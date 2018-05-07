生命奧秘：細胞自噬或許開啟延年益壽大門

圖片版權 Getty Images Image caption 高強度運動可以刺激自噬

誰不想減肥、長壽、還能看上去比實際年齡年輕？或許未來人們的這些奢望並不完全是白日做夢。

科學家發現自噬（autophagy）也許會幫助人體細胞自我修復，"重新啟動"，從而提升健康，達到減肥、延壽以及顯得更年輕的目的。

何謂自噬

根據維基的解釋，自噬是一個涉及到細胞自身結構通過溶酵素體機制而被分解的過程。

自噬因此是一種機體細胞自我再生過程。這一過程可以減少感染疾病的機會，同時也有助於延長壽命。

英文中的自噬autophagy來源於希臘語，"auto"(意思是「自己」) ， "phagein"（意思是「吃」）。

它是一個細胞自己分解和回收的過程。在這一過程中它為機體提供能量，並為細胞更新再生提供材料。

在受到感染後，自噬可以摧毀細菌和病毒。同時，細胞利用自噬清除那些受損的蛋白質和細胞器（organelles）以抗擊機體老化的負面影響。

"自噬"是由比利時化學家克里斯汀·德·迪夫在1963年首次發現的。

圖片版權 Reuters Image caption 大隅良典為此獲得諾貝爾醫學獎

但其重要影響則是因為1990年代日本科學家大隅良典（Yoshinori Ohsumi）對其研究後得到承認的。

大隅良典也因"對細胞自噬機制的發現"獲得2016年度的諾貝爾獎。

此外，它還對控制感染以及極度炎症似乎有好處。

動物實驗成功

劍橋大學以及英國癡呆症研究所的魯賓斯坦教授（Dr David Rubinsztein）說，"從老鼠實驗的證據顯示顯然是這樣的"。

他說，"一些研究利用闢谷、基因工具或是藥物來啟動這一過程。結果發現這些動物似乎壽命更長，健康狀況也更好。"

然而，魯賓斯坦教授表示，目前並不清楚它是否適用在人身上。

圖片版權 Getty Images Image caption 在老鼠身上禁食24小時後可以從大腦以及肝臟上看到效果

他說，"例如，老鼠禁食24小時後可以從其大腦以及肝臟上看到效果。但是，即使禁食的確有益，我們也無法確切得知人類需要闢谷多長時間才能獲得健康好處"。

但是，魯賓斯坦教授說，闢谷確實可以刺激自噬。它的益處也被其他的一些研究所證明了。

這一發現也使人們對象帕金森和俗稱老年癡呆症（也稱失智症，dementia）有了更好的了解。

與此同時，各大醫藥公司、學術機構競相研製能夠刺激這一過程的藥物、食品等。

魯賓斯坦教授說，它確實能預防帕金森症、舞蹈症（Huntington's,也稱亨廷頓病）以及某些形式的癡呆症。

一些新興健康書籍稱，通過改變飲食以及生活方式可以"激活"自噬。

健康專家也聲稱通過禁食闢谷（fasting）、高強度運動以及限制碳水化合物攝入就可以誘發身體的這一過程。

增加肌肉

由維泰爾（Naomi Whittel）撰寫的一本新書叫Glow 15，為人們設計了一個15天節食運動項目，其中包括一周闢谷3次，每次16小時。

同時，在某些天減少蛋白攝入量，在吃碳水化合物時要在一天當中的晚些時候進行，並在這期間進行高強度運動。

在由一些志願者對此進行的初級實驗結果顯示，它可以帶來以下幾大好處：

"有些人15天內減掉7磅（將近3.2公斤），還有一些人皺紋減少了，血壓有所改善以及肌肉增加，" 維泰爾說。

魯賓斯坦教授認為，這些有關健身書籍可能並不會給人帶來傷害。

"如果你生活方式不佳，如果你老是吃零食和垃圾食品，那你將不會有自噬機會，"他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 一天當中要晚些時候進食碳水化合物

神經細胞

凡是有個度，如果闢谷過度肯定不是好事。因此，專家建議任何人如果希望徹底改變飲食習慣或是生活方式最好應該先徵求醫生的意見。

魯賓斯坦教授對自噬的未來以及它所帶來的益處表示樂觀。

他的實驗室發現，在那些患帕金森症和阿爾茨海默氏病（Alzheimer's）人的神經細胞中蛋白質粘結在一起，形成團塊。

"我們發現，如果啟動自噬就能快速剔除蛋白質，並可能預防像舞蹈症和有些癡呆症這樣神經退行性疾病，"他說。

魯賓斯坦教授希望有一天也許可以發明新藥，啟動自噬機制。

據報，美國一家新創業公司Casma Therapeutics已經集資5850萬美元，研究用於刺激自噬的新藥。