學外語要趁早 最佳年齡段到底有沒有？

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最近社交網站臉書上有一個英語語法測驗，吸引了將近67萬人參加，大部分人在20、30歲左右，最小的10歲，最大的70歲，他們主要來自歐洲的幾個國家。

這項研究稱，假如想流利掌握一門語言，例如主要想達到語法無懈可擊，最佳時段在10歲以前。

研究結果發表在《認知》雜誌上。報告稱，數據顯示學習語言確實有一個「關鍵期窗口」，這個窗口從10歲開始關閉，到17、18歲結束。

什麼時候開始學外語才可能達到「以假亂真」、跟母語不相上下的水平？通俗說法是越早越好，孩子學語言快；專業說法也比較含糊 - 幼兒時期，而具體到最佳年齡段，或者說語言學習關鍵期，一直以來沒有權威定論。

在中國，一般認為幼兒時期是學習外語口語的最佳年齡段，這樣孩子長大後外語不但跟母語一樣流利，發音也可亂真，具體年齡沒有統一說法，但一般理解是5-6歲之前，也就是學齡前兒童。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 一般認為，對於嬰兒來說，母語和外語的區別不大

以往的研究認為，人在5歲以後母語思維習慣形成，發音機制逐漸穩固，學外語時會受到語音干擾和思維定式阻礙，難度加大。

英美等國近年來出現幼兒學中文熱，依據大抵不外乎語言學習關鍵時期理論或類似的學說。

但這些通常針對口語，沒有特別提及語法的掌握。

發表在《認知》雜誌上的英語語法測驗題目不難，基本上就是識別語法錯誤。同時，參加者要提供一些基本信息，包括年齡、學英語時間多長、怎麼學的英語，是在本地學校還是出國留學學的，等等。

參加測試的人裏，三分之一的人母語是英語，其餘三分之二的人母語主要包括芬蘭語、土耳其語、德語、俄語和匈牙利語。

研究人員用電腦模型分析數據，發現"最佳學習效率"在18歲出現拐點，但原因有待進一步分析研究。

圖片版權 Getty Images Image caption 常言道活到老學到老，說的不是學習能力，而是學習的其他收益

報告聯合作者之一，MIT腦科學與認知學教授泰南伯姆（Josh Tenenbaum）認為，一種可能的解釋是成年人的大腦已發育成熟，相對定型，不那麼容易改變，適應性能也減弱。

「有可能出現了生理性的變化，也可能有社會和文化因素，」他說。

粗略地說，17、18歲之前屬於未成年，之後則生活狀態和軌跡不同了，也許上了大學，也許進了職場，也許從父母家搬出去獨立生活了。所有這些因素都會影響語言學習效率。

這並不等於說成年以後再學外語就是做無用功。記憶差了，但理解能力強了，學習環境更有利了，能否達到母語一樣的水平因人而異，但學習的成效無可否認。

但是，關於學語言的「關鍵期截止年齡」，不少學者表示異議。

英國約克大學語言學教授維曼（Marilyn Vihman）認為，必須從幼兒時期開始學外語才能達到母語水平的說法值得商榷。

她說，有人從20多歲開始學一門外語，最後達到以假亂真的程度，這種例子也不少。

根據MIT的這項研究，她認為更有可能反映的是成年前後那段時間，大部分人的認知和學習能力不在上升，而是進入一個平台期。這樣的例外也不少。

也有其他學者指出，上述研究只涉及語言的一部分--語法。

圖片版權 Getty Images Image caption 學語言需要有環境、需求、互動和頻繁大量的接觸。

中國外語教學專家王初明在《外語是怎樣學會的》一書裏提到，學外語，年齡是無法改變的自然生理條件，但外部條件也很重要，四大關鍵包括語境和真實使用、交際需求和動力、大量接觸和規律的掌握，以及互動和模仿樣板。

從經驗來看，青春期前學外語效率高，這點毋庸置疑，但即使是兒童學外語，離開這四個關鍵條件也達不到「母語程度」。

美國語言學家喬姆斯基提出，人類大腦裏有一個「語言學習機制」，就像其他行為能力一樣自然發育發展。這在一定程度上跟語言學習關鍵期假設相呼應。

這些目前仍是學術界有爭議的話題。

近年來，有不少學者開始研究學外語能否和如何延緩老年癡呆症發作的問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 已經有研究表明，學外語可以推遲老年癡呆症的發作。

蘇格蘭格拉斯哥市政府2015年成立了一個社會公益企業，叫語言火烈鳥（Lingo Flamingo）。它給老年人開外語班，通過學外語推延老年癡呆症的發作。

愛丁堡大學心理學講師巴克博士（Thomas Bak）數月前開始分析研究這些老年外語班的效果和數據，希望找到「能夠量化的結果」。

他曾參與對印度海德拉巴600名老年癡呆症患者的研究。海德拉巴的居民都會多種語言，歷代如此。

他對BBC表示，有研究結果表明學外語可以推遲老年癡呆症4到5年，效果不亞於任何現有的藥物。

他說，如果能找到量化的證據，那就可以把學外語提供認知訓練作為一種療法，跟體育鍛煉、健康飲食、健康生活方式並列。