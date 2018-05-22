「每日一雞蛋 醫生不用看」

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中國一項對近50萬人進行的研究顯示，每天吃一個雞蛋可能降低患心臟病或中風的風險。

專家表示，雞蛋的攝入需要與健康的生活方式配合，才能真正起作用。

而擔心吃太多雞蛋可能對健康有害的說法，則似乎已經證明是不成立的。

劍橋大學的尼塔·福羅希教授（Prof Nita Forouhi）說：「營養學研究中有很多限制和不足，但這項基於中國大範圍調查的研究最突出的結論是，一天吃一個雞蛋至少不會增加心血管疾病的風險，而它最大的可能是甚至對健康有益。」

這項刊登在《心臟》（Heart）期刊上的研究發表之前，媒體長年都在報道雞蛋的不好，比如它有沙門氏菌和膽固醇的風險，不一而足。

BBC就來嘗試一下，把這些問題分辨個明白。

吃多少？

作為健康飲食的一部分，如今很多醫生都鼓勵病人吃雞蛋，因為雞蛋是大自然當中營養最豐富的食物之一。它富含蛋白質、維他命A、D、B及B12，還有葉黃素和玉米黃質，它們對老年人有護眼的好處。

英國飲食協會（British Dietetic Association）弗蘭基·菲利普斯博士（Dr Frankie Phillips）說：「一天吃一個甚至兩個雞蛋是絶對可以的。」

「人們不應該擔心雞蛋吃得太多。」

菲利普斯博士表示，唯一的問題可能是，任何食物吃得太多就「意味著錯過了從其他食物攝入其他營養成分的機會」。

另一方面，雖然雞蛋是「蛋白質的絶佳來源」，菲利普斯博士提醒說，我們日常飲食當中通常已經有很多的蛋白質了，而過多攝入（兩至三倍於每日推薦攝入量）「可能會增加肝臟的負擔」。

2007年，在有關膽固醇的新證據基礎上，英國心臟基金會（The British Heart Foundation，簡稱BHF）建議將雞蛋的數量限制在每周食用三個。

膽固醇

根據目前英國國民保健署（NHS）的建議："雖然雞蛋含有一定量的膽固醇，但我們攝取的飽和脂肪量對我們血液中膽固醇含量的影響要大於我們從雞蛋中攝取的膽固醇"。

換句話說，在膽固醇這件事情上，雞蛋並不是問題所在——飽和脂肪才是。於是，雞蛋怎麼烹調就成了關鍵。

圖片版權 PA Image caption 很多種食譜都推崇吃雞蛋，包括高蛋白質的阿特金斯飲食法

根據英國心臟會（Heart UK）的信息，一隻相當於一匙茶重量的雞蛋（約重58克；2盎司）含有大約4.6克脂肪。不過，這當中只有四分之一屬於能夠提高人體內膽固醇的飽和脂肪。

而如果從中加上黃油或者奶油，整件事就不一樣了。

沙門氏菌

當人們說起英國前衛生部長愛德維娜·庫利（Edwina Currie）的時候，總是會聯想到她過去對於雞蛋和沙門氏菌的評論後引起的恐懼。

1988年12月，她曾說：「很不幸，這個國家所生產的大部分雞蛋，現在都受到了沙門氏菌的感染。」

庫利的這番話最終導致其辭職。

不過，在當時，雞蛋當中確實有沙門氏菌的問題。而直至1990年代，生產商才得以推行疫苗計劃。

30年過後，如今英國出產的雞蛋是全世界最安全之一，至少在沙門氏菌的問題上是這樣。

在絶大多數作為商品出售的雞蛋上都有的獅子標識（The Lion Mark），就是顯示雞蛋是由一隻注射過沙門氏菌疫苗的母雞產下的。

去年，有關消息宣佈，有獅子標識的雞蛋甚至對於孕婦、幼童等健康狀況較弱的群體都是安全的。

專家指，如今在半熟蛋當中含有沙門氏菌的風險已經「低到你不需要擔心」。

圖片版權 Getty Images Image caption 雞蛋怎麼做，對於其營養價值是有重要影響的

雞蛋要怎麼做？

說到應該怎麼煮雞蛋，可以說，最簡單也最能保持其營養成分的做法就是沸水煮。

大部分的營養師都不推薦煎蛋，因為當中的脂肪可以發生變化，並且增加膽固醇的攝入。

在蛋黃醬和冰淇淋等流行食品當中常見的生雞蛋或者不全熟的雞蛋，在英國只要有獅子標識，並且是由英國本地的母雞所產，也是沒有問題的。

假如你仍然擔心食物中毒的問題，那將雞蛋煮至全熟是最安全的選擇。

如何保存？

不要買破裂的雞蛋，它們有可能已經感染到了塵埃或者細菌。

BBC美食網站「BBC Good Food」建議將雞蛋連盒子或者用有蓋的貯格保存在雪櫃（冰箱）中。

保存在容器中的蛋白可以維持三周，而蛋黃則最多維持三天。兩者都應該用保鮮膜封好。如果是冰凍冷藏的話，兩者都可以最多保存三個月。

很多人都知道一個小竅門，就是將雞蛋放在一碗冷水當中檢查它是否新鮮。如果雞蛋沉到碗底，它就是新鮮的；如果它浮在水面，就不那麼新鮮。

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「此日期前最佳」的建議是應該聽取。從產下開始，大多數雞蛋都有28天的自行保鮮期。

同時，廚房基本的衛生應該保證。

過敏

有些人會對雞蛋過敏。這在五歲以下兒童當中頗為普遍，不過很少延續到成年期。

大多數的過敏反應較輕微：

嘴唇附近紅腫

胃痛

嘔吐

腹瀉

在少數情況下會發生威脅生命的嚴重過敏反應，必須尋求醫生幫助。

對於不過敏的人，菲利普斯博士表示：「所有的建議和證據都表示，它們可以以各種方式食用……但怎麼去烹調，是你需要注意的。」

並且，不要放鹽。