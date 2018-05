圖片版權 Science Photo Library

現代居住環境與衛生條件的改善意味著我們目前的家居環境可能比去"乾淨"了許多。

這當然是件好事,然而,這種缺少細菌的現代生活卻導致兒童中罹患癌症人數的增加。至少,英國最知名的科學家之一是這麼認為的。

其中,一種受急性淋巴細胞白血病(Acute lymphoblastic leukaemia)影響的兒童數量達到2000:1,即每2000兒童中就有一人發病。

癌症研究機構的梅爾·格里夫斯教授(Prof Mel Greaves, from the Institute of Cancer Research)經過多年研究,積累了30年的證據顯示,如果人類的免疫系統不在生命早期"暴露"在足夠的細菌下,那就有患癌的危險。

已經有越來越多的證據表明,微生物(microbes)對人類健康的重要性。

疾病的3個階段

這聽起來有點可怕,但是,這也意味著可以有阻止這種情況發生的可能性。

這種急性淋巴細胞白血病在發達、富有的社會似乎更普遍。這顯示它可能與人類現代生活方式和環境有關。

之前,也曾有一些說法稱高壓電纜、電磁波以及一些化學製品可能導致白血病。

但這種說法到底有多大真實性很難說,至少格里夫斯教授不這麼認為。

格里夫斯教授在與全世界研究人員合作後得出結論說,這一疾病分3個階段:

首先,似乎在母親子宮裏時出現的基因突變,這是無法阻止的。

其次,在孩子生命的第一年缺少與微生物接觸,失去了讓免疫系統學習如何正確應對威脅的機會。

前面兩個因素為孩子在兒童時期的感染營造了條件,導致免疫系統功能失常以及罹患白血病。

這種關於白血病的"統一理論"並不是哪一個單獨研究的結果,而是相當於一個綜合各項研究得出的證據。

格里夫斯教授說,"研究顯示,急性淋巴細胞白血病有其明顯的本身原因,在後期受到各種感染所誘發後,它就會在那些免疫系統沒有得到'經驗'的易感兒童身上發作。"

這些研究證據包括:

意大利米蘭爆發的豬流感(swine flu)導致7名兒童患白血病。

研究顯示,去幼兒園的孩子以及有哥哥姐姐的孩子患白血病的比例較低,因為他們接觸細菌的機會較多。

吃母奶有利於增加對白血病的抵抗力,因為吃母奶可以刺激腸道內有益細菌的生長。

那些在完全沒有微生物狀態下繁殖的動物在受到感染後會得白血病。

看來,中國民間所流傳的所謂"不幹不淨,吃了沒病"的說法,也許並不是完全沒有道理。

當然,這項研究決不是責備那些過於講究衛生的父母。但是它表明,社會和醫學進步也會付出一定的代價。

Image caption 微生物對人體健康的重要性越來越被重視。

而且,接觸有益細菌是很複雜的事,並不是多接觸髒東西這麼簡單。

最重要的是,格里夫斯教授說,大多數兒童白血病是有可能避免的。

他希望,將來能夠給兒童一種安全的"含多種細菌的飲料",比如就像一杯酸奶那樣喝下去,來幫助訓練他們的免疫系統。

這一想法可能還需要進一步的研究。但與此同時,格里夫斯教授說,父母們可以對孩子"普通的和小感染不必大驚小怪,鼓勵孩子與其它兒童的社交與接觸"。

Bloodwise慈善機構的研究主任阿拉斯代爾·蘭金博士(Dr Alasdair Rankin)敦促孩子家長不要太擔心。

他說,"生命早期就能練就一副強大的免疫系統可能會幫助減少患白血病的風險,但目前還沒有任何絶對措施可以幫助預防兒童白血病。"

有益細菌

過去,人們往往把微生物認為是"壞蛋",但該研究表明這是現代醫學發生重大改變的一部分。

認識到微生物在我們健康中所扮演的重要角色,可以對一些疾病有了全新的認識,其中包括由過敏引起的各種疾病乃至到帕金森症、抑鬱症以及白血病等。

英國慈善組織"英國癌症研究"(Cancer Research UK)的斯旺堂教授(Prof Charles Swanton)說,"兒童白血病不常見。無論從父母或是從醫學專業人員這方面來說,目前並不清楚採取什麼措施防止這一疾病。"

他表示,希望那些有孩子患白血病的父母不要感到內疚,目前並沒有什麼已知的手段可以防止他們患病。