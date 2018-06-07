火鍋中的小龍蝦毅然斷臂自救 動物世界七大逃生絶招

圖片版權 Getty Images Image caption 小龍蝦是中國人最喜愛的美食之一

說起小龍蝦，是不是立刻垂涎？火鍋，麻辣，中國人真是喜歡（愛吃）到不要不要的。

最近幾天，一隻小龍蝦不僅在中國、在海外也刷爆了屏。但是，原因不是因為美味。有視頻、有真相。

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這段視頻出自中國的抖音網站。幾人出去吃飯，點了特色菜火鍋小龍蝦。一盤活蹦亂跳的小龍蝦一次性倒入。

突然，其中一隻縱身一躍，跳出火鍋，但是，左鉗留在了沸騰的麻辣燙中。小龍蝦審時度勢之後，毫不猶豫地舉起右臂將左臂剪斷，勝利大逃亡了。

壯士氣概，令無數人唏噓。

眾生皆怕死，求生是本能。動物世界中的這些奇葩自救秒招，估計也能你震撼 （驚恐）到不要不要的。

九陰白骨爪

圖片版權 New Scientist Image caption 恐怖蛙：利爪勝過貓

非洲有一種青蛙，人稱"多毛蛙"、"恐怖蛙"，受到威脅時，主動敲斷自己的骨頭。斷骨穿破腳趾皮肉，形成利爪，其鋒利足以傷敵。研究人員相信，危險過去後，青蛙肌肉放鬆，利爪縮回皮下。

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怒目血槍

圖片版權 Rolf Nussbaumer/NPL Image caption 蜥蜴：噴血圖片太過血腥，僅用一張顏值比較高的

德克薩斯角蜥（Texas horned lizard）顏值為負，頭上長角、身上長刺是天生的防禦工事。如果這不足以自救，它下眼袋會充血，突然加壓，眼中怒射出一股鮮血，射程長達6英尺（2米），且味道極端噁心。鮮血直接噴入對手口中效果最佳，所以蜥蜴經常會蓄勢、進了"虎口"再開槍，趁對手無措時逃走。代價是，一槍就能用掉全身血液的三分之一。

肋骨成刀

Image caption 蠑螈：肋骨成尖刀

西班牙蠑螈（Spanish ribbed newt）受到威脅時，會移動肋骨、前傾至特定角度，肋骨頂端穿透皮膚，形成一排排小小"刺刀"。同時分泌有毒奶狀物，滲出到皮膚表層。"刺刀"加"毒液"非常有效，特別是對手要咬、叼，蠑螈先用刺刀穿破敵人的口內薄膜，再讓毒液滲入，導致對手劇痛、甚至死亡。據信肋骨作刀對蠑螈沒有長期影響。

化學武器

圖片版權 BBC Life Image caption 放屁蟲：高溫化學屁

投彈甲蟲(Bombardier Beetle)俗稱放屁蟲，腹部有兩個儲藏室，分別存著對苯二酚和過氧化氫。受到威脅時，它用腹部強大的肌肉擠壓、噴射出這兩種液狀化學物，混合後產生劇烈反應，形成高達100攝氏度的霧氣，威力巨大，甚至能直接殺死對手。放屁蟲身長只有一兩厘米，化學屁的射程可達20厘米。

自殺爆炸

圖片版權 NATGEO Image caption 工蟻：爆炸模擬圖

法屬圭亞那有種白蟻，部分成員會在外敵入侵時犧牲自我保護家園。隨著年齡增長，工蟻背部會出現兩個藍色斑點，內含藍色晶體。打不過敵人時，工蟻身上的藍色斑點膨脹、爆炸，噴出的液體變黏，粘住敵人的腿、封住敵人的嘴。爆炸後的工蟻自然也就成了烈士。科學家還發現，工蟻背上的"炸藥包"隨著年齡不斷長大，爆炸時殺傷力更強，因此，執行自殺任務的多半是年邁的老工蟻。

嘔心吐肺

圖片版權 WWF Image caption 海參：嘔心圖片比較刺激，僅用「標凖照」

某些種類的海參遇到攻擊時會把內臟排洩出去，轉移掠食者的注意力。這些內臟有的有黏性，可以把對手粘住，有的有毒性。不過，海參不會因此付出生命代價，那些拉出去的內臟過一段時間還能重新長出來。

自帶裝甲

圖片版權 WWF Image caption 穿山甲：縮成一個球

穿山甲已經身披堅不可摧的"鋼盔鐵甲"：鱗片佔體重的20%。遇到威脅時，穿山甲會卷成球狀，用粗大的尾巴蓋住頭部。有些種類的穿山甲受到攻擊時，鱗片還會動，起到"刀切"對手敏感部位—比如口、鼻—的效果。