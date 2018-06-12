人類未來：性愛機器人是美女還是野獸

圖片版權 AFP Image caption 仿真性愛娃娃可以以假亂真

人類發展到今天，上天入地早就不在話下。與此同時，隨著數碼時代以及人工智能的進步，人們也把注意力轉移到人類最私密的需要。

那些栩栩如生，能說會動的性愛娃娃/性愛機器人（sexbots, or sex robots）已經成為一些人生活必不可少的一部分 。

網絡約會、性愛娃娃、虛擬現實、高潮冥想、三人同行？只要你能想得到，一切皆有可能。

人們不禁要問，未來的性與愛將會是一種什麼樣的前景，是好事還是壞事呢？

而這一切又將對人類之間最私密和溫馨的情侶/婚姻關係產生什麼樣的影響和衝擊呢？

美國紐約女記者埃米莉·維特在其《未來性愛》（Sex Future）一書中對有關問題進行了探索。

圖片版權 NOAH.KALINA Image caption 《未來性愛》一書作者埃米莉·維特

維特在書中說，互聯網幫助人們找到性伴侶，讓人不再感到孤獨。真是這樣嗎？

BBC俄語部在對維特進行專訪時提出，人們普遍認為現代科技讓人長時間地坐在電腦前，不再相互交流。

無獨有偶，BBC駐東京記者傅東飛也曾報道說，日本許多年輕人沉迷於網絡色情，他們不再付出努力與他人交流，更不願意花時間與精力去交友，於是出現了一大批"處男處女"。

他說，日本年輕人40%是處男/處女，64%沒有情侶關係，成為無性一代。

圖片版權 AFP Image caption 性愛娃娃也是一些日本中年男子必不可缺的生活伴侶。這是日本山梨縣，62歲的Senji Nakajima在4月櫻花盛開的季節帶著硅膠娃娃外出野餐郊遊。他認為他找到真愛，而且把玩偶當成真人一樣看待。

對此，維特是怎麼看的呢？

維特說，她本人對現代科技感到樂觀。她說，網上提供的各種服務可以幫助人們克服孤獨。

她說，將近一半的美國成年人人口沒有結婚，越來越多的人一個人生活。正因為這樣我們才要確保現代技術能為我們提供在這方面的幫助，讓人們"團結"在一起。

專家質疑

隨著性愛娃娃的興起和使用增加，美國財經頻道CNBC最近也給於了關注。

報道說，有關性愛娃娃可能給人們帶來的種種醫學好處的觀點遇到挑戰。

例如，支持者稱，性愛娃娃為那些難於找到性伴侶的男性提供了一種安全和理療性手段。有些人還認為它還可以降低性犯罪等問題。

他們說，這些好處包括幫助治療男性勃起障礙、減少性病傳播以及防止暴力性行為等。

但一些醫生認為，性愛娃娃幾乎不能為人類提供任何健康益處。

Image caption 美女機器人「和諧」就是這樣一個性愛娃娃

聖喬治大學醫院NHS（英國全民衛生保健系統）信託基金會和倫敦國王學院的女性健康教授蘇珊·比利（Susan Bewley）在《英國醫學雜誌》發表文章，分析性愛娃娃對健康的影響。

文章說，沒有什麼試驗證據顯示這一價值300億美元的仿真性娃娃產業對健康所帶來實質益處，尤其是在減少性暴力方面。

文章得出結論說，使用性愛娃娃甚至會讓一些人產生錯覺，導致他們對真人麻木不覺以及在性問題上把人物化的後果。

比利的研究報告說，"雖然許多性愛娃娃使用者能區分現實與幻境，但是有些使用者卻不能。這將加劇性侵以及強姦的危險，無論是對兒童還是成年人"。

與此同時，一些製造商已經開始專門為戀童癖者生產仿真兒童版性愛娃娃。

4月份，由於擔心銷售兒童性愛娃娃可能導致對兒童的性侵，亞馬遜公司不得不趕緊把其相關產品下架。

據悉，這些高級性愛娃娃價格不菲，從5000美元到15000美元價格不等。他們主要針對男性市場，但據信為女性生產的性愛娃娃將於明年銷售。

學者爭議

英國萊斯特德蒙福特大學研究機器人倫理學專家理查森教授（Kathleen Richardson）也對性愛機器人的崛起表達了擔憂。

她說，"我們生活在一個通過嫖娼賣淫物化性關係的世界。人被當作工具使用，性愛娃娃只是又進了一步。"

幾年前，理查森教授還發起一項禁止性愛機器人的運動，但後來她得出的結論是，"性愛娃娃不是真正的問題"，問題在於人們對性、對人際關係的態度。

她並不看好新型人工智能性愛娃娃，"如果認為給性愛娃娃裝上人工智能就是增加了人性，這是錯誤的。我家洗衣機裏的人工智能比性愛娃娃還多。單有臉蛋、有身材並不能讓娃娃成人。"

Image caption 現代技術做出的美女機器人讓人真假難辨。

然而，英國歌德史密斯大學的高級講師德福林（Kate Devlin）卻持不同觀點。

她說，"從目前來看，性愛機器人確實是針對男人的，但是，性玩具產業仍然在發展，有許多新興企業都在開發針對女人的性玩具。"

她認為，為私密關係設計的機器人最終會增強、而不是破壞人與人之間的關係。

"每當出現重大的技術變革，總會有人驚慌失措。人們擔心新技術會給人帶來怎樣的影響。但是在通常情況下，技術總能讓人走得越走越近。"

但是《未來性愛》作者維特則認為，人們根本不需要性愛機器人。

維特說，我們都需要一個真正的男人（或是女人）。

同時，她對人類未來不再需要性來產生後代，因為人類可以通過各種現代科技手段來滿足性需求這種看法也不買賬。

她說，如果未來真是這樣那很悲慘。她認為性是驅動一切的動力。很多時候人們試圖壓抑性或是根本不懂得性。

她說，人們應該讚美歌頌性。然而，作為一種其它的選擇則無可厚非。

圖片版權 FRED DUFOUR/AFP/GETTY IMAGES Image caption 工作人員在精心製作美女機器人

在談到性愛未來時，維特表示，如果舊有的男追女傳統體制能夠被打破將對人人都有好處。因為，這種體制中如果你是一位美妙佳人一切都好辦，但如果你害羞，而且並不知道自己所需，就不好玩了。

培養"性"趣

維特的建議人們需要去嘗試，去探索性愛。她說，隨著人口結構變化，人們結婚的可能性越來越小。

然而，人們現在有更多機會找到適合自己的性伴侶。特別是如果你思想比較開通，喜歡接受新事物，你可以學到很多東西，因為性是可以培養的。特別是對女性來說。

她說，性是一種可以通過學習來獲得的技能，在這一點上現代科技為人們提供了便利，你不需要上交友網站，跟數百個人約會。你可以通過看性愛視頻或是閲讀書籍來學習，然後再實踐。

換言之，無論能夠找到理想伴侶，結婚與否，只要勇於探索性愛，了解自身，讓現代科技為你如虎添翼又何樂而不為呢？