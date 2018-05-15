算一算：全球壽命提高 看看你的預期壽命是多少？

全球壽命預期在不斷增長。例如，一個在2016年出生的人，比25年前出生的人平均多活7歲。

請在下表輸入你的年齡、國家和性別，立刻可以知道你這一年齡組人的壽命預期，並知道你可預期的健康壽命是多少？

填入您的個人資訊以便計算預期壽命 年齡 請輸入年齡（最高值為116歲） 所在國 Search for countries 顯示我的預期壽命: 女 男 女男雙項 顯示結果 對不起，請再試一次! 對不起，由於網絡連接問題我們無法獲取結果。請再試一次。 預期壽命 對比之下 您預期壽命中還有多少健康年數？ 預期壽命：您和世界對比 我所在國家排名如何？ 非洲 亞洲 歐洲 北美 大洋洲 南美 輸入另一國家，查看其預期壽命排名 Search for countries Select a random 世界各國人口平均壽命 非洲

亞洲

歐洲

北美

大洋洲

南美 全球人類平均壽命72歲——男性70、女性75。不過，這一平均值也在與日俱增。例如，現年69歲的人，平均壽命還有17年。

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為什麼壽命預期依據年齡而變化？

一個人的平均壽命預期是根據其年齡、性別以及所在國家推算出來的。

「全球疾病負擔調查」是根據各國所有年齡組的死亡率來計算的。

因此，壽命預期對不同年齡組人而言有所不同，因為它要考慮一個人現在的年齡來推算出未來的預期壽命。

例如，一名2016年在墨西哥出生的女孩預計可以活到79歲。但一名在2016年已經65歲的墨西哥婦女的預期壽命卻是84歲。這位女性的預期壽命更高是因為她已經活到65歲，因此很可能再活20年。

如何使用這一計算方法？

該計算方法採用的數據是2016年「全球疾病負擔調查」的結果。

計算用的預期壽命值是根據相關年齡組輸入年齡後，得出的大約年齡預期。大多數情況下，每5年為一個年齡組，例如10到14歲。

"你的健康生活還能維持多少年"是根據一個人健康生活預期計算出來的，同時要把殘疾率考慮進去。預期壽命是以百分比方式來顯示的。

結果假設人的一生中死亡率和殘疾率不變，這裏不考慮任何科學進步和醫療改善的因素。

算法設計：Tom Calver, Nassos Stylianou, Becky Dale, Nick Triggle, Ransome Mpini,Prina Shah, Joe Reed, Eleanor Keane

感謝健康指標與評估研究所（the Institute for Health Metrics and Evaluation）