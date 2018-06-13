預防前列腺癌：唾液檢測可快速識別高危基因

圖片版權 BACKYARDPRODUCTION Image caption 唾液DNA篩查

一種通過唾液檢測識別前列腺癌高風險患者的診斷方法在英國早期實驗成功，有望在兩年內開始臨牀應用。

參加篩查的人只要提供唾液，就可以知道自己是否屬於高危人群。

用DNA方法來篩查測試者是否攜帶易患前列腺癌高危基因是科研人員研製的一種最新方法。

據信每100名男子中就有1人可能攜帶這種高危基因。

目前，只有300名男子參加這項在倫敦開展的檢測。

前列腺癌是男性的主要殺手。根據英國公布的最新數據，男性死於前列腺癌的人數首次超過女性死於乳腺癌的人數。

而且隨著人們壽命延長，越來越多的男性可能成為前列腺癌的受害者，並最終導致死亡。

能夠找到一種早期診斷方法是預防和早期治療前列腺癌的最有效手段。

圖片版權 Getty Images Image caption 前列腺癌是男性健康的頭號殺手之一

目前，仍沒有任何單一可行的前列腺癌檢測方法。

前列腺特異抗原（the PSA blood test）、活檢以及體檢都不是完全可靠。

前列腺特異抗原可能會呈現假陽性，有時又會漏掉一些非常嚴重的病例 。

該DNA檢測是由一組位於倫敦癌症研究院（the Institute of Cancer Research (ICR) in London）的國際科學家研製出來的。

他們對14萬名男子進行了研究，共鑒定出可能增加前列腺癌風險的63種新遺傳變異。

科學家把這63種遺傳變異結合之前100多種與前列腺癌有關的基因研發出了這種測試。

倫敦癌症研究院的腫瘤遺傳學教授羅斯·伊萊斯（Ros Eeles）說，這個研究"十分重要"。

"通過深度觀測和研究數萬名男子的DNA密碼，我們發現了關於可能導致某些人罹患前列腺癌的那些遺傳因素的重要新信息。關鍵是我們結合了已知的150多種遺傳變異可以為人們提供一名男子患前列腺癌遺傳風險的讀數。"

只有那些屬於高危人群的男子將接受進一步的檢查以及前列腺活檢。研究人員希望這可以阻止那些不必要的介入措施。

伊萊斯表示，如果能早期發現症狀，當然治療更容易，也更容易治癒。

明年，試驗範圍將擴大到5000人。

Image caption BBC前主持人Bill Turnbull不久前被診斷出前列腺癌

癌症研究院院長保羅·沃克曼（prof Paul Workman）說，該研究也為前列腺癌的成因以及人體免疫系統的作用提供了重要信息。

"免疫系統最終可能被用於設計新的治療方案"。

該項研究發表在《自然遺傳學》雜誌（Nature Genetics）上 。

英國前列腺癌慈善組織研究主任伊恩·弗雷姆表示，這項新研究可以幫助男子了解他們個體罹患前列腺癌的遺傳風險，這將有助於他們去尋求自己家庭醫生的幫助。

弗雷姆說，"在男性的一生中每8個人中將有1人會被診斷為前列腺癌。我們急需找到適合在全國推廣的更加凖確的篩查方法。"

慈善組織"英國癌症研究"的卡爾·亞歷山大（Carl Alexander）說，我們如何從基因中找到線索，來甄別可能發病的男子，這項研究是"一個令人興奮的例子"，

他表示，下一步研究重點是如何開發出更多檢測方法，能夠甄別可能患高度惡性癌症的男子，讓所有患者都受益。