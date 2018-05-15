算一算：全球壽命提高 看看你的預期壽命是多少？
- 2018年 5月 15日
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全球壽命預期在不斷增長。例如，一個在2016年出生的人，比25年前出生的人平均多活7歲。
請在下表輸入你的年齡、國家和性別，立刻可以知道你這一年齡組人的壽命預期，並知道你可預期的健康壽命是多少？
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預期壽命
您預期壽命中還有多少健康年數？
預期壽命：您和世界對比
世界各國人口平均壽命
- 非洲
- 亞洲
- 歐洲
- 北美
- 大洋洲
- 南美
全球人類平均壽命72歲——男性70、女性75。不過，這一平均值也在與日俱增。例如，現年69歲的人，平均壽命還有17年。
如果你看不到這個壽命預期換算表，請點擊下面這個互動鏈接。
為什麼壽命預期依據年齡而變化？
一個人的平均壽命預期是根據其年齡、性別以及所在國家推算出來的。
「全球疾病負擔調查」是根據各國所有年齡組的死亡率來計算的。
因此，壽命預期對不同年齡組人而言有所不同，因為它要考慮一個人現在的年齡來推算出未來的預期壽命。
例如，一名2016年在墨西哥出生的女孩預計可以活到79歲。但一名在2016年已經65歲的墨西哥婦女的預期壽命卻是84歲。這位女性的預期壽命更高是因為她已經活到65歲，因此很可能再活20年。
如何使用這一計算方法？
該計算方法採用的數據是2016年「全球疾病負擔調查」的結果。
計算用的預期壽命值是根據相關年齡組輸入年齡後，得出的大約年齡預期。大多數情況下，每5年為一個年齡組，例如10到14歲。
"你的健康生活還能維持多少年"是根據一個人健康生活預期計算出來的，同時要把殘疾率考慮進去。預期壽命是以百分比方式來顯示的。
結果假設人的一生中死亡率和殘疾率不變，這裏不考慮任何科學進步和醫療改善的因素。
算法設計：Tom Calver, Nassos Stylianou, Becky Dale, Nick Triggle, Ransome Mpini,Prina Shah, Joe Reed, Eleanor Keane
感謝健康指標與評估研究所（the Institute for Health Metrics and Evaluation）