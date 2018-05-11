脫髮人士福音：新藥或有望治癒「禿頭」煩惱

圖片版權 Getty Images Image caption 脫髮對人的自信心可能會產生影響。

一種本來用於治療骨質疏鬆的藥物有可能成為治療歇頂（俗稱禿頭）的新方法。

據說，這一新藥有治癒禿頭的潛力。

從實驗室裏的效果來看，研究人員發現，這種藥對毛囊效果顯著，可以刺激毛囊生長。

該藥含有一種成分，專門對付阻止頭髮生長的一種蛋白，該蛋白可能讓頭髮停止生長，繼而出現禿頂現象。

英國曼徹斯特大學研究小組負責人霍克肖博士（Nathan Hawkshaw）說，這可能"給那些脫髮人士帶來真正的效果"。

目前，西方國家市面上用於治療脫髮的兩種藥物主要是米諾地爾（minoxidil），男女都適用。

還有一種藥物叫非那雄胺（finasteride)，只適用於男性。

這兩種藥都要自己掏腰包買，公費醫療不給報銷，此外， 這些藥對有些人管用，而對另外一些人則不太有效，而且都有一些副作用。

在中國，在治療脫髮的藥物中，可能要數章光101最為知名了。

但至於效果怎樣則因人而異，眾說紛紜。

圖片版權 Getty Images Image caption 人們通常把脫髮與上年紀畫等號

此外，有些人士選擇做頭髮移植手術來解決脫髮苦惱。例如，英國足球名將魯尼（Wayne Rooney）就選擇了頭髮移植。

但頭髮移植價格昂貴，花費從1000英鎊到30000英鎊不等。

雖然研究人員在實驗室裏對新藥物的實驗很有成效，但還需要做進一步的臨牀實驗才能知道這種治療是否真正有效而且安全。

英國皮科醫師協會（ British Association of Dermatologists）一名發言人告訴BBC,這個研究很有意思。

其實，頭髮脫落每天都在發生，一般來說不必太過擔心，有些脫髮是暫時性的，但有些不幸成為永久性的。

如果你遇到以下情況就應改引起警覺，去看醫生了。

圖片版權 Getty Images Image caption 頭髮移植雖然有效但比較昂貴

脫髮謎思

首先，從兩性角度來說，脫髮似乎對男性影響更大。

其次，人們往往對脫髮存在一些誤解和疑慮，BBC就與脫髮有關的問題和擔憂做了一些解答：

禿頂男性身體中雄性荷爾蒙睾丸素（睾酮）含量更高？

這完全是個神話。的確，禿頂與睾丸素有關聯。但睾丸素多少並不重要，關鍵是你對它有多敏感？是不是對睾丸素敏感則取決於遺傳。

有一種酵素可以把睾丸素轉化成一種叫雙氫睾酮（dihydrotesterone）的物質，這種物質可以引起毛囊萎縮，進而導致脫髮。

戴帽子會不會引起脫髮？

其實脫髮跟戴帽子一點關係都沒有。但是，有些發式例如編得過緊的小辮或是接髮（hair extension）等都有可能導致脫髮現象。

突發事件，例如巨大的驚嚇/震驚/悲痛會影響頭髮嗎？

有可能。因為當身體受到巨大驚嚇，會釋放壓力荷爾蒙，這些荷爾蒙就會影響頭髮生長。

脫髮主要是受母親那方基因的影響？

這也是一種誤解。脫髮跟基因有關，因此它受父母雙方的影響，而不是單方。

減肥能導致脫髮嗎？

有可能。人們在減肥時，身體感到饑餓，於是機體開始動用它認為不重要部位營養的能源儲備。頭髮則首當其衝受到影響。因為它不是身體的重要器官。

如果剪髮次數頻繁可以促使頭髮長得更快嗎？

不能。因為頭髮既沒有神經末梢也沒有血管，根本不知道自己被剪掉。

每個人每天都有頭髮脫落，通常每天脫落100根左右。人們平均有12萬根頭髮，其中總有10%處於脫落階段。

恥辱？

雖然脫髮不是病，但它對人們的心理健康可能造成巨大影響，甚至傷害，包括使人喪失自尊心和自信心等。

Image caption 魯尼也受脫髮困擾，不得不尋求頭髮移植

因為通常人們會把脫髮與變老畫等號，特別是對那些年紀輕輕就開始謝頂的人士。頭髮對一個人的面貌形像有著不可估量的影響。

因此，脫髮人士想方設法尋找靈丹妙藥來保全自己的頭髮和面子。

有些脫髮男士與其遮掩，乾脆選擇把頭髮全部剃光，以顯陽剛之氣。

脫髮自古有之。據說，就連古羅馬的凱撒大帝（Julius Caesar）也受脫髮困擾，千方百計保護頭髮。

古代治療脫髮的民間秘方更是多種多樣。古埃及有一個5000年的秘方，把刺蝟身上的刺燒成灰，然後再用油、蜂蜜、石膏雪花、紅赭石以及指甲屑混和在一起，治療脫髮。

維京人據說用鵝糞。古希臘人則使用鴿子糞與辣根、小茴香以及蕁麻和在一起。

"因此，如果能找到效果顯著的脫髮新藥將會是一件多麼令人興奮鼓舞的事情"，英國皮科醫師協會的發言人說。