transplant, 也可直譯為糞便移植)這個詞嗎?

糞菌移植聽起來很不雅,但在今天的醫學實踐上卻起著越來越重要的作用。

顧名思義,糞菌移植就是把一個人的大便通過腸道輸送給另外一個人。

其目的在於把一個健康人腸道中的有益微生物移植到有問題的接受者體內,起到治病的作用。

不要小看這一過程,它有可能會拯救一些人的性命。

從這裏不難看出,人體中的微生物對人的健康有多麼重要,特別是生活在人體腸道中的微生物,種類極其多樣化,它們之間相互作用,並與人體發生互動。

我們的腸道是一個不見光日、缺乏氧氣的地方,然而那裏的生態系統確是異常豐富多樣的,就像一個熱帶雨林或是珊瑚礁那樣種類繁多。

艱難梭菌

有一種叫艱難梭菌(Clostridium difficile),又稱難辨梭菌、難辨棱狀芽孢桿菌(C.difficile)的東西可以佔領我們的腸道,導致健康出現問題。

這種細菌是機會主義者,通常它會在那些接受抗生素治療的患者腸內繁殖。

雖然抗生素是現代醫學的奇蹟之一,但它在殺死壞細菌的同時,也可以殺死好的細菌。

抗生素就好比是腸道裏的一把火一樣,所到之處一片枯竭,這就讓艱難梭菌有機可乘。

一旦這種細菌佔據了人體的腸道,患者就會每天拉肚子,還會出現肚子疼、發燒。嚴重的可能有生命危險。

移植方法

而治療這種病沒有什麼好辦法,只能使用更多的抗生素。這樣做就形成了惡性循環。

微生物插圖

糞菌移植就是希望通過移植健康人體內的微生物,讓它們在病人腸內繁殖生長。

具體操作,首先考慮的是患者的親屬,因為他們的腸道細菌是相似的。

醫學人員先讓糞菌捐獻者"貢獻"一份糞便樣品,之後把它與水調和。

為了把糞便弄碎,需要用手或是使用食物攪拌機把它打散。

有兩種辦法可以把這種"糞便藥"移植到患者體內,一種是通過口服;另一種是通過直腸灌入。

它聽起來確實有點讓人作嘔。詹森博士(Dr Jansson)是美國華盛頓州太平洋西北國家實驗室(Pacific Northwest National Laboratory in Washington State in the US)的微生物生態學家。

實驗顯示,這種辦法的有效率大約在90%左右。

她和她的團隊試圖證明這一辦法的確有效。

例如,一名老年女性患者8個月來一直拉肚子,體重減了27公斤。患者感到有點絶望,並有死於艱難梭菌的危險。所有的抗生素都已經失效。

醫生給她移植了她丈夫的健康糞菌,結果患者驚奇地發現,她的病好了。

詹森博士告訴BBC,只用了2天時間該名患者就被治好了。

實驗顯示,這種辦法的有效率大約在90%左右。

由於這種辦法非常有效,有些人甚至嘗試自己動手進行糞菌移植,並成立了像OpenBiome這樣的公共糞便庫。

微生物與疾病

糞菌移植也可能會發生自己並不想要的結果。

現在,醫學科學人員正在研究人體中微生物與人體之間的互動以及與疾病之間的關係。這一研究幾乎囊括了所有你能想到的疾病。

從炎症性腸病到糖尿病、帕金森病等等都跟微生物有關。

此外,治療癌症的藥物是否有效,甚至抑鬱和自閉症都與微生物有關。

當然,也有人因為使用了糞菌移植之後發生了自己並不想看到的結果。例如,2015年一名婦女在接受了她女兒的糞菌移植後體重增加了16公斤,成為肥胖症。

之前已經有動物實驗證明使用糞菌移植方法可以讓小老鼠減肥或是長胖。但這一情況是否在人身上同樣有效,還有待進一步研究。

與此同時,糞菌移植也可能會把一些能引起疾病的危險微生物一併移植到身體中。

因此,科學家正在致力於完善這種技術,從單純的使用捐獻的糞便到可以直接使用"細菌雞尾酒"(cocktails of bacteria)移植法。

維康桑格研究所(the Wellcome Sanger Institute)的勞利博士(Dr Trevor Lawley)說,未來的治療必須要有所改進和更有針對性。

也就是說,未來微生物藥物的發展很可能是知道病人微生物的問題所在,然後精確地對症下藥。