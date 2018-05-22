圖片版權 Robert Murphy Image caption 研究指野生的娃娃魚數量急速下降，現存的娃娃魚大都是人工飼養。

中國政府為保育國家二級重點保護野生動物娃娃魚，多年來採取人工繁殖然後放生策略。但最新研究發現，這種方法可能會破壞現存野生娃娃魚的基因，不利牠們在野外生存，而真正野生的娃娃魚至今已「差不多滅絶」。

娃娃魚學名中國大鯢。來自中國、英國與加拿大的研究人員發現，世上最少有五個不同品種的娃娃魚，這些品種的娃娃魚基因各有不同。中國政府放生人工繁殖的娃娃魚時沒有考慮這個因素，讓不同品種的娃娃魚在野外交配，影響牠們後代在野外的存活機會。

此外，人類大量捕殺娃娃魚食用，正將其推向滅絶邊緣。研究人員呼籲中國當局盡快改變保育計劃，以真正保護這種「活化石」。

負責保育工作的中國農業農村部至今未見評論該項研究結果。

圖片版權 Ben Tapley Image caption 娃娃魚可長至1.8米長。

這份在美國期刊《當代生物學》（Current Biology）發表的論文指出，研究人員於2013至2016年期間，在中國97個娃娃魚自然棲息地進行調查。他們在其中四個地點發現娃娃魚，但牠們與當地野生的同類屬於不同品種，顯示牠們是人工繁殖計劃培養的娃娃魚。

研究指出，這會讓不同品種的娃娃魚交配，打亂各品種的基因，令疾病更容易傳播，影響族群的整體數量。

論文作者之一，中國科學院昆明動物研究所研究員車靜博士指出，中國政府目前實施的保育措施把娃娃魚當成一個物種看待，但這種保育方式可能令許多娃娃魚的基因無法傳給下一代，甚至造成物種滅絶。她認為，中國「急需更新保育娃娃魚的方法」。

根據這份論文，娃娃魚至少可以劃分成陝西、四川、廣西、貴州和安徽五個地域品種。

圖片版權 CNS Image caption 娃娃魚在中國被視為貴價食材，每條可賣上10,000元人民幣。

娃娃魚的身體結構在過去1.7億年都沒有大改變，因此又被稱為「活化石」。

中國大鯢在國際自然保護聯盟（IUCN）「紅色名單」上被列入「極危」類別。中國法律禁止捕捉野生的娃娃魚，但許多養殖場都有人工飼養以供食用，每條最貴價值約1萬元人民幣。

與車靜等一同撰寫這份研究報告的倫敦動物學會（Zoological Society of London）研究員特維博士（Dr Samuel Turvey）說，娃娃魚是世上最大型的兩棲類動物，人類大量捕殺娃娃魚，令牠們在野外的數量在短時間內大跌。如果各方不能盡快互相統籌保育計劃，牠們的未來將受「嚴重威脅」。