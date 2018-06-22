封殺華為：中國製造網絡設備不被信任的原因

圖片版權 Reuters Image caption 批評者認為華為製造的網絡設備可能內建隱藏功能，讓華為截取流經這些設備的資料。

中興受美國政府制裁，前途未明之際，中國另一家通訊網絡設備製造商華為在澳大利亞也碰上麻煩。澳洲傳媒引述消息指，當地政府會禁止華為參加建造當地的5G流動通訊網絡。

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）6月13日引述知情人士指，當地政府會禁止華為參加建造當地的5G流動通訊網絡，因為華為公司高層與中國政府有聯繫，可能會對建成的5G網絡構成安全威脅。

中國製造的網絡設備之前已經引起類似的爭議。澳洲政府早前宣佈資助南太平洋的所羅門群島興建海底電纜，令該國撤銷與華為的合約。另外，美國聯邦通訊局主席潘吉特（Ajit Pai）四月指，外國製造的網絡設備可能內建隱藏功能，讓製造商截取流經這些設備的資料。這些「隱藏功能」又被稱作「後門」，對美國公眾的私隱構成威脅。分析認為他的說法包括華為。

有網絡設備專家對BBC中文表示，許多的軟硬件其實都設有這種「後門」，不限於中國製造的產品，讓編寫軟件的人可以更方便地修改或更新程式源始碼。但另有專家指出，中國政府可按去年通過的《情報法》要求中國公司配合情報部門的工作，令中國制的網絡設備構成威脅，而大部份其他國家製造的設備都沒有這個問題。

圖片版權 Reuters Image caption 美國聯邦通訊委員會四月曾建議，禁止政府機構向"可能對美國通訊網絡構成安全威脅的公司"採購，分析認為這包括華為。

「獨有的威脅」

《澳洲金融評論報》的報道指，當地情報組織對華為的疑慮，與美國對華為的想法「十分相似」。美國聯邦通訊委員會四月曾建議，禁止政府機構向「可能對美國通訊網絡構成安全威脅的公司」採購。

美國政府每年都會投放850萬美元，資助私人通訊網絡公司改善美國郊區的通訊基礎建設，如果聯邦通訊委員的建議獲得通過，中興和華為將無法參與這個計劃。中國外交部發言人華春瑩當時回應指，美方的行為是「以國家安全之名，行貿易保護主義之實」。

華為在澳洲的分公司6月18日發出公開信，指有關華為網絡設備安全的指控「沒有事實根據」。公開信強調，華為在各國的運作都遵守當地法規，信件指拒絶讓華為參與建設澳洲的5G網絡對當地「沒有好處」。公開信又指，目前華為在英國、加拿大及新西蘭均有投資5G項目，當地政府亦同意對華為項目進行網絡安全評估，以斷定該公司是否合乎相應標凖，但澳洲當局卻拒絶進行類似評估。BBC中文曾就公開信向華為查詢，但至截稿前未獲回應。

中國駐澳洲大使6月19日在首都堪培拉國會大廈出席活動發表演說時，沒有正面回應華為事件，但他呼籲中澳兩國要不斷「克服冷戰思維」，也需要建立更多互信，不斷縮小誤解。

澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）訪問學者尤倫（Tom Uren）接受BBC中文採訪時指出，華為的信件無法令外界釋疑。

他指出，外界憂心的根源是中國去年通過的《情報法》，該法第七條要求中國國內任何組織和公民要「依法支持、協助和配合國家情報工作」。他認為當局可以按《情報法》要求華為與當局合作，讓中國政府了解華為製造的網絡設備如何運作。「這樣做的話，他們不會觸犯澳洲任何法律，但仍可幫助中國情報組織的工作。」

尤倫又說，中國政府制定《情報法》不利中國企業的海外業務。「他們這樣做，令其他國家無法信任中國公司，為其他國家建造一些重要的網絡基礎建設。」

網絡設備「後門」的憂慮有技術根據嗎？

香港大學電機電子工程系助理教授林皇興向BBC中文介紹，網絡設備製造商在技術上確實可以利用「後門」，令網絡營辦商安裝設備後，命令這件設備自動截取流經的資料，發送回製造商指定的地點，但他形容這種做法「愚蠢」，因為很容易就會被人偵測到。

香港科技大學資訊、商業統計及營運學系副系主任許佳龍接受BBC中文訪問時也指出，WhatsApp等軟件傳輸訊息前通常都會先把它加密，因此任何人截取得來的只會是已加密的訊息，但一般電話語音通話等沒有被加密的資料就可以被截取。

圖片版權 Getty Images Image caption 專家指，智能手機通訊程式通常都會把訊息加密，如果無法解密，即使把訊息截取也無法理解當中的訊息。

美國《華爾街日報》早前引述一名前美國國防部網絡安全專家米海爾契奇（David Mihelcic）指，網絡營運商都使用先進的監控系統，如果網絡設備製造商利用設備內建的隱藏功能發動攻擊或截取訊息，很快就會被營運商偵測到，安裝軟件堵塞這些功能。

但許佳龍認為這個方法有漏洞。他舉例說，2014年黑客在美國零售商達吉特公司（Target）的信用卡刷卡機安裝間諜軟件，偷取吉特公司客戶的信用卡資料，吉特公司在超過兩星期後才發現漏洞。

許佳龍，負責管理網絡的人員必須緊密地監控網絡，才可以偵測到這些不尋常的數據流量，但許多負責網絡安全的人員對此「並不警覺」。