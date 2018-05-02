技術趨勢：無人機當通訊基站 危難顯身手

圖片版權 ERICSSON Image caption 移動服務公司說，移動網絡中的無人機能夠加速救援服務的效率。

人們都知道可以用無人機拍攝視頻，觀測建築，基礎設施和莊稼，但是無人機因為其機動性和能連接互聯網在救援和客服方面大有用武之地。

在鄉間邊遠地區移動信號不好，在緊急情況發生，生命受到威脅的時候，反應速度如果不迅速就意味著更多人死亡。

移動信號通常通過依附在建築上和電信桿的基站傳送。緊急情況下很快設立基站並不容易，因此有人想出讓無人機攜帶移動信號基站。

在過去兩年，芬蘭科技公司諾基亞和英國移動服務商EE一直用小型的四軸無人機在蘇格蘭攜帶基站升空傳送信號。

在緊急情況下 ，一架無人機能夠在災區飛行，為方圓50公里提供4G移動網絡。

圖片版權 AT&T Image caption AT&T的「飛牛」無人機能夠晝夜滯留空中。

但問題是無人機因為電池持續能力有限不能飛行太久，一般最多也就飛行30分鐘左右。

因此美國電訊巨頭AT&T正在開放一種大型的，像直升機那樣的無人機，這種無人機被稱作"飛牛"，也就是"帶翅膀的電池"。這種無人機通過電纜和地面連接，獲得電力。

這樣無人機就能在最高達168米高的地方一天長達24小時滯空。

AT&T說，在波多黎各11月遭遇颱風災害後，他們利用這種"飛牛"在波多黎各緊急提供4G信號 。每個無人機提供的信號可覆蓋多達36平方公里的地方。

諾基亞希望更進一步，把警察的車輛和消防車變成指揮控制中心，幫助救援者在緊急時刻更迅速地作決策。

這樣做消防車就有了他們自己的4G網絡，能夠向方圓50公里的範圍提供移動信號。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國消防人員在放飛一個無人機。

從指揮中心，消防人員能夠發射無人機，通過無人機上的攝像機監測現場。同樣的概念也適用於搜索和救援行動，用人工智能將無人機串聯在一起，只需一個人就能控制整個一群無人機。

諾基亞正在和沃達豐，德國杜塞爾多夫的消防當局一起測試這種技術。

諾基亞先進移動網絡解決方案部副總裁羅伯裏希（Thorsten Robrecht）說，不需要派遣消防人員進入危險環境中，就能完全掌握災情。

"從警察方面我們看到這種辦法比直升機更廉價，更快捷。但在這種情況下，他們現在仍然使用直升機。"

英國創始公司Unmanned Life開發出一種軟件，能夠在建築火災這類災害發生時同時連接許多自主操控的無人機獲取信息。

一架無人機在空中提供4G網絡信號，另外一架在建築周圍繞飛提供即時視頻。第三個無人機攜帶熱傳感器傳遞建築的熱敏感圖像，第四個無人機利用聲納偵測建築結構受損情況。

Unmanned Life正在談判打算向英國電訊和美國的威訊通信提供他們的設備，該公司目前和政府有合同，在英國和美國提供緊急通訊網絡。

相互協調的無人機群中的每個無人機的任務互不相同，無人機群有助於解決滯空時間的問題，因為單功能的無人機可以做的更輕。

如果無人機的諸如導航等電腦和傳感功能有地面設備承擔，通過無線網絡傳送給無人機，那麼無人機的重量能夠進一步減輕。

無人機重量越輕，裝載能力也更多。

2月份愛立信同英國電訊和美國的威訊通信在倫敦測試了這種概念，以此顯示一個無人機能夠單獨攜帶重達5公斤的醫療物品，在不需經人干預的情況下，從一個地方把物品運到另外一個地方。

測試展示了下一代速度超快的5G系統能夠在無人機和地面快速傳輸數據，同時還能夠保證無人機和地面的聯繫不間斷地進行。

圖片版權 DAVID TETT / ERICSSON Image caption 一名女性在平板電腦上操作，一名男子在無人機上裝載急救物品。

愛立信的波納爾（Phil Bonner）說，"我認為無人機和5G網絡以及物聯網的前景無限。"

"我們需要無人機盡量簡單和廉價。"

但是送貨無人機和用於救援的無人機只有在可以自主飛行，而又不會撞上建築，樹，電線，不會彼此相撞的情況下才有用武之地。

許多科技和電訊公司競相為無人機建造空中交通管制系統。

諾基亞的羅伯裏希說，"諾基亞有基於4G網絡的系統，能夠把所有無人機連接在一起，讓它們彼此清楚各自的位置。"

"我們有商業飛機的4G網絡，能夠覆蓋歐洲的全部空域，能夠將所有飛機連接在一起。"

"我們努力找到解決辦法，試圖銜接兩個網絡。"

一旦這個問題得到解決，通訊無人機的用途就不止於救援服務。它們還能夠以各種方式向公共提供幫助 ，諸如體育賽事。

AT&T無人機系統程序負責人普雷格勒（Art Pregler）說，"我們遇到的一個挑戰是，不清楚在'超級杯'（美式足球）比賽中體育場觀眾在什麼時候會使用他們的（無線）裝置。"

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 在2018年'超級杯'（美式足球）比賽中，無人機發揮作用增加了移動信號網絡能力。

"如果足球比賽真的很好，他們會拍視頻，或快速看回放。這就產生了很多對網絡的需求。"

"我們能在空中布署無人機，對現有的網絡能力提供補充，這在體育比賽中就改善了客戶體驗。"

科技公司愛立信認為，將來在信號不好的地區，我們甚至可以付費讓人發射無人機，設立網絡覆蓋特定區域，這很適合音樂節這種場合。

代表移動行業的GSMA認為這一點在商用無人機市場的發展中至關重要。

但是美國科技研究諮詢公司Gartner的分析師馬坎農（Aapo Markkanen）說，"不管電訊公司怎麼樣，無人機商業化應用是大勢所趨。"

"如果電訊公司參與進來，就能讓公司做更複雜的業務，但是他們需要投資，然後才能贏利。"

技術研究公司CCS Insight的分析師曼恩（Kester Mann）認為，在救災現場的無人機上印上電訊公司的標記當然有利於電訊公司的信譽，但是這麼做未必有巨額利潤。

他說"諸如向社區提供幫助，向公共行業出售技術解決方案就屬於此類。"

"但是我們能要看到政府將為這些時髦技術出資嗎，而目前政府預算正面臨巨大壓力，可能嗎？"