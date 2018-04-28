是胖還是瘦？五個你不知道的決定性因素

你可能以為減肥瘦身要靠自己的決心和意志力，但醫學研究卻提出不同看法，以下就是五個你從來不知道可以決定胖瘦的因素。

一、腸道微生物

傑基和吉莉安是一對雙胞胎，但是她們兩人的體重相差41公斤。

作為英國雙胞胎研究的一部分，斯派克特教授過去25年一直在追蹤她們兩人的進展。

斯派克特教授相信，她們兩人體重差距如此之大，是因為體內腸道微生物的不同所導致。

「你每次吃東西的時候，你實際上在餵食百萬億個腸道微生物，你從來不是獨自進食的。」

糞便採樣發現，雙胞胎中比較瘦的吉莉安，體內腸道微生物種類廣泛，比較胖的傑基體內腸道微生物種類較少。

「體內腸道微生物種類越廣泛，體重就越輕，如果你體重很重，腸道微生物種類就會減少。」斯派克特教授在5,000人的研究中發現相同情況。

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保持健康和均衡的飲食，豐富攝取多種不同的纖維，就能維持腸道微生物多樣化。好的飲食纖維包括：

全麥早餐谷物

水果，包括莓果、漿果和梨子

蔬菜，包括綠花椰菜和紅蘿蔔

豆類

莢果

堅果

二、基因

你有沒有發現，有些人努力控制飲食固定運動，但就是「連喝水也胖」，另一些人卻「怎麼吃也不會胖」？

劍橋大學的科學家相信，會不會胖有40%至70%的比率取決於我們遺傳的基因。

「這就像樂透抽獎一樣無法可循，」法盧奇教授說。「現在我們很明白基因能決定我們的體重。」

「基因能影響一個人的食慾，食量大小和胃口喜好，基因也能影響人體燃燒熱量的多少，人體控制脂肪的能力。」

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三、進食時間

有句話說「早餐要吃好，午餐要吃飽，晚餐要吃少」。這句話其實很有道理，但大多數人並不明白其中奧妙。

肥胖專家詹姆士·布朗博士說，越晚進食越容易發胖，這並不是因為我們晚上活動量少，而是我們身體內的生物時鐘。

「和夜晚天黑的時候相比，白天天亮的時候，人體更能有效控制熱量。」

因此，日夜顛倒和夜晚上班的人就更需要特別注意飲食的調節，以免發胖。

夜晚時我們的身體不容易消化脂肪和糖，所以晚餐最好在晚上七點以前吃，以免體內累積脂肪熱量。

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現代人工作生活忙碌，晚餐經常耽誤到八點左右才吃，許多人更有吃宵夜習慣，肥胖的人也更多。

因為忙碌或節食的原因而不吃早餐更不被推薦，要有健康飲食，反而早餐要多攝取蛋白質和碳水化合物，例如全麥土司加蛋。

四、欺騙大腦

行為科學家哈珀表示，有幾種方法可以潛意識改變你的飲食習慣，讓你更輕鬆維持健康好身材。

例如，避免視覺誘惑可能比努力計算卡路里攝入量要有效得多，而且也更簡單輕鬆。

所以，在廚房桌面上盡量不要放不健康的零食，改放一碗水果或健康的零食。

吃餅乾的時候不要整包開來吃，把你要吃的餅乾數量從包裝裏取出用盤子盛裝，其餘留在包裝裏拿回櫥櫃放好，這樣就不會吃太多。

另外，給家裏換一套小一點的碗盤杯子也是不錯的辦法。

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五、荷爾蒙

雖然說對抗肥胖症最有效的方法就是施行減肥手術，但減肥手術並不只是縮小胃的容量那麼簡單，更重要的是荷爾蒙的變化。

醫學人員發現，施行減肥手術之後，那些讓我們有飽食感的荷爾蒙數量會增加，讓我們有饑餓感的荷爾蒙數量會減少。

倫敦帝國學院的研究人員已經重新創造了減肥手術之後產生的能夠改變食慾的荷爾蒙，現在正被用在一項新的臨牀試驗上面。

這個臨牀試驗讓病人在四周時間裏，每天注射一劑三種荷爾蒙混合物。

「病人比較不覺得餓，吃得也比較少，體重減少了2至8公斤。」

這種新藥一旦試驗成功確定安全，就能夠正式使用，讓病人體重降低至健康水平。