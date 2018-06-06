乳腺癌治療突破：數以千計女性無需化療

圖片版權 Science Photo Library Image caption 這一研究意味著在治療早期女性乳腺癌方面一個罕見的突破。

根據一項最新的研究，大約有70%最普通型乳腺癌早期患者可能不需要接受"化療的痛苦"。

它不僅可以節省大筆資金，也對治療方式有著立竿見影的影響。

由紐約阿爾伯特·愛因斯坦癌症中心（the Albert Einstein Cancer Center in New York）領導的這一研究意味著在治療早期女性乳腺癌方面一個罕見的突破。

英國倫敦皇家馬斯登醫院（the Royal Marsden Hospital in London）的醫生阿利斯泰爾·林對BBC表示，這是腫瘤專家一直期待的結果，它將立即改變治療手段。

他說，"它給我們如何護理早期乳腺癌患者帶來根本性的改變"。

這一突破是經過對腫瘤危險性基因一系列的測試得出的。

改變治療方法

英國治療癌症的專家說，這一發現將使英國從本周一（6月5日）起的治療方法開始改變。

這意味著，屬於這一類早期乳腺癌患者可以接受手術和荷爾蒙療法（也稱激素療法，hormone therapy），不需要接受沒有必要的化療。因為化療毒性大，病人身體也會承受巨大痛苦和精神壓力。

化療旨在減少癌症復發以及向身體其他地方轉移的機會，但它的副作用較大，患者可能出現嘔吐、疲倦、不孕以及永久性神經損傷等。

極少數情況下，它可能還會造成心臟衰竭以及白血病等。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 化療副作用較大，患者可能出現嘔吐、疲倦、不孕以及永久性神經損傷等。

英國有關慈善機構稱，這是一個"非常好"的消息，僅在英國，它就每年可能影響大約3000名女性。

這一試驗共涉及一萬多名女性，研究人員利用基因檢測來分析她們的癌症類型。其實，基因檢測已經廣泛得到使用，包括在英國國民公共保健系統，即NHS。

目前，只有那些在基因檢測中得分較低的患者可以不接受化療，分數較高患者則絶對需要化療。

但是，大多數女性則處於中間地帶，因此並不知道到底該不該接受化療。因此，為了保險起見，也接受化療。

根據研究人員呈現給在芝加哥召開的世界最大規模的癌症專家和科學家大會顯示，這些女性接受與不接受化療的存活率幾乎一樣。

例如，不接受化療女性的9年存活率為93.9%，接受化療的9年存活率為93.8%。

改變人生的突破

但這裏需要注意的是，該研究嚴格限於早期乳腺癌患者，特別是那些仍然可以使用荷爾蒙療法的人，那些癌細胞沒有轉移到淋巴結，而且沒有HER2基因突變的人，因為HER2基因突變可以讓癌細胞生長迅速。

圖片版權 Google Image caption 英國倫敦皇家馬斯登醫院的醫生阿利斯泰爾·林說，他們醫院從本周一開始改變治療方法。

研究人員取下腫瘤的一點標本，之後觀察21種基因的活性水平來判斷癌症侵襲性的強弱程度。

英國乳腺癌護理慈善機構的羅森（Rachel Rawson）說，"每天，某些類型的乳腺癌女性都要面對是否接受化療這一難題，因為她們不知道化療是否對她們有益。"

她說，這一改變人生的突破絶對是一個好消息，因為它可以讓成千上萬名女性得到解放，無須經歷化療的痛苦。

美國臨牀腫瘤學會（the American Society of Clinical Oncology）的哈羅德·伯斯坦博士（Dr Harold Burnstein）說，"這一研究將會立即改變對癌症的護理，而且是朝著好的方向。"