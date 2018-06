「滴酒不沾反而早死」，喝與不喝之糾結

Image caption 年輕時的喬治·貝斯特

喬治·貝斯特(George Best)是中國人熟知的英國足球名將。但這樣一位足球英才卻由於酗酒成癮,英年早逝,去世時年僅59歲。

他的死因直接與酗酒有關。有人戲謔地說,貝斯特"喝壞了兩個肝"。他曾接受了肝臟移植手術。但卻繼續喝酒。酒精是導致他死亡的直接原因。

毫無疑問,經常喝得酩酊大醉肯定對健康不利,這個道理不難理解。但一滴不沾是否就意味著健康長壽呢?

根據英國最新一項有關酒精與健康的研究發現,一點酒也不碰似乎也不好。

英國有個老笑話說,滴酒不沾不能讓你長壽,也許這句話還真有點真理在裏面?

圖片版權 Getty Images Image caption 有人說適當飲酒對心臟有益

有關飲酒與健康之間聯繫的研究比比皆是,一會說少量飲酒對健康有利,一會又說即使適量也不好,而且喝酒並沒有安全上限。

那喝酒到底是好是壞?到底該喝還是不該喝呢,喝多少才算正好呢?

研究人員發現,那些少量飲酒者要比一點酒都不喝的人早亡率要低。

具體來說,那些一生從不喝酒的人要比每周喝3杯果酒或啤酒的人死亡或是得癌症機率高7%。

矛盾與爭論

然而之前的研究卻說,即使少量飲酒也會增加罹患癌症的風險,但是,少量飲酒可能會對心臟有好處,並降低早亡率。

研究人員承認,這可能給人們發出比較含混的信息。

因為單從癌症風險來看,一些人認為沒有所謂的"酒精安全上限"。

雖然另外一些人強調適量飲酒可能給心臟帶來的益處。有專家說,這可能是酒精中的芳香劑和其他化合物,而非酒精本身的作用。

圖片版權 Thinkstock Image caption 喝酒讓人放鬆,是許多人交際時熱衷的飲品。

貝爾法斯特女王大學(Queen's University Belfast)的這份新研究試圖利用美國近10萬人死亡與癌症的數據,來揭開酒精與健康之間的爭論。

研究人員計算了人們一生中的平均飲酒量,得出的結論是那些稍微喝一點酒的人(每天不到一杯)早亡或是生癌率最低,每天喝2到3杯人死亡及患癌風險上升10%,豪飲者風險則上升21%。

該項研究的負責人安德魯說,它與英國有關飲酒指南相符合。

根據英國最新出台的飲酒指南,無論男女每周飲酒量都不應該超過14個酒精單位,大約相當於6品脫啤酒(酒精度為4%)。

如果是酒精度在12%果酒的話,則大約是9杯(125毫升杯)。也就是說,很容易過量。

研究人員希望,公眾在全面了解飲酒與健康之間種種厲害關係之後,可以做出明智和健康的選擇。

但這並不意味著原本不喝酒的人從此開始喝酒來改善他們的健康,因為研究人員也無法弄清為什麼少量飲酒者死亡率較低,這也許跟這些人醫療條件好,或者是他們還有其他比較健康的習慣有關。

比如,適量飲酒的人是否也經常運動、飲食平衡並且在通常情況下都會照顧好自己呢?

可能這些人做事比較自律,自律的人往往在別的方面也能掌握好平衡。

七種癌症

專家承認,確定適量飲酒對健康是否有益,是一項複雜和長期的工作。

但是英國NHS(英國全民醫療保健系統)說,酒至少與7種癌症有直接關聯。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇格蘭成年人每周平均喝19.6個單位,遠遠過量。

它們包括口咽癌(oropharynx, mouth and throat), 喉癌(larynx ,voice box), 食道癌(oesophagus, gullet), 肝癌(liver), 結腸癌(colon,bowel)、直腸癌( rectum) 和女性乳腺癌(female breast)。

之前的數據顯示,即便是適量飲酒也會增加風險:每天一杯就會增加 4% 乳腺癌風險,而過量飲酒則會增加 40% 至 50% 的風險。

這酒還應不應該喝?怎麼喝?

專家建議,即使不超過每周14個酒精單位的推薦量,也要分開喝,不要一下子把一周的量在一天全部喝完。

而且,飲酒最好不要空腹。這樣才能給你的身體,特別是你的肝臟得以喘息的機會。因為大量飲酒不僅傷肝,還會永久性殺死神經細胞。

當然,那些認為適度飲酒可能對身體有益的觀點一直存在,甚至連一些專門研究酒精問題的組織也不得不承認,少量飲酒可能對預防心臟病和某些類型的中風有積極作用。

有關酒精對人體健康影響的研究和辯論仍會繼續下去。

與此同時,如果你喜歡喝兩口,請您適度,英文有句話說:It's all about balance and moderation,一切在於平衡與適度。

但如果你本來不愛喝酒,也不要就此強迫自己開戒。