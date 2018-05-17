你能活多久？全球壽命排行榜中九大事實

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隨著醫藥衛生發展和進步，全球人口壽命不斷上升。BBC推出一個計算預期壽命的推算表，並總結出了影響全球人口壽命的九大規律和結論。

BBC預期壽命計算法使用的數據來自於"全球疾病負擔調查" （the Global Burden of Disease）。它是健康指標與評估研究所（the Institute for Health Metrics and Evaluation）的一個項目。

1.我們壽命延長

自從1990年以來，全球人口壽命增長7歲。全球人口壽命延長，部分原因是高收入國家心臟病死亡率下降。同時，低收入國家兒童死亡率減少。

當然，醫療改善、衛生條件提高以及醫學進步都是壽命提高的原因。

與此同時，人們的健康壽命也上升6.3年。

2.西歐人均壽命最長

全球壽命排行榜前20位的國家中，有14個歐洲國家和地區。其中英格蘭的預期壽命為81歲。

但是東亞國家總的來說也不錯。目前在日本和新加坡出生的人口預期可以活到84歲。

3.非洲國家墊底

排在最後20個國家中，有18個在非洲。

例如，2016年在萊索托以及中非共和國出生的兒童平均預期壽命為50歲，比日本人少了34歲。

這是因為這兩個國家飽經內戰。同時，連年的戰爭、乾旱等使阿富汗成為排在最後幾名的唯一亞洲國家。人均預期壽命為58歲。

4. 女性總的來說比男性壽命長

在接受調查的198個國家中，195個國家中的女性都比男性壽命長，平均多活6歲。在有些國家，例如東歐和俄羅斯，女性比男性甚至多活11歲。

俄羅斯男性壽命相對較低，與酗酒和工作條件差有關。

但在剛果共和國、科威特和毛里塔尼亞這3個國家，男性壽命比女性長。

5.埃塞俄比亞，平均壽命增長19歲

自1990年以來，96%國家的人口壽命有所提高。

改善程度最大的要數撒哈拉以南的非洲國家，其中埃塞俄比亞1990年平均壽命只有47歲（受饑荒影響）。但2016年出生的人預期壽命會增加19歲，部分原因是呼吸道感染以及腹瀉疾病等大大降低。

6. 8個國家人均壽命下降

在8個壽命降低的國家中，有4個是撒哈拉以南非洲國家，其中最嚴重的是萊索托。

根據聯合國估計，該國四分之一的人是艾滋病毒攜帶者。

南非國家2016年出生的人平均預期壽命為62，而1990年出生的人平均壽命卻是64，其主要原因也是受艾滋病泛濫的影響。

7.地區化影響

影響人口平均壽命的因素很多，兩個相鄰國家之間可以有巨大差別。例如，中國與阿富汗，兩國人口平均壽命相差18歲。

另外，位於西非的內陸國家馬里受連年恐怖主義以及內戰干擾，人均壽命只有62，但它的鄰國阿爾及利亞平均壽命則為77歲。

8. 戰爭對人口平均壽命有毀滅性影響

2010年敘利亞內戰前，該國人均壽命排在前65位，但在2016年，敘利亞人口壽命下降到142位。

與此同時，位於中非的盧旺達1994年發生種族大屠殺最嚴重時期，人口預期壽命僅為11歲。

9. 饑荒和自然災害同樣減壽

朝鮮在1994到1998年之間發生嚴重饑荒，導致人口平均壽命下降。

2010年，加勒比海島國海地地震估計造成20萬人死亡，使該國預期壽命受到影響，雖然後來有所恢復。

如果你有興趣查看預期壽命，可以使用這個預期壽命計算表。

本文由BBC記者 Tom Calver和 Nassos Stylianou提供