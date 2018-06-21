「滴酒不沾反而早死」，喝與不喝之糾結

Image caption 年輕時的喬治·貝斯特

喬治·貝斯特（George Best）是中國人熟知的英國足球名將。但這樣一位足球英才卻由於酗酒成癮，英年早逝，去世時年僅59歲。

他的死因直接與酗酒有關。有人戲謔地說，貝斯特"喝壞了兩個肝"。他曾接受了肝臟移植手術。但卻繼續喝酒。酒精是導致他死亡的直接原因。

毫無疑問，經常喝得酩酊大醉肯定對健康不利，這個道理不難理解。但一滴不沾是否就意味著健康長壽呢？

根據英國最新一項有關酒精與健康的研究發現，一點酒也不碰似乎也不好。

英國有個老笑話說，滴酒不沾不能讓你長壽，也許這句話還真有點真理在裏面？

圖片版權 Getty Images Image caption 有人說適當飲酒對心臟有益

有關飲酒與健康之間聯繫的研究比比皆是，一會說少量飲酒對健康有利，一會又說即使適量也不好，而且喝酒並沒有安全上限。

那喝酒到底是好是壞？到底該喝還是不該喝呢，喝多少才算正好呢？

研究人員發現，那些少量飲酒者要比一點酒都不喝的人早亡率要低。

具體來說，那些一生從不喝酒的人要比每周喝3杯果酒或啤酒的人死亡或是得癌症機率高7%。

矛盾與爭論

然而之前的研究卻說，即使少量飲酒也會增加罹患癌症的風險，但是，少量飲酒可能會對心臟有好處，並降低早亡率。

研究人員承認，這可能給人們發出比較含混的信息。

因為單從癌症風險來看，一些人認為沒有所謂的"酒精安全上限"。

雖然另外一些人強調適量飲酒可能給心臟帶來的益處。有專家說，這可能是酒精中的芳香劑和其他化合物，而非酒精本身的作用。

圖片版權 Thinkstock Image caption 喝酒讓人放鬆，是許多人交際時熱衷的飲品。

貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）的這份新研究試圖利用美國近10萬人死亡與癌症的數據，來揭開酒精與健康之間的爭論。

研究人員計算了人們一生中的平均飲酒量，得出的結論是那些稍微喝一點酒的人（每天不到一杯）早亡或是生癌率最低，每天喝2到3杯人死亡及患癌風險上升10%，豪飲者風險則上升21%。

該項研究的負責人安德魯說，它與英國有關飲酒指南相符合。

根據英國最新出台的飲酒指南，無論男女每周飲酒量都不應該超過14個酒精單位，大約相當於6品脫啤酒（酒精度為4%）。

如果是酒精度在12%果酒的話，則大約是9杯（125毫升杯）。也就是說，很容易過量。

研究人員希望，公眾在全面了解飲酒與健康之間種種厲害關係之後，可以做出明智和健康的選擇。

但這並不意味著原本不喝酒的人從此開始喝酒來改善他們的健康，因為研究人員也無法弄清為什麼少量飲酒者死亡率較低，這也許跟這些人醫療條件好，或者是他們還有其他比較健康的習慣有關。

比如，適量飲酒的人是否也經常運動、飲食平衡並且在通常情況下都會照顧好自己呢？

可能這些人做事比較自律，自律的人往往在別的方面也能掌握好平衡。

七種癌症

專家承認，確定適量飲酒對健康是否有益，是一項複雜和長期的工作。

但是英國NHS（英國全民醫療保健系統）說，酒至少與7種癌症有直接關聯。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇格蘭成年人每周平均喝19.6個單位，遠遠過量。

它們包括口咽癌（oropharynx， mouth and throat), 喉癌（larynx ，voice box), 食道癌（oesophagus， gullet), 肝癌（liver）, 結腸癌（colon，bowel）、直腸癌（ rectum） 和女性乳腺癌（female breast）。

之前的數據顯示，即便是適量飲酒也會增加風險：每天一杯就會增加 4% 乳腺癌風險，而過量飲酒則會增加 40% 至 50% 的風險。

這酒還應不應該喝？怎麼喝？

專家建議，即使不超過每周14個酒精單位的推薦量，也要分開喝，不要一下子把一周的量在一天全部喝完。

而且，飲酒最好不要空腹。這樣才能給你的身體，特別是你的肝臟得以喘息的機會。因為大量飲酒不僅傷肝，還會永久性殺死神經細胞。

當然，那些認為適度飲酒可能對身體有益的觀點一直存在，甚至連一些專門研究酒精問題的組織也不得不承認，少量飲酒可能對預防心臟病和某些類型的中風有積極作用。

有關酒精對人體健康影響的研究和辯論仍會繼續下去。

與此同時，如果你喜歡喝兩口，請您適度，英文有句話說：It's all about balance and moderation,一切在於平衡與適度。

但如果你本來不愛喝酒，也不要就此強迫自己開戒。